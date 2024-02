Les passages illégaux aux frontières ont chuté en janvier

Ces chiffres représentent également un répit pour certaines grandes villes américaines aux prises avec le fardeau de l’hébergement des migrants pendant l’hiver.

À New York, qui héberge plus de 65 000 migrants dans des hôtels, des refuges et des tentes, le nombre de migrants pris en charge par la ville au cours du mois dernier a plongé à environ 1 600 par semaine, en baisse de 55 pour cent par rapport aux 3 600 par semaine de décembre.

Kayla Mamelak, porte-parole du maire Eric Adams, a déclaré que les arrivées de migrants dans la ville correspondent directement aux passages frontaliers. Le nombre de migrants dans les refuges urbains a diminué de 5 pour cent au cours des cinq dernières semaines, en partie à cause du nombre réduit d’arrivées et en partie à cause de limites plus strictes en matière d’hébergement.

Denver, une autre ville aux prises avec un afflux de migrants, en a accueilli 3 041 en janvier, soit moins de la moitié du total de 6 824 de décembre, selon les données officielles. Seuls 13 migrants sont arrivés dans la ville le 13 février, contre 26 le 12 février, selon les données.

« Si l’afflux de migrants de cette année se produit comme celui de l’année dernière, il se produira par vagues. Ces rétrogradations seront cruciales pour que la ville de Denver puisse faire une pause, apprendre à gérer ses ressources et fermer les écoutilles pour la suite », a déclaré DJ Summers, directeur des politiques et de la recherche au Common Sense Institute de Denver.