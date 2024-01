Les passagers snobent le train Eurostar « cher » Londres-Paris pour l’avion

De nombreux voyageurs choisissent de prendre l’avion plutôt que le train entre Londres et Paris malgré les préoccupations climatiques et le service ferroviaire Eurostar reliant les deux capitales en un peu plus de deux heures.

“C’est ridicule de prendre l’avion pour parcourir une telle distance”, a déclaré Sabia Mokeddem, une ressortissante française installée à Londres depuis plus de cinq ans.