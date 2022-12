Les passagers se rendant au festival tamoul accueillis par une danse traditionnelle à la gare de Jabalpur

Une vidéo d’un groupe de personnes dansant à la gare de Jabalpur a fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo publiée sur Twitter par le ministère des Chemins de fer présente une danse de bienvenue spéciale destinée aux passagers se rendant à Varanasi pour le ‘Kashi Tamil Sangamam’. Les visiteurs de ‘Kashi Tamil Sangamam étaient reçus avec une danse traditionnelle à Varanasi, mais les voyageurs du Chennai-Gaya Express avaient commencé à recevoir un accueil chaleureux de Jabalpur même.

Le ministère des Chemins de fer a publié la vidéo accompagnée d’un tweet en hindi qui se traduit par « Rencontre de deux cultures ! Les passagers du Chennai-Gaya Express (train n° 12390) allant participer au « Kashi Tamil Sangamam » ont reçu un accueil chaleureux à la gare de Jabalpur où les déléguées ont présenté leur culture à travers la danse traditionnelle.

La vidéo a été publiée le 14 décembre et a reçu plus de 12 600 vues à ce jour. La vidéo a suscité une série de réponses. Les utilisateurs étaient ravis de regarder la danse joyeuse. On peut même se demander si la danse peut être considérée comme une pratique religieuse ou culturelle.

“Kashi Tamil Sangamam” est un effort du gouvernement indien qui vise à mettre en évidence les liens intellectuels, économiques, sociaux et culturels profonds qui existent entre Kashi, également connu sous le nom de Varanasi, et le Tamil Nadu. Inaugurant le Kashi-Tamil Sangamam, le Premier ministre Narendra Modi l’a qualifié de point de rencontre de deux centres sans âge de la culture indienne, Kashi et Tamil Nadu.

« Si à Kashi il y a Baba Vishwanath, alors au Tamil Nadu il y a la bénédiction du Seigneur Rameshwaram. Kashi et Tamil Nadu sont tous deux ‘Shivmay’ (trempés dans la dévotion de Lord Shiv) et ‘Shaktimay’ (trempés dans la dévotion de la déesse Shakti). Il y a aussi un Dakshin Kashi au Tamil Nadu », a-t-il déclaré.

L’événement vise à renforcer les relations entre le Nord et le Sud, à sensibiliser à la proximité culturelle des deux centres et à initier les jeunes d’aujourd’hui aux grandes traditions, arts et culture indiennes.

Le Sangamam a débuté le 16 novembre 2022 et se terminera le 16 décembre.

