Les passagers terrifiés des navires de croisière coincés dans une tempête dans le golfe de Gascogne

L’esprit de découverte Photo de Finnbarr Webster/Getty Images

Un bateau de croisière a été pris dans une violente tempête dans le golfe de Gascogne ce week-end.

Les passagers terrifiés ont décrit des houles massives et des vents hurlants qui ont fait trembler le navire.

Une centaine de personnes ont été blessées, a rapporté la BBC, citant la compagnie de croisière, qui a qualifié les blessures de “mineurs”.

Les vacances de rêve sont devenues un cauchemar maritime pour les passagers d’un bateau de croisière pris dans une violente tempête dans le golfe de Gascogne qui a fait 100 blessés au cours du week-end, selon les médias.

“Les gens écrivaient des SMS à leurs proches au cas où nous chavirerions”, a déclaré un passager anonyme. nouvelles de la BBC du voyage chaotique.

Le Spirit of Discovery, un navire exploité par Saga Cruises, transportait environ 1 000 personnes pour ce qui était censé être une croisière de deux semaines autour des îles Canaries, a rapporté le média.

Mais lorsque le temps s’est retourné, le navire a décidé de rentrer au Royaume-Uni plus tôt que prévu, au milieu d’une tempête imminente. Alors qu’il effectuait son voyage de retour, le navire s’est heurté à une tempête dans le golfe de Gascogne, une zone au large des côtes espagnoles et françaises connue pour sa mer agitée.

Au milieu des vagues déferlantes et des vents hurlants, le système de sécurité automatique du navire s’est déclenché, ce qui a provoqué un virage et un arrêt du bateau, a rapporté la BBC. Un porte-parole de Saga a déclaré au média que la plupart des blessures parmi les passagers se sont produites à ce moment-là et a qualifié la plupart d’entre elles de « mineures ».

Un représentant de Saga n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.

“Dire “blessures mineures” est une insulte aux nombreuses fractures horribles, bassins, lacérations, points de suture, etc. qui ont été causés [to] une clientèle de passagers très ancienne”, a déclaré le même passager anonyme à la BBC.

Le navire est resté sur place jusqu’à ce que le temps s’éclaircisse, a rapporté le média. La vidéo du voyage montre d’énormes houles devant les fenêtres du navire.

Jan Bendall, 75 ans, passager à bord de la croisière, a déclaré à la BBC que le navire n’avait pas bougé pendant 15 heures alors que la tempête faisait rage autour d’eux.

“C’était assez effrayant”, a-t-elle déclaré au média. “Je ne suis pas quelqu’un qui fait facilement peur, c’était assez dramatique.”

Bendall a déclaré qu’une partie de la salle à manger avait été transformée en centre médical de fortune.

Richard Reynolds, 60 ans, a déclaré Le courrier quotidien lui et sa femme étaient passagers à bord avec ses parents âgés. Reynolds a déclaré que sa mère avait été blessée après avoir été projetée au sol lorsque le bateau avait basculé.

Reynolds a déclaré que les passagers étaient confinés dans leurs cabines et portaient des gilets de sauvetage pendant deux jours consécutifs alors qu’ils résistaient à la tempête, craignant que le navire ne chavire.

“Les gens criaient pour leur vie, des objets cognaient et s’écrasaient autour de nous et ils pensaient qu’ils allaient mourir”, a-t-il déclaré au média.

Cinq personnes ont été transportées à l’hôpital lorsque le navire a finalement pu accoster à Portsmouth lundi, selon la BBC.