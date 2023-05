Les passages frontaliers ont diminué, mais de nombreux migrants ont été libérés aux États-Unis pour réduire le surpeuplement

Le nombre de migrants traversant illégalement la frontière sud a continué de baisser au cours de la semaine depuis que l’administration Biden a levé les restrictions liées à la pandémie, atténuant la pression sur les agents américains fatigués et les centres de détention surpeuplés, a déclaré vendredi le département de la Sécurité intérieure. Mais des données non publiées obtenues par le Washington Post vendredi montrent que beaucoup plus de migrants ont été libérés aux États-Unis au cours de la semaine dernière. que déportés ou renvoyés dans leur pays d’origine.

Les responsables de l’administration Biden rendent publiques leurs opérations d’expulsion depuis le 11 mai, dans le cadre d’une campagne de messagerie visant à décourager les migrants d’embaucher des passeurs et de tenter d’entrer illégalement aux États-Unis. Le DHS a déclaré avoir envoyé plus de 11 000 migrants, y compris des familles avec enfants, dans plus de 30 pays au cours de la semaine dernière, tout en publiant des communiqués de presse quotidiens décrivant l’intensification des expulsions.

Plus tranquillement, cependant, les autorités frontalières ont tenté de réduire l’entassement à l’intérieur des cellules de détention bondées et des tentes de traitement le long de la frontière en libérant des milliers de migrants pendant que leurs demandes d’immigration sont en instance devant les tribunaux américains – une pratique qui dure depuis des années a été l’un des principaux moteurs des entrées illégales.

La surpopulation est devenue particulièrement aiguë la semaine dernière alors qu’un nombre record de migrants sont arrivés en prévision de la fin de la politique frontalière du titre 42, qui permettait aux frontaliers illégaux d’être rapidement expulsés vers le Mexique, mais n’imposait pas de sanctions légales aux récidivistes.

Le titre 42 est terminé. Voici comment cela fonctionne à la frontière maintenant

Depuis la fin de la politique la semaine dernière, environ 21 000 migrants ont été libérés par la US Border Patrol avec un avis de comparution devant le tribunal américain de l’immigration à un moment donné dans le futur, selon les données non publiées.

Le temps moyen que les migrants passent sous la garde de la patrouille frontalière est de trois à quatre jours à des points de passage très fréquentés tels qu’El Paso et la vallée du Rio Grande au sud du Texas, de sorte que certains de ceux qui ont été libérés au cours de la semaine dernière sont arrivés alors que le titre 42 était encore en lieu.

Les responsables de la sécurité intérieure n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les libérations.

Ils avaient prédit une augmentation significative des passages illégaux lorsque la politique du titre 42 a été levée, et le président Biden a déclaré aux journalistes que la période était susceptible d’être « chaotique pendant un certain temps ». Une fois que les installations de patrouille frontalière seront plus proches de leur capacité de rétention normale, selon les autorités, le gouvernement disposera de plus de ressources pour traiter les récents franchissements de la frontière en vue de leur expulsion.

Ce qui s’est passé, c’est le contraire : un nombre record de migrants se sont précipités pour entrer aux États-Unis avant – et non après – l’expiration des règles en cas de pandémie. Beaucoup ont déclaré aux journalistes qu’ils avaient été incités par les menaces américaines d’intensifier les expulsions lorsque les règles de la pandémie n’étaient plus en place.

Les agents américains ont procédé à 4 000 arrestations aux frontières par jour en moyenne au cours de la semaine dernière, en baisse d’environ 60% par rapport aux jours précédant l’expiration de la politique du titre 42 le 11 mai, selon les derniers chiffres du DHS. Le nombre de migrants détenus dans les postes de patrouille frontalière et les tentes de traitement a chuté d’environ 30 000 il y a une semaine à moins de 10 000 vendredi, selon les derniers chiffres obtenus par The Post.

« Nous sommes encouragés par ces progrès, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives ou prédire les tendances », ont déclaré des responsables du DHS dans un communiqué. « Les conditions sous-jacentes à l’origine de la migration historique dans l’hémisphère occidental demeurent, et les passeurs continueront de répandre la désinformation pour inciter les migrants à faire le voyage dangereux. »

Environ 28 000 migrants sont arrivés la semaine dernière. Les responsables de l’administration Biden n’ont pas répondu aux questions sur le nombre d’entre eux parmi les 21 000 libérés aux États-Unis avec une demande de protection humanitaire en attente.

Un calme fragile à la frontière

Theresa Cardinal Brown, conseillère principale en matière de politique d’immigration au Bipartisan Policy Center, un groupe de réflexion de DC, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si les plans d’application de l’administration fonctionnaient. « Quelques jours, voire quelques semaines, ne suffisent pas pour juger de l’efficacité globale d’un changement de politique », a-t-elle déclaré. «Nous sommes plus susceptibles de voir une pause en ce moment. C’est tout le monde, les migrants, les passeurs, la communauté, qui essaie de comprendre les nouvelles règles.

