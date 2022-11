Les passagers ferroviaires font face à des grèves avant Noël malgré les revendications salariales

Les passagers du RAIL ont été avertis qu’ils feraient face à d’autres grèves à l’approche de Noël – malgré les affirmations selon lesquelles un accord salarial prend forme.

Le RMT a dénoncé les opérateurs ferroviaires et Network Rail en disant qu’ils n’avaient aucune nouvelle proposition à soumettre aux membres après l’expiration de la date limite du 17 novembre.

Les voyageurs ferroviaires font face à davantage de grèves à l’approche de Noël Crédit : Copyright 2016 Associated Press. Tous les droits sont réservés.

L’exécutif au pouvoir du syndicat se réunira aujourd’hui pour examiner la question et il est « très probable » que davantage d’actions revendicatives soient convenues.

Cette décision intervient alors que le secrétaire aux Transports, Mark Harper, doit rencontrer plusieurs syndicats dans les quinze prochains jours.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: “Nous avons été patients et avons fait preuve d’une bonne foi qui n’a pas été rendue.

« Par conséquent, je recommanderai que nous mettions en place d’autres phases d’action revendicative soutenue pour soutenir nos membres.

“Bien que nous restions disponibles pour des négociations significatives, il est maintenant évident que l’autre partie ne veut pas ou ne peut pas faire avancer les choses de manière appropriée, donc notre action sera rétablie.

Un porte-parole du Rail Delivery Group a déclaré: «Nous avons fait de réels progrès au cours des quinze derniers jours et pour la première fois depuis des mois, nous pouvons voir les grandes lignes d’un accord crédible.

“Toute grève ne fera que causer davantage de misère aux clients et aux entreprises en difficulté à l’approche de Noël et au-delà.”

Ils appellent également les patrons de RMT à lever toute incertitude autour de Noël et au-delà, ce qui aura un effet d’entraînement sur les clients et les entreprises en difficulté.

Le porte-parole a ajouté: “Nous exhortons les dirigeants de RMT à rester à la table des négociations afin que nous puissions tirer parti de ces progrès et mettre fin à un différend qui nuit aux passagers et aux entreprises, à l’industrie et à leurs membres.”