Les passages frontaliers connaissent la plus forte baisse depuis l’arrivée de Biden au pouvoir

L’administration Biden pourrait pousser un énorme soupir de soulagement mardi, alors que les passages à la frontière nationale entre les États-Unis et le Mexique ont chuté d’environ 42 % entre décembre et janvier, selon de nouvelles données des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis. Cette baisse représente la plus forte baisse mensuelle depuis l’entrée en fonction de Joe Biden.

Les républicains ont constamment critiqué le président et son administration, notamment le secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, pour le nombre record de migrants entrant aux États-Unis. Le nombre total de passages aux frontières a dépassé 988 900 personnes entre octobre et décembre, suite à un nombre record de rencontres de migrants au cours de l’exercice 2023.

Mayorkas a été destitué mardi par la Chambre des représentants dirigée par les Républicains, faisant de lui le premier secrétaire de cabinet à être destitué depuis 1876. Cette décision fait suite à l’échec d’un vote de destitution la semaine dernière. Son cas est désormais porté devant le Sénat contrôlé par les Démocrates, qui ne le condamnera probablement pas et ne le démettra pas de ses fonctions.

Le président Joe Biden s’exprime mardi sur l’adoption par le Sénat du projet de loi supplémentaire sur la sécurité nationale, qui fournit une aide militaire à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan. Les données publiées cette semaine montrent que les rencontres de migrants aux États-Unis…

Le président Joe Biden s’exprime mardi sur l’adoption par le Sénat du projet de loi supplémentaire sur la sécurité nationale, qui fournit une aide militaire à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan. Les données publiées cette semaine montrent que les rencontres de migrants aux frontières américaines en janvier ont été les plus faibles jamais enregistrées sous l’administration Biden.

Plus

Anna Moneymaker/Getty Images



En janvier, il y a eu 242 587 rencontres de migrants au total à travers les frontières nord et sud des États-Unis, soit une forte diminution par rapport aux 370 925 rencontres documentées en décembre. Le nombre montre également une diminution de plus de 65 000 par rapport à octobre (309 065) et novembre (308 636).

Les rencontres de migrants à la frontière terrestre du sud-ouest, source de consternation pour des États comme le Texas et l’Arizona, sont passées de 301 983 en décembre à 176 205 en janvier.

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche par e-mail pour commentaires.

Plus de 2,4 millions de rencontres ont eu lieu à la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de l’exercice 2023, contre environ 1,7 million en 2021.

Troy Miller, haut responsable du CBP exerçant les fonctions de commissaire, a déclaré mardi dans un communiqué de presse que même si de « sérieux défis » subsistent dans la lutte contre l’immigration clandestine, des progrès sont réalisés, notamment aux points d’entrée.

“Les rencontres à la frontière sud-ouest entre les points d’entrée ont chuté de 50 % en janvier”, a déclaré Miller. “Nous continuons de faire face à de sérieux défis le long de notre frontière qui dépassent la capacité du système d’immigration.”

Il a poursuivi : « Le CBP reste en première ligne pour empêcher le fentanyl et d’autres drogues dangereuses d’entrer dans notre pays, en faisant respecter les lois de notre pays et en interdisant 34 % de fentanyl et 68 % de cocaïne en plus que le mois précédent. »

Le nombre de rencontres de migrants a également chuté de façon spectaculaire au Texas, le nombre total de passages étant passé de 155 737 en décembre à 73 750 en janvier. Il s’agit du total le plus bas jusqu’à présent au cours de cet exercice, qui a débuté en octobre.

Les passages à la frontière terrestre du sud-ouest ont également diminué de façon spectaculaire par rapport aux rencontres à six chiffres entre octobre et décembre. Les échanges en provenance du Mexique vers les États-Unis sont passés de 149 806 en décembre à 68 260 en janvier.

Biden a déclaré mardi que les républicains de la Chambre « jouaient à des jeux politiques » en destituant Mayorkas, ajoutant que l’histoire « ne les regarderait pas avec bienveillance ».

“Au lieu d’organiser des coups politiques comme celui-ci, les républicains véritablement préoccupés par la frontière devraient souhaiter que le Congrès fournisse davantage de ressources frontalières et renforce la sécurité des frontières”, a déclaré le président.

Il a poursuivi : « Malheureusement, les mêmes républicains qui poussent cette destitution sans fondement rejettent les plans bipartites sur lesquels le secrétaire Mayorkas et d’autres membres de mon administration ont travaillé dur pour renforcer la sécurité des frontières en ce moment même, revenant sur des années de leurs propres exigences visant à adopter des projets de loi frontaliers plus stricts.

“Abandonner les vraies solutions au moment où elles sont le plus nécessaires pour faire de la politique n’est pas ce que le peuple américain attend de ses dirigeants”, a déclaré Biden.