Les passagers rejettent le train Eurostar Londres-Paris « cher » au profit de l’avion

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés agence de presse réputée relire D’accord!

de Caroline Taix et Olivier Devos



La liaison ferroviaire de 305 milles (492 kilomètres) entre Londres et Paris a été inaugurée en 1994. × fermer

La liaison ferroviaire de 305 milles (492 kilomètres) entre Londres et Paris a été inaugurée en 1994.



De nombreux voyageurs choisissent de prendre l’avion plutôt que le train entre Londres et Paris malgré les préoccupations climatiques et le service ferroviaire Eurostar reliant les deux capitales en un peu plus de deux heures.

“C’est ridicule de prendre l’avion pour parcourir une telle distance”, a déclaré Sabia Mokeddem, une ressortissante française installée à Londres depuis plus de cinq ans.

Mokeddem dit cependant qu’elle est obligée de prendre l’avion en raison des prix « prohibitifs » des billets Eurostar pour la liaison à grande vitesse de 305 milles (492 kilomètres) passant par le tunnel sous la Manche.

“Je pense à tout le carbone que j’émets pour un vol aussi court… Mais je n’ai pas les moyens de prendre le train”, a déclaré à l’AFP cet employé de banque de 27 ans.

Elle dit qu’elle paierait volontiers un peu plus pour laisser le train prendre le relais “parce que c’est mieux pour la planète” et parce qu’elle préfère le train.

Mais la différence de prix est trop grande quand elle trouve des vols au-dessus de la Manche plutôt que sous la Manche pour seulement 40 euros.

Lucy Kelly, une Irlandaise de 30 ans qui vit à Paris et travaille dans la gestion de marques, ne prend le train pour Londres que lorsqu’elle peut réserver une place longtemps à l’avance.

“Si je suis suffisamment organisée, je réserverai l’Eurostar”, a-t-elle expliqué. “Ensuite, on peut trouver un retour à 110 euros, ce qui est bien, je pense, même si c’est quand même plus cher que l’avion.

“Si j’y vais à la dernière minute, les prix peuvent être fous.”

Un billet aller-retour dépasse souvent les 350 euros.

Kelly a déclaré qu’elle avait pris l’avion pour Londres en novembre.



Les passagers disent qu’il est parfois moins cher de voler. × fermer

Les passagers disent qu’il est parfois moins cher de voler.



“C’était nettement moins cher : un quart du prix du train”, a-t-elle déclaré.

Se rendre à l’aéroport était un casse-tête, a-t-elle admis, mais elle a ajouté qu’elle recommencerait probablement.

“Le train devrait être subventionné. Les gens devraient être encouragés à prendre le train, pas l’avion”, a-t-elle ajouté.

Contrôles aux frontières

Interrogé par l’AFP, Eurostar a refusé de fournir le prix moyen d’un billet ou d’indiquer s’il avait augmenté ces dernières années, comme le soupçonnent de nombreux voyageurs.

La filiale de l’opérateur ferroviaire français SNCF affirme ne pas pouvoir comparer les tarifs ferroviaires et aériens, car le vol entraîne des coûts supplémentaires tels que le transport à l’aéroport et les bagages.

Malgré les preuves selon lesquelles les passagers choisissent de prendre l’avion pour des raisons de coût, Eurostar a déclaré que quelque sept millions de personnes ont encore utilisé son service entre Londres et Paris l’année dernière.

En comparaison, près de deux millions de personnes ont pris l’avion au cours des 12 mois précédant octobre 2023, selon les analystes du secteur aéronautique Cirium. Les deux chiffres sont similaires aux niveaux d’avant la pandémie.

Le directeur commercial d’Eurostar, François le Doze, a déclaré que les gens “achètent Eurostar en premier” et que les trains se remplissent plus vite que les avions, ce qui pourrait expliquer la hausse plus rapide des prix.

Il a également déclaré que les Parisiens et les Londoniens avaient un pouvoir d’achat plus élevé que celui des habitants des autres capitales du continent, ce qui signifie que “ces voyages sont facturés au prix que les gens sont prêts à payer”.

“Les taux de participation sont plus élevés que jamais”, a-t-il insisté.



Les groupes environnementaux estiment que les modes de transport les plus polluants devraient être soumis à des taxes plus élevées. × fermer

Les groupes environnementaux estiment que les modes de transport les plus polluants devraient être soumis à des taxes plus élevées.



La compagnie avait déclaré vouloir augmenter le nombre de passagers, ce qui pourrait contribuer à réduire les prix, mais elle a déclaré que cela était devenu plus difficile depuis la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, le Brexit provoquant un “goulot d’étranglement” à la frontière.

Les coûts de fonctionnement des gares, des infrastructures, des lignes ferroviaires, de l’énergie, du personnel et du financement sont également “très élevés”, a ajouté le Doze.

Concours

Le groupe de défense de l’environnement Greenpeace est très actif sur la question des prix ferroviaires élevés par rapport à ceux de l’aviation.

“Le gouvernement a créé des règles du jeu inégales qui profitent aux modes de transport les plus polluants”, a-t-il déclaré.

“Nous devrions taxer le transport aérien à un niveau qui reflète les dommages qu’il cause au climat.”

Greenpeace note notamment que les compagnies aériennes ne paient pas de taxe sur le carburant aviation.

Selon le groupe, les avions émettent en moyenne cinq fois plus de gaz à effet de serre que les trains. Eurostar estime qu’il y a 90 pour cent de CO en moins 2 émissions à bord du train.

Mais la question du prix n’est pas le seul à se poser avec l’Eurostar : il coûte deux fois plus cher de voyager entre Londres et Édimbourg en train que par avion, selon Greenpeace.

La concurrence pourrait bouleverser le statu quo pour les passagers de l’Eurostar lassés des prix élevés.

Le groupe Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche, estime que le trafic passagers pourrait au moins doubler par rapport à son niveau actuel.

Depuis l’ouverture de la ligne en 1994, on a évoqué la possibilité qu’Eurostar soit confronté à la concurrence d’autres opérateurs, mais jusqu’à présent, aucun de ces projets ne s’est concrétisé.