Deux agences de l’UE ont recommandé que les passagers séjournant quelque part moins de 72 heures ne soient pas tenus d’observer les règles de quarantaine des coronavirus à leur destination.

La recommandation conjointe pour l’exemption de court séjour émane de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Il est venu comme l’agence de santé de l’UE a déclaré mercredi que forcer les voyageurs aériens à la quarantaine n’est « pas recommandé » car ce n’est pas une « mesure de santé publique efficace ».

Cette décision, que de nombreux acteurs des secteurs des affaires et des voyages soutiennent, pourrait signaler le retour des voyages d’affaires internationaux et fournir une impulsion économique significative à la suite de la pandémie de coronavirus.

La proposition est en cours d’étude par le gouvernement britannique, selon le rapport du Global Travel Taskforce qui a été préparé pour le ministère des Transports.

Les lignes directrices de l’AESA / ECDC prennent en compte la probabilité réduite d’infection pour les personnes voyageant pendant de courtes périodes (celles qui prévoient de rentrer dans les 72 heures ou moins) et lorsque le contact avec la population locale est limité, ainsi que les interactions sociales évitées.

Ils suggèrent que ces voyageurs ne devraient pas être soumis à des quarantaines et / ou à des tests COVID-19 à moins qu’ils ne présentent des symptômes du virus.

Les organismes ont recommandé à tous ceux qui voyagent de veiller à respecter à tout moment les règles locales de distanciation sociale pour se protéger et protéger les autres autour d’eux.

Cependant, certains ont déclaré que les recommandations de l’AESA et de l’ECDC sont insuffisantes car elles ne répondent pas à la nécessité d’un régime de test aux portes d’embarquement à la place des quarantaines.

La pandémie de coronavirus et les mesures qui l’ont accompagnée, y compris les quarantaines, ont paralysé le secteur européen des voyages et du tourisme et ont frappé l’économie dans son ensemble.

Gloria Guevara, présidente-directrice générale du World Travel & Tourism Council, a déclaré: «La relance des voyages d’affaires internationaux est cruciale pour relancer la reprise économique mondiale, car l’année dernière, les voyages d’affaires internationaux entrants en Europe représentaient 111,3 milliards de dollars (99,8 €). milliards), alors qu’au niveau mondial, il représentait plus de 272 milliards de dollars. «

Elle a déclaré que les lignes directrices de l’AESA / ECDC seraient « un pas important dans la direction de la relance générale des voyages d’affaires ».

« La perte de voyages d’affaires internationaux expose les compagnies aériennes particulièrement, en particulier sur les liaisons court-courrier et transatlantique très compétitives, qui dépendent d’elles pour l’essentiel de leurs bénéfices », a ajouté Guevara.