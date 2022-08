Les passagers handicapés disent vouloir rester en fauteuil roulant sur les vols

Lorsque James Glasbergen est monté à bord d’un vol d’Air Transat au départ de Toronto pour Londres le 30 juin, il était ravi de commencer son voyage pour voir les Rolling Stones jouer en direct en Europe.

Ce que l’homme quadriplégique de 46 ans de Kitchener, en Ontario, n’attendait pas avec impatience, c’était de sortir de son fauteuil roulant électrique sur mesure et de s’asseoir dans un siège d’avion, comme l’exige la loi fédérale.

Ses inquiétudes se sont avérées justifiées après que le personnel de la compagnie aérienne aidant à transférer Glasbergen à son siège l’a laissé tomber dans l’allée, déclenchant un plus de trois minutes de lutte pour soulever l’homme de plus de 200 livres du sol et le remettre debout.

“Il n’y avait pas assez de place pour qu’ils m’installent dans le siège, et ils m’ont laissé tomber”, a déclaré Glasbergen, un ancien agent de voyage qui est paralysé de la poitrine à la suite de blessures subies lors d’un accident de voiture en 1992.

“Tout d’un coup, mon corps a heurté le sol avec un grand bruit sourd.”

Une vidéo que Glasbergen a publiée sur YouTube a capturé les moments juste après sa chute. Il le montre coincé entre le siège et un fauteuil roulant tandis que deux hommes luttent pour le soulever par-dessus un accoudoir et dans un siège.

Après deux tentatives infructueuses, un agent de bord et un autre passager interviennent pour aider et le groupe réussit à le faire asseoir.

“C’est allé au-delà de la frustration et du choc. Maintenant, je suis juste en colère”, a déclaré Glasbergen, ajoutant que ce n’était pas la première fois qu’il était abandonné.

“Il n’y a absolument aucune dignité pour les personnes handicapées qui ont besoin d’aide pour se déplacer.”

Glasbergen appelle les compagnies aériennes et les régulateurs à trouver un moyen de permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants de rester assis dans leurs appareils de mobilité personnels lorsqu’ils voyagent, comme ils le peuvent dans les bus et les trains.

Entre les tracas, les blessures potentielles et les dommages aux fauteuils roulants rangés à côté des bagages, les personnes qui dépendent des fauteuils roulants pour se déplacer, les défenseurs et le secrétaire américain aux Transports, affirment qu’il est temps de rendre les voyages en avion plus accessibles afin que les personnes handicapées aient une expérience de vol plus équitable.

“S’ils peuvent comprendre comment piloter un hélicoptère sur Mars, ils peuvent comprendre comment faire en sorte que les utilisateurs de fauteuils roulants s’assoient dans leur fauteuil roulant en toute sécurité”, a déclaré Glasbergen.

“Ce n’est pas quelque chose qui va prendre des semaines ou des jours parce qu’évidemment, une reconfiguration de la cabine devra peut-être être faite… Je veux juste voir des progrès.”

Problèmes de transfert, fauteuils roulants endommagés

Dans une déclaration par courriel à CBC Toronto, Air Transat s’est excusée et a déclaré qu’elle était en contact avec Glasbergen pour discuter de la façon d’améliorer les futures expériences de voyage.

“Les services de transfert sur le terrain sont gérés par un tiers entrepreneur et nous enquêtons activement sur cet incident pour éviter qu’il ne se reproduise”, a écrit la porte-parole Marie-Christine Pouliot.

La résidente de Toronto, Melissa Graham, qui vit avec un handicap moteur, dit que s’asseoir dans un siège d’avion est dur pour son corps.

Mais les expériences négatives auxquelles sont confrontés des passagers comme Graham et Glasbergen lorsqu’ils volent vont au-delà de l’obligation de s’asseoir sur un siège.

Graham dit que son fauteuil roulant a été endommagé deux fois lors du même voyage WestJet de Toronto à Winnipeg pendant la fin de semaine de la fête du Canada.

Melissa Graham, une résidente de Toronto, dit que voler est une expérience stressante pour elle parce qu’elle doit quitter le confort de son fauteuil roulant et s’asseoir dans un siège d’avion, mais aussi parce que son fauteuil roulant a été endommagé à plusieurs reprises dans le passé. (Soumis par Erin Panjer)

Selon Graham, elle a remarqué à son arrivée à Winnipeg que l’une des bavettes qui recouvraient les roues de son fauteuil roulant électrique s’était cassée, tandis que le dossier sur lequel elle s’appuie pour se soutenir et s’équilibrer a été endommagé lors du vol de retour.

WestJet a confirmé que Graham avait une “réclamation ouverte” pour dommages, affirmant que son fournisseur de services la contacterait pour la résoudre.

“C’est incroyablement frustrant. Cela rend le vol en général très stressant”, a déclaré Graham.

“J’ai volé six fois depuis décembre dernier, et je n’ai pas eu un seul vol où j’ai pu me sentir complètement à l’aise.”

