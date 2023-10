Les passagers tombent malades après que des « vapeurs inconnues » aient rempli le vol de British Airways alors que les clients se précipitaient hors de l’avion à Heathrow

LES PASSAGERS sont tombés malades après que des « vapeurs inconnues » aient rempli un vol de British Airways – les clients se sont précipités hors de l’avion à Heathrow.

Les services d’urgence se sont précipités sur la piste du terminal 5 après l’arrivée de l’avion en provenance de Barcelone dimanche vers 16h15.

Quatre passagers sont tombés malades sur un vol de British Airways

Services d’urgence sur la piste d’Heathrow Crédit : UKNIP

Quatre personnes ont été soignées et libérées sur place.

La police du Met a déclaré : « La police a été appelée à 16 h 15 le dimanche 8 octobre pour signaler que des passagers ne se sentaient pas bien sur un vol à destination de l’aéroport d’Heathrow.

« Les services d’urgence sont intervenus. Plusieurs personnes ont été soignées sur place. »

British Airways a déclaré : « La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité absolue.

« Cet avion a atterri normalement à Heathrow suite à des informations faisant état d’un problème technique.

« Les clients ont débarqué de l’avion en toute sécurité via des marches, et nous leur avons présenté nos excuses pour le retard et les désagréments causés à leur voyage. »

L’aéroport d’Heathrow a déclaré : « Nos équipes ont répondu à un incident signalé cet après-midi.

« L’incident est désormais résolu.

« Nous nous excusons auprès de nos passagers pour tout inconvénient causé. »