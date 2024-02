Les passages illégaux des frontières en provenance du Mexique chutent après un mois de décembre record, et moins en provenance du Venezuela

WASHINGTON — Les arrestations pour passages illégaux à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont diminué de moitié en janvier, passant d’un niveau record en décembre au troisième mois le plus bas de la présidence de Joe Biden, ont annoncé mardi les autorités.

Cette forte baisse est une bonne nouvelle pour la Maison Blanche, même si elle s’avère temporaire, alors que l’immigration devient l’un des problèmes majeurs de l’élection présidentielle de cette année, les sondages à la sortie des urnes montrant qu’elle constitue la principale préoccupation de nombreux électeurs républicains au début des primaires. Les Républicains de la Chambre ont voté mardi mettre en accusation Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour sa surveillance de la frontière.

Les déclins saisonniers et le renforcement des contrôles par les États-Unis et leurs alliés ont conduit à une forte baisse, a déclaré Troy Miller, commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Les autorités américaines ont félicité à plusieurs reprises le Mexique pour une répression lancée fin décembre.

Les arrestations de la patrouille frontalière ont totalisé 124 220 en janvier, soit une baisse de 50 % par rapport aux 249 735 de décembre, selon le décompte mensuel le plus élevé jamais enregistré. Les arrestations de Vénézuéliens ont chuté de 91 %, passant à 4 422 contre 46 920 en décembre.

Les chiffres fluctuent et la baisse de janvier pourrait s’avérer ténue. Le Panama a signalé que 36 001 migrants ont traversé le fameux Darien Gap en janvier, soit une hausse de 46 % par rapport à décembre. La grande majorité qui traverse la jungle panaméenne sont des Vénézuéliens en route vers les États-Unis, avec un nombre considérable d’Haïtiens, de Chine, d’Équateur et de Colombie.

« Nous continuons de faire face à de sérieux défis le long de notre frontière qui dépassent la capacité du système d’immigration », a déclaré Miller.

Tucson, en Arizona, a de nouveau été le secteur le plus fréquenté en matière de passages illégaux avec 50 565 arrestations, en baisse de 37 % par rapport à décembre, suivi de San Diego. Les arrestations dans le secteur de Del Rio de la patrouille frontalière, qui comprend la ville d’Eagle Pass, principale cible des efforts de contrôle des frontières du gouverneur du Texas Greg Abbott, ont chuté de 76 % par rapport à décembre pour atteindre 16 712, le plus bas depuis décembre 2021. Arrestations dans le Rio Grande du Texas Valley, a chuté de 60 % à 7 340, le plus bas depuis juillet 2020.

Les seuls mois de la présidence de Biden avec moins d’arrestations aux frontières ont eu lieu en juin 2023, après la levée des restrictions d’asile liées à la pandémie, et en février 2021, son premier mois complet au pouvoir.

Lors d’une entretien avec l’Associated Press en janvier, Mayorkas a déclaré que l’agence mexicaine de contrôle de l’immigration n’avait pas les fonds nécessaires en décembre pour mener des actions de contrôle, mais que lorsque cela a été rectifié, il y a eu une baisse immédiate et substantielle du nombre de migrants rencontrés à la frontière sud.

En incluant les migrants autorisés à entrer aux États-Unis selon des voies légales nouvelles ou élargies, les rencontres de migrants ont totalisé 176 205 en janvier après avoir dépassé les 300 000 pour la première fois en décembre. Les autorités américaines ont admis environ 45 000 personnes aux postes frontières terrestres avec le Mexique en janvier via un système de rendez-vous en ligne appelé CBP One, portant le total à 459 118 depuis son introduction un an plus tôt.