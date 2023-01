Les passagers ont enduré un vol de 13 heures vers nulle part après que leur avion vers la Nouvelle-Zélande ait été contraint de faire demi-tour

Un jet d’Emirates a volé presque à mi-chemin vers la Nouvelle-Zélande depuis Dubaï avant d’être contraint de faire demi-tour. (Images SOPA/Getty Images)

Un vol Emirates de Dubaï à Auckland a dû faire demi-tour au milieu de son voyage de 14 200 km.

Les passagers ont passé environ 13 heures dans les airs, pour se retrouver là où ils avaient commencé.

L’avion n’a pas pu atterrir à l’aéroport international d’Auckland en raison d’importantes inondations et de fortes pluies.

Les passagers ont passé plus de 13 heures à bord d’un avion Emirates pour atterrir juste à leur point de départ.

Le vol EK448 a décollé de l’aéroport international de Dubaï vers 10h30 vendredi mais a été contraint de faire demi-tour presque à mi-chemin de son voyage de 14 200 km en raison d’inondations majeures à sa destination à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il a de nouveau atterri à Dubaï peu après minuit, selon les données de Cirium et FlightAware montré.

L’aéroport international d’Auckland a fermé ses terminaux nationaux et internationaux vendredi après de fortes pluies provoqué un chaos généralisé et a déclenché un état d’urgence local. Selon le site de l’aéroport, aucun vol international ne serait autorisé à arriver avant au moins 07h00 heure locale le dimanche. Les arrivées et les départs intérieurs seraient autorisés à partir de 12h00 heure locale samedi, a-t-il précisé.

Le vol Emirates EK448 doit retenter son voyage vers Auckland dimanche.

Un porte-parole d’Emirates a déclaré à Insider : “Nous regrettons les désagréments causés aux clients. Emirates continuera de surveiller la situation à Auckland et publiera des mises à jour si nécessaire.”

Les passagers à bord d’un vol American Airlines ont vécu une expérience similaire après leur voyage de 10 heures de l’aéroport de Dallas Fort Worth à Auckland ont dû retourner aux États-Unis à mi-chemin de leur voyage vendredi, Ramez votre propre Kanoo rapporté.

Air New Zealand a détourné ses vols internationaux long-courriers vers Christchurch, par Paddle Your Own Kanoo.

Un porte-parole d’American Airlines a déclaré: “Nous prévoyons de reprendre nos opérations le samedi 28 janvier. Nous continuerons de surveiller de près la situation et apporterons des modifications supplémentaires à nos opérations si nécessaire. American a émis une alerte de voyage pour les clients voyageant vers et depuis Auckland, permettant aux clients de réserver sans frais de modification.”

La météo a également sérieusement entravé les déplacements locaux à Auckland. Plus de 2 000 personnes ont passé la nuit dans les terminaux en raison des inondations, L’aéroport d’Auckland a déclaré.

Dans un déclarationla directrice générale de l’aéroport d’Auckland, Carrie Hurihanganui, a déclaré: “Il s’agit d’un événement important qui a mis notre ville en état d’urgence, et l’aéroport n’a certainement jamais été testé de cette manière auparavant. Mais le délai de réouverture est nécessaire pour garantir aux voyageurs ‘ sécurité.”

L’aéroport d’Auckland n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.