Les passagers endurent un voyage en train de 19 heures de Detroit à Chicago

PONTIAC, Michigan (AP) – Ce qui était censé être un voyage en train de 5 heures et demie de Detroit à Chicago s’est transformé en une épreuve de 19 heures pour les passagers d’un train Amtrak qui a perdu de l’électricité, les laissant sans lumière, sans chauffage ni toilettes courantes.

Le train Wolverine 351 a quitté Pontiac vers 6 h HAE vendredi. Certains passagers étaient tellement frustrés qu’ils sont descendus du train bien avant qu’il n’atteigne finalement Chicago samedi, juste après minuit CDT, a rapporté MLive.com.

Amtrak a présenté ses excuses aux passagers et a offert des bons de transport, a rapporté MLive.com.

Les problèmes ont commencé à l’ouest d’Ann Arbor. Le train s’y est arrêté en raison d’un problème d’électricité, a déclaré le porte-parole d’Amtrak, Jason Abrams.

L’électricité sur Wolverine 351 s’est éteinte une fois que le moteur a perdu de la puissance, selon la passagère Katie Kobiljak, 23 ans. Cela signifiait également que les toilettes ne fonctionnaient pas.

“Vous pouviez utiliser la salle de bain, mais c’était comme utiliser un port-a-potty et ce n’est pas génial”, a-t-elle déclaré.

Le Wolverine 351 a ensuite été connecté à un autre train de voyageurs qui devait le tirer vers Chicago. Kobiljak a déclaré qu’il y avait beaucoup d’arrêts et de départs alors que les autorités tentaient de connecter les trains.

Le train s’est de nouveau arrêté près de Jackson, dans le Michigan, pour une urgence médicale et est resté là pendant deux heures sans électricité, a déclaré Kobiljak.

Abrams a déclaré que le passager qui avait appelé pour un traitement médical était resté dans le train alors qu’il continuait vers Chicago.

Mais Kobiljak en a eu assez et est sorti à Jackson.

“Donc, j’étais dans le train pendant neuf heures et je n’ai parcouru que la moitié de l’état”, a-t-elle déclaré.

Un problème de frein a provoqué un nouvel arrêt, cette fois dans le nord-ouest de l’Indiana, non loin de Chicago.

Ensuite, il y a eu un autre retard en raison de problèmes de batterie, a déclaré Abrams.

C’est alors que Michael Bambery, 48 ans, a décidé de partir. Il avait embarqué à 7h15 vendredi à Ann Arbor. Il est arrivé à son hôtel environ 16 heures plus tard après avoir payé 200 $ pour un covoiturage pour terminer le voyage.

“Pas de chauffage, pas d’électricité et à ce stade, il fait noir, donc pas de lumière”, a-t-il déclaré. « Ils cassaient des bâtons lumineux pour nous donner de la lumière. Les toilettes débordent car vous ne pouvez pas tirer la chasse d’eau sans électricité, donc ça sent mauvais. Il fait vraiment froid et il n’y a qu’un équipage réduit à bord.

Certains passagers ont pu ouvrir les portes du train et une vingtaine d’entre eux en sont descendus, a déclaré Bambery.

“Nous avons l’impression que nous ne pouvons plus rester dans ce train”, a-t-il déclaré. « Nous n’obtenons aucune information d’Amtrak. Encore une fois, nous avons froid, faim, les gens ont besoin d’aller aux toilettes. Ça sent mauvais. Et un pourcentage de personnes ont des symptômes d’anxiété aiguë et crient.

Abrams a déclaré à MLive.com qu'”en raison du retard du train combiné, certains passagers ont choisi de descendre en toute sécurité à East Chicago (Indiana) et de trouver un autre moyen de transport”.

“Malgré tous nos efforts, il arrive que des circonstances échappent à notre contrôle”, a écrit Amtrak dans ses excuses aux passagers.

