Les passagers précédents se souviennent du Titan malheureux: « Je savais à 100% que cela allait arriver »

Parlez à quelqu’un qui est monté sur le submersible Titan, et il est probable qu’il mentionne un problème technologique : le système de propulsion est tombé en panne ou les communications avec les personnes à la surface ont été coupées. Peut-être y avait-il des problèmes d’équilibrage des poids à bord.

Ils sont également susceptibles de mentionner Stockton Rush, le PDG d’OceanGate Expeditions, décédé lors du voyage fatal cette semaine. Il a été décrit par d’anciens passagers comme un planificateur méticuleux et un pionnier trop confiant.

À la suite de l’implosion fatale du Titan près de l’épave du Titanic dimanche, certaines personnes qui se sont embarquées dans les expéditions en haute mer de l’entreprise ont décrit des expériences qui préfiguraient la tragédie et considèrent leur décision de plonger comme « un peu naïve ».

Mais d’autres ont exprimé leur confiance et ont déclaré qu’ils se sentaient « entre de bonnes mains » à près de 13 000 pieds (3 962 mètres) sous la surface de l’océan.

« Comme jouer à la roulette russe »

« Je savais à 100% que cela allait arriver », a déclaré Brian Weed, caméraman pour l’émission « Expedition Unknown » de Discovery Channel, qui a mal au ventre depuis la disparition du sous-marin dimanche.

Weed a effectué une plongée d’essai sur Titan en mai 2021 dans le Puget Sound de l’État de Washington alors qu’il se préparait pour ses premières expéditions vers le Titanic coulé. Weed et ses collègues se préparaient à rejoindre OceanGate Expeditions pour filmer le célèbre naufrage plus tard cet été-là.

Ils ont rapidement rencontré des problèmes : Le système de propulsion a cessé de fonctionner. Les ordinateurs n’ont pas répondu. Les communications sont coupées.

Rush, le PDG d’OceanGate, a essayé de redémarrer et de dépanner le navire sur ses écrans tactiles.

« On pouvait dire qu’il était énervé et pas vraiment content de la performance », a déclaré Weed. « Mais il essayait de faire la lumière, essayant de trouver des excuses. »

Ils étaient à peine à 100 pieds (30 mètres) de profondeur dans une eau calme, ce qui posait la question : « Comment cette chose va-t-elle aller à 12 500 pieds – et voulons-nous être à bord ? » dit Weed.

Après le voyage avorté, la société de production a embauché un consultant de l’US Navy pour contrôler le Titan.

Il a fourni un rapport plutôt favorable, mais a averti qu’il n’y avait pas suffisamment de recherches sur la coque en fibre de carbone du Titan, a déclaré Weed. Il y avait aussi une préoccupation d’ingénierie que la coque ne maintienne pas son efficacité au cours de plusieurs plongées.

Weed a déclaré que Rush était un vendeur charismatique qui croyait vraiment en la technologie du submersible – et était prêt à mettre sa vie en jeu pour cela.

« Il semblait de plus en plus que nous n’allions pas être les premiers à filmer le Titanic – nous allions être peut-être le 10e », a déclaré Weed à propos de l’éventuelle expédition sur le Titan. « J’avais l’impression qu’à chaque fois que (le navire) coule, il va s’affaiblir de plus en plus. Et c’est un peu comme jouer à la roulette russe.

Pour des projets de travail, Weed a nagé avec des requins, repoussé dans des grottes isolées et fait de la raquette à travers la Sibérie. Mais lui et ses collègues se sont retirés de la plongée vers le Titanic.

« Je n’avais pas un bon pressentiment », a-t-il déclaré. « C’était un choix vraiment difficile à faire. »

« J’ai toujours eu l’impression d’être entre de bonnes mains »

Mike Reiss, un écrivain de l’émission télévisée « The Simpsons », a déclaré qu’il avait eu des expériences positives sur les plongées qu’il avait faites avec OceanGate, y compris sur le site de l’épave du Titanic.

« Quand ma femme est venue me voir pour la première fois avec cette (idée), je lui ai dit: » Eh bien, cela ressemble à une façon amusante de se faire tuer « », a déclaré Reiss. «Je connaissais (les risques) d’aller là-bas. J’ai toujours senti que j’étais entre de bonnes mains.

Reiss a déclaré qu’il avait fait trois voyages avec OceanGate dans les eaux près de New York – et que la société prenait la sécurité au sérieux.

« La plupart du temps, c’était à couper le souffle à quel point tout s’est bien passé », a déclaré Reiss à propos de sa plongée en 2022 sur le Titanic. « C’est un voyage de 10 heures. Et je suis passé du niveau de la mer à deux milles et demi de profondeur, puis je suis revenu au niveau de la mer. Et à aucun moment la pression n’a changé dans mes oreilles. Je n’ai pas eu la même sensation que dans l’ascenseur de New York. Pour moi, c’est une réalisation remarquable.