Elle a dit qu’il est probable que les réseaux de passeurs de migrants s’arrêtent temporairement en regardant comment l’administration Biden gère la frontière. Si les autorités fédérales détiennent et expulsent la plupart des migrants, cela pourrait en dissuader d’autres de traverser. Mais si des migrants sont libérés aux États-Unis pour attendre une audience, a-t-elle déclaré, cela pourrait inspirer d’autres à suivre.

« Ils essaient de comprendre ce qui arrive aux personnes qui arrivent maintenant », a-t-elle déclaré. « Ils font attention à qui entre, qui est expulsé, qu’est-ce qu’ils ont rencontré. »

« Si la réalité sur le terrain ne correspond pas très rapidement à la rhétorique, tout le monde va le comprendre. »

Le nouveau système d’application de l’administration Biden est également fragile car il est soumis à des décisions de justice qui pourraient temporairement interdire ses politiques. La semaine dernière, un juge de Floride a empêché les autorités de libérer rapidement des migrants sans date d’audience – une tactique d’urgence que la patrouille frontalière utilisait pour soulager l’encombrement dans ses installations.

Mercredi, une fillette de 8 ans qui avait été détenue dans un poste de patrouille frontalière du sud du Texas est décédée des suites d’une urgence médicale. L’enfant, Anadith Tanay Reyes Álvarez, voyageait avec ses parents et ses deux frères et sœurs, selon un responsable hondurien.

« Lorsque vous avez une surpopulation, ces risques augmentent », a déclaré Brown.

L’administration Biden a fait face à d’intenses critiques républicaines sur ses politiques d’immigration, et en particulier sur les libérations massives de migrants aux États-Unis avec des demandes humanitaires en suspens. Les législateurs sont cependant dans l’impasse sur les propositions visant à réviser les lois américaines sur l’immigration et à remédier à l’arriéré des tribunaux de l’immigration.

Les chances d’expulsion des migrants varient considérablement en fonction de la nationalité, de la démographie et d’autres facteurs. Les mineurs non accompagnés qui traversent la frontière sont automatiquement transférés aux services de santé et sociaux et généralement remis à un parent ou à un tuteur. Ceux qui arrivent dans le cadre d’un groupe familial sont beaucoup moins susceptibles d’être détenus ou renvoyés chez eux. Les demandeurs d’asile qui réussissent un examen préliminaire connu sous le nom d’entretien de peur crédible sont libérés avec une date d’audience en attente.

Les responsables du DHS ont déclaré qu’ils espéraient que la baisse des passages au cours de la semaine dernière était une réponse aux nouvelles politiques de Biden qui augmentent les possibilités pour les migrants de vivre et de travailler temporairement aux États-Unis légalement, tout en menaçant de conséquences plus sévères pour ceux qui entrent illégalement.

Au cours de la semaine dernière, les responsables de Biden ont déclaré qu’une moyenne de 1 070 migrants par jour avaient reçu des rendez-vous aux points de contrôle frontaliers américains ou aux points d’entrée, ce qui, selon une nouvelle règle, est la première étape pour demander l’asile aux États-Unis. Les rendez-vous sont disponibles via une application mobile, CBP One, que de nombreux migrants et défenseurs des immigrés décrivent comme glitchy et difficile à utiliser.

Les responsables du DHS, cependant, affirment que des milliers de migrants utilisent avec succès CBP One au lieu de payer des passeurs. Les trois principales nationalités des personnes qui ont reçu des nominations aux États-Unis via l’application étaient haïtiennes, mexicaines et vénézuéliennes, ont noté des responsables du DHS, qui ont fait l’objet de critiques de la part de groupes de défense des immigrés alléguant que l’application CBP One discrimine les Haïtiens.

7 000 migrants supplémentaires de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela ont été autorisés à entrer légalement aux États-Unis au cours de la semaine dernière grâce à un programme spécial de libération conditionnelle humanitaire mis en place pour eux parce que les conditions dans leur pays d’origine limitent les expulsions, ont déclaré des responsables.

Les migrants qui tentent d’entrer aux États-Unis sans rendez-vous sont soumis à de nouvelles restrictions d’asile plus strictes édictées par l’administration Biden pour décourager les passages illégaux. Les restrictions pénalisent les demandeurs d’asile s’ils ne cherchent pas la protection dans un autre pays sur le chemin de la frontière, bien que les défenseurs poursuivent pour bloquer cette mesure, arguant qu’elle viole la loi fédérale.

Le DHS n’a pas précisé combien de migrants ont été rejetés en vertu de la nouvelle règle. Mais Human Rights First et d’autres organisations à but non lucratif ont déclaré dans un rapport que les défenseurs des immigrants ont vu des migrants renvoyés dans des campements de tentes insalubres au Mexique parce qu’ils n’avaient pas de rendez-vous préalable. Certains ont même été empêchés par les autorités mexicaines d’atteindre la frontière américaine, ont déclaré les défenseurs.