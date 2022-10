Les passagers font irruption dans la danse impromptue Garba à l’aéroport de Bangalore

Avec Navratri sur nous, c’est l’heure de Garba sur Internet. Une vidéo récente devenue virale montre des passagers exécutant Garba à l’aéroport de Bengaluru. Le clip a été partagé par l’utilisateur de Twitter Divya Putrevu et montre un groupe de passagers entrant dans une danse impromptue de Garba. La célébration de Navratri de neuf jours est consacrée à la déesse Durga et est célébrée avec grandeur à travers le pays. Le mot Navratri est dérivé des termes sanskrits Nav et Ratri, signifiant neuf nuits.

L’utilisateur a également partagé des images de l’aéroport. «Faites-leur simplement confiance quand ils disent que tout peut arriver à Bangalore! J’ai de nouveau eu mon moment @peakbengaluru à @BLRAirport. Événement fou par le personnel! C’est beau de voir des voyageurs au hasard se rassembler juste pour jouer à Garba », a-t-elle écrit dans la légende. Regardez par vous-même :

Faites-leur confiance quand ils disent que tout peut arriver à Bangalore!

Avait mon @peakbengaluru moment encore à @BLRAirport

Événement fou par le personnel! C’est beau de voir des voyageurs au hasard se rassembler juste pour jouer à Garba. pic.twitter.com/lpthAe933L — Divya Putrevu (@divyaaarr) 29 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 7 000 vues. “Impressionnant. Ça ne peut pas être mieux que ça pour mettre en valeur la culture par de si belles performances dans des lieux aussi internationaux », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Punjabificiation plus Gujaratification de toutes les cultures, la première par KJo, la seconde par MoSha.”

Chaitra Navratri (mars-avril) et Sharad Navratri (septembre) sont les deux Navratris les plus importants. Les neuf avatars de la déesse Durga sont vénérés pendant les neuf jours de Navratri.

Les plateformes de médias sociaux regorgent de vidéos de personnes participant aux festivités, même dans des endroits improbables. D’un enfant faisant la plus belle interprétation de Garba que vous puissiez voir, des gens qui dansent à des températures inférieures à zéro au Ladakh, à une dame qui fait irruption dans Garba alors qu’elle travaillait dans la cuisine, ces vidéos de Garba montrent que l’excitation devient palpable.

Le festival de 9 jours de Navratri est célébré en grande pompe et avec enthousiasme, en particulier dans le Gujarat où les gens dansent sur les rythmes de Garba. L’énergie est telle que même Bollywood s’est inspiré des numéros de garba rythmés et gracieux.

Parmi eux, Sanedo (Made in China) où Mika Singh et Nikita Gandhi ont prêté leur voix à des rythmes entraînants. La composition musicale est de Sachin-Jigar. C’est la version hindi de la chanson gujarati ‘Sanedo Sanedo’ qui est une chanson populaire de Garba. Chogada (Loveyatri) est devenu une chanson extrêmement populaire lors de sa sortie en 2018 et a trouvé une place spéciale dans le cœur des Khelaiyaas (ceux qui jouent Garba) en raison de sa musique entraînante et énergique. Il y en a beaucoup plus.

