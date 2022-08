Les passagers paniqués du train sautent dans une traînée de poudre

Jusqu’à 20 personnes ont été blessées alors que leur train s’arrêtait au milieu d’un incendie de forêt en Espagne

Plusieurs personnes ont été blessées après avoir brisé des vitres et tenté de fuir pour des raisons de sécurité alors que leur train a été arrêté par un incendie de forêt qui fait rage dans le nord-est de l’Espagne mardi. Trois passagers auraient subi de graves brûlures, dont une petite fille d’environ 10 ans.

L’incident s’est déroulé lors d’un voyage de Sagunto à la ville de Saragosse, alors que le train ralentissait, faisant craindre aux passagers qu’il ne prenne feu. Le conducteur de la locomotive aurait arrêté le train car il était trop dangereux de continuer et se préparait à repartir dans la direction opposée, moment auquel certains de ses 48 passagers ont tenté de fuir.

“Une fois qu’ils ont vu qu’ils étaient entourés de feu, ils sont remontés dans le train et plusieurs d’entre eux avaient subi des brûlures”, a-t-il ajouté. a déclaré un porte-parole de la compagnie ferroviaire espagnole Renfe, cité par le Guardian.

Des images censées montrer l’incendie de l’intérieur du train ont circulé en ligne.

Varios heridos cuando un tren ha quedado atrapado en el #IFBejís. Los heridos están siendo atendidos en la estación de #Caudiel están siendo por efectivos de @GVAsanitat, @CruzRojaCS y @UMegob pic.twitter.com/7XGoFKdgze – NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) 16 août 2022

Parmi la vingtaine de blessés, trois sont gravement brûlés, dont une fille d’environ 10 ans et une femme de 58 ans, ont indiqué les services d’urgence aux médias locaux.

Les responsables de Valence – une région de l’est de l’Espagne qui a connu d’importants incendies de forêt ces dernières semaines – affirment que plus de 1 000 personnes ont été contraintes d’évacuer en raison de la propagation rapide des flammes alimentées par des vents violents et une canicule torride. Un incendie dans la ville de Bejis s’est propagé à quelque 1 900 acres, tandis qu’un autre qui fait toujours rage au sud à Vall d’Ebo a consommé plus de 27 000 acres de forêt.