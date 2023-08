Les passages à niveau de Peace Road à Sycamore pourraient recevoir un nouvel asphalte – Shaw Local

SYCAMORE – Lundi, le conseil municipal de Sycamore envisagera d’attribuer un contrat pour le projet de pavage de 2023 Peace Road Crossings et Sycamore Creek.

Le projet mettrait la dernière couche d’asphalte sur Ward Boulevard et Baron Drive dans la subdivision Peace Road Crossings, et sur Republic Avenue, National Street et Harry S. Truman Street dans le quartier de Sycamore Creek. Selon les documents de la ville, les routes de Sycamore Creek ont ​​été sélectionnées en fonction d’une formule combinant le pourcentage de maisons construites sur une rue, les conditions actuelles de la route et le trafic prévu.

Le conseil est tenu d’approuver le contrat au plus bas soumissionnaire. Selon les documents de la ville, Curran Contracting, basé à Crystal Lake, a soumis l’offre la plus basse à 340 609 $ sur trois entreprises en lice pour le contrat.

Peter Baker and Son Co. de Lake Bluff a soumis une offre pour le projet à un coût estimé à 348 752 $, et Schroeder Asphalt Services Inc., basé à Huntley, a présenté une offre à un coût estimé à 365 043 $. Le projet est soumis à la procédure d’appel d’offres de Sycamore, qui accorde un traitement préférentiel aux entreprises basées dans le comté de DeKalb, mais aucun des soumissionnaires n’a satisfait aux critères, selon les documents de la ville.

Le projet est associé au projet de taxe sur les carburants 2023, selon les documents de la ville, et il serait principalement financé par les frais d’infrastructure perçus sur les sites individuels de chaque développement résidentiel une fois la construction terminée.

Le projet de pavage devrait commencer cet automne et se terminer d’ici le 20 octobre.