L’Office des transports du Canada (OTC), l’organisme fédéral de réglementation du transport aérien, affirme avoir reçu 247 plaintes liées à l’accessibilité aérienne en fauteuil roulant au cours des cinq dernières années. Dix-huit concernaient des dommages aux fauteuils roulants, tandis que 214 concernaient l’assistance aux fauteuils roulants.

Mais ces données ne comprennent que les plaintes adressées au régulateur et non celles lorsqu’un passager a traité directement avec une compagnie aérienne.

Bien que les données propres au Canada ne soient pas disponibles, les plus grandes compagnies aériennes des États-Unis ont perdu ou endommagé au moins 15 425 fauteuils roulants ou scooters entre la fin de 2018 et juin 2021, selon le Washington Post rapporté l’année dernièrecitant des données du Département américain des transports.

Graham dit que la bavette de son fauteuil roulant s’est cassée sur un vol WestJet de Toronto à Winnipeg plus tôt cet été, tandis que le dossier a été endommagé lors du vol de retour. (Soumis par Melissa Graham)

Normes de sécurité aérienne

Pour des raisons de sécurité, les réglementations fédérales exigent actuellement que les passagers en fauteuil roulant s’assoient dans les sièges d’avion et la plupart des appareils de mobilité doivent être rangés dans la soute avec les bagages des voyageurs.

La réglementation oblige les compagnies aériennes à s’assurer que le personnel correctement formé effectue les transferts en fauteuil roulant et rembourse aux passagers le coût de la réparation ou du remplacement des appareils de mobilité endommagés pendant le transport.

Selon la CTA, aucune conception d’avion ou d’aide à la mobilité qui permettrait aux personnes de rester dans leur fauteuil roulant n’a été entièrement testée et certifiée pour répondre aux normes de sécurité aérienne de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis – que le Canada suit.

“Si les fauteuils roulants et un système de retenue pour fauteuil roulant à utiliser dans la cabine recevaient une certification, nous examinerions si une modification réglementaire est appropriée”, a déclaré le CTA dans un communiqué.

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, photographié ici en mai, a déclaré que son département travaillait sur une règle qui permettrait aux utilisateurs de fauteuils roulants de rester dans leur fauteuil roulant pendant le vol. (Susan Walsh/Associated Press)

Progrès aux États-Unis

Le mouvement sur la question pourrait bientôt venir du sud de la frontière.

Pas plus tard que la semaine dernière, le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré que son département travaillait sur une règle “dans les mois et les années à venir” qui permettrait aux passagers de rester dans leur fauteuil roulant pendant leur vol.

“Nous savons que cela n’arrivera pas du jour au lendemain, mais c’est un objectif pour lequel nous devons travailler”, a déclaré Buttigieg lors d’un événement mardi.

En septembre dernier, un comité d’experts convoqué par le Transportation Research Board (TRB) des États-Unis a conclu une étude préliminaire dans des systèmes qui utilisent des sangles similaires à une ceinture de sécurité ou à un autre mécanisme pour fixer un fauteuil roulant au sol d’un avion.

Il a constaté que la plupart des avions de ligne en service ont une porte d’embarquement principale assez large pour la plupart des fauteuils roulants personnels, et que l’intérieur des modèles les plus courants – le Boeing 737 et l’Airbus A320 – ne nécessiterait que des modifications “modestes” pour créer une zone où un fauteuil roulant pourrait être sécurisé.

“Le comité n’a identifié aucun problème”, indique l’étude, qui “remettent en question la faisabilité technique d’un système de fixation des fauteuils roulants en cabine”.

Le CTA dit qu’il est au courant de l’étude et surveille la question, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Michele Erwin, fondatrice et présidente de l’organisation à but non lucratif basée au Texas, All Wheels Up, a déclaré que son organisation travaillait avec l’industrie du transport aérien et le gouvernement américain pour prouver que les fauteuils roulants et les systèmes d’arrimage du marché actuel peuvent répondre aux mêmes normes de sécurité. comme sièges d’avion.

Erwin a déclaré qu’All Wheels Up avait effectué des tests de collision initiaux de divers systèmes de fixation de fauteuils roulants fabriqués par Q’Straint, l’un des principaux fabricants de systèmes de fixation de fauteuils roulants pour véhicules à moteur et trains, qui ont tous réussi.

“Ce que nous avons appris de nos tests de collision, c’est qu’un emplacement pour fauteuil roulant est techniquement faisable”, a déclaré Erwin.

Dans le sillage de l’étude TRB, Erwin a déclaré que l’industrie du transport aérien avait développé des concepts de places pour fauteuils roulants, dont certains incluent un siège remplaçable dans la première rangée d’un avion qui peut être retiré et remis en place selon qu’un passager sur le vol nécessitant un aménagement pour fauteuil roulant.

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants comme Glasbergen, transformer les concepts en réalité ne peut pas venir assez tôt.

“Il ne suffit plus de dire que c’est un problème de sécurité”, a-t-il déclaré.

“Les choses doivent changer – nous sommes en 2022.”