Reiss a déclaré qu’il était dans un « état d’esprit différent » lors de l’expédition parce qu’il était tellement engagé.

« Vous n’avez jamais faim. Vous n’avez jamais soif. Ils ont une salle de bain à bord. Il n’a jamais été utilisé », a-t-il déclaré. « Vous devenez simplement un autre type de personne. Vous savez même que vous pourriez mourir et cela ne vous dérange pas.

Reiss a déclaré qu’il avait remarqué quelques problèmes avec le Titan, bien qu’il ne soit pas sûr que tout était un problème.

Par exemple, les communications ne fonctionnaient pas toujours, comme un service de perte de téléphone portable. La boussole du Titan a également commencé à « agir frénétiquement » lorsqu’ils sont arrivés au fond de l’océan près du Titanic coulé.

« Je ne sais pas si c’est une panne d’équipement ou parce que le magnétisme est différent à deux milles et demi plus bas », a-t-il déclaré.

« Le défaut fatal est ce pour quoi on se souviendra de lui »

Arnie Weissmann, rédacteur en chef de Travel Weekly, n’a jamais voyagé à bord du Titan bien qu’il ait passé une semaine à bord de son navire de soutien fin mai, en attendant que le temps se dégage. Il est brièvement monté dans le submersible, mais la plongée a finalement été annulée.

Le vent, le brouillard et les vagues étaient les raisons invoquées, mais Weissmann se demandait si l’état de préparation du submersible était également un facteur.

Au cours d’une nuit de cigares, Rush a dit à Weissmann qu’il avait obtenu la fibre de carbone pour la coque du Titan à un prix très avantageux parce qu’elle avait dépassé sa durée de vie pour une utilisation dans les avions, a déclaré Weissmann. Mais Rush l’a rassuré, c’était sûr.

« J’ai vraiment senti qu’il y avait deux Stockton Rushes », a déclaré Weissman. « Il y avait celui qui était un bon chef d’équipe et efficace et qui faisait le travail. Et il y avait ce genre de gars arrogant, sûr de lui, que les autres soient damnés, « je vais le faire à ma façon ». Et c’est celui que j’ai vu quand nous sommes sortis à l’arrière du bateau et avons pris nos cigares.

Mais il était aussi un leader fort, a déclaré Weissmann, qui se souvient que Rush avait dirigé de longues réunions de planification et exhorté toute personne intéressée à lire un livre intitulé « The Checklist Manifesto: How to Get Things Right » qu’il avait laissé dans le salon du navire. Si une réparation était complexe, Weissmann a déclaré que Rush dirait à ceux qui y étaient affectés de faire une pause de cinq minutes après l’avoir terminée pour s’assurer qu’elle avait été effectuée correctement.

Avec le recul, Weissmann pense que Rush avait un défaut fatal : une confiance excessive dans ses compétences en ingénierie et la perception qu’il était un pionnier dans un domaine que d’autres n’étaient pas parce qu’ils respectaient les règles.

« Mais à la fin, bien sûr, le défaut fatal est ce pour quoi on se souviendra de lui – même s’il était un être humain en trois dimensions comme tout le monde », a déclaré Weissmann.

« J’étais un peu naïf »

Arthur Loibl, un homme d’affaires à la retraite et aventurier allemand, a été parmi les premiers clients d’OceanGate à plonger sur le paquebot coulé.

« Il faut être un peu fou pour faire ce genre de choses », a-t-il déclaré.

Ses compagnons submersibles comprenaient Rush, le plongeur français et expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet et deux passagers d’Angleterre.

« Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal pour plancher. Vous ne supportez pas. Vous ne pouvez pas vous agenouiller. Tout le monde est assis les uns à côté des autres ou les uns sur les autres », a déclaré Loibl. « Vous ne pouvez pas être claustrophobe. »

Au cours de la descente et de l’ascension de 2,5 heures, les lumières ont été éteintes pour économiser l’énergie, a-t-il dit, le seul éclairage provenant d’un bâton lumineux fluorescent.

La plongée a été retardée à plusieurs reprises pour résoudre un problème avec la batterie et les poids d’équilibrage. Au total, le voyage a duré 10,5 heures.

Il a décrit Rush comme un bricoleur qui a essayé de se débrouiller avec ce qui était disponible pour effectuer les plongées, mais avec le recul, a-t-il dit, « c’était un peu douteux ».

« J’étais un peu naïf, en regardant en arrière maintenant », a déclaré Loibl.

Ben Finley et Holly Ramer, Associated Press