Les passagers en fauteuil roulant dénoncent les compagnies aériennes

Voler ces jours-ci peut être assez frustrant. Il y a les problèmes persistants avec les bagages retardés et les files d’attente aux douanes. Mais imaginez si vous craigniez également d’être blessé à chaque fois que vous montez dans un avion.

C’est ce que ressentent un nombre croissant de passagers qui voyagent avec des fauteuils roulants alors que les plaintes continuent de s’accumuler concernant la mauvaise manipulation de leurs aides à la mobilité.

« Mon fauteuil roulant est une extension de mon corps », déclare Maayan Ziv, défenseur des personnes handicapées.

“Et quand une compagnie aérienne le traite si négligemment… cela me signale que je n’ai pas d’importance.”

Ziv dit qu’elle a récemment découvert qu’Air Canada allait remplacer son fauteuil roulant électrique personnalisé de 30 000 $.

Il a été endommagé lors d’un vol vers Tel-Aviv en septembre après avoir été stocké dans la soute.

Ziv ne peut pas emmener sa chère chaise à l’intérieur de la cabine pour des raisons de sécurité et doit utiliser celle fournie par la compagnie aérienne pour monter et descendre de l’avion.

“Le fauteuil roulant qui était cassé est celui qu’American Airlines m’a acheté lors d’un précédent voyage où ils ont cassé mon fauteuil roulant”, explique Ziv.

“Donc, ce n’est qu’un cycle qui se répète.”

Le fauteuil roulant endommagé de Maayan Ziv est photographié après avoir été rangé dans la soute d’un vol d’Air Canada à destination de Tel-Aviv.

Ziv dit qu’elle a vécu une demi-douzaine d’incidents liés à un fauteuil roulant lors d’un voyage en avion, dont deux pertes totales.

Elle déteste que les compagnies aériennes traitent son fauteuil roulant comme un bagage.

Shayne De Wilde dit qu’il a lui aussi subi un incident récent et humiliant à bord d’un vol WestJet.

De Wilde est impliqué dans un sport en fauteuil roulant adapté appelé power soccer et se dirigeait de Vancouver à Calgary le mois dernier lorsque la compagnie aérienne a eu un problème avec son fauteuil roulant électrique.

Pendant qu’il était chargé dans la soute, les équipages n’ont pas pu retirer l’appui-tête pour le mettre en position verticale, ils ont donc renversé le fauteuil roulant sur le côté.

Cela a provoqué l’allumage des lumières à l’arrière de la chaise.

“L’avion ne peut pas décoller avec n’importe quel type d’activation involontaire de l’alimentation dans les appareils situés dans le ventre de l’avion”, a déclaré Morgan Bell, porte-parole de WestJet.

Alors que l’avion était assis sur le tarmac, la compagnie aérienne a tenté pendant près d’une heure de résoudre le problème. De Wilde, qui était déjà monté à bord de l’avion, raconte qu’un responsable des bagages lui a demandé s’il savait comment déconnecter les batteries. Ils ont également parlé avec la société de fourniture de fauteuils roulants, mais à la fin, De Wilde et sa chaise ont été retirés du vol, qui était retardé.

“C’était vraiment humiliant pour moi, étant donné que je ne fais rien de mal. Je suis traité comme un citoyen de seconde zone dans mon propre pays », déclare De Wilde.

“C’est déconcertant pour moi de voir comment quelque chose comme ça se produit encore en 2022.”

Il dit qu’il a déjà volé plusieurs fois avec ce fauteuil roulant et qu’il n’a jamais rien rencontré de tel.

WestJet reconnaît que l’incident n’aurait pas dû se produire.

De Wilde pense que les compagnies aériennes devraient s’assurer que tout le personnel et les sous-traitants peuvent transporter correctement les fauteuils roulants.

La mauvaise gestion des aides à la mobilité par les compagnies aériennes est une chose dont les passagers handicapés se plaignent depuis longtemps. Certains disent hésiter à voler de peur de rencontrer ce genre de problèmes.

L’organisme fédéral de surveillance des transports, l’Office des transports du Canada, affirme que du 1er avril au 31 août de cette année, il a reçu 28 plaintes liées aux fauteuils roulants impliquant des voyages en avion.

« C’est comme vivre une agression très violente sur quelque chose qui compte profondément pour moi », dit Ziv.

Maayan Ziv, défenseur des personnes handicapées, est photographié avec le fauteuil roulant électrique personnalisé qui est remplacé.

Des appels sont lancés pour une meilleure formation des équipes au sol et une responsabilisation accrue des compagnies aériennes.

Un groupe appelé Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance aimerait voir une application renforcée et des vérifications ponctuelles.

En septembre, la ministre fédérale de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et le ministre des Transports, Omar Alghabra, ont rencontré des représentants d’Air Canada et de l’Office des transports du Canada pour discuter de la question.

«Nous nous attendons à ce que l’OTC, Air Canada et d’autres fournisseurs de services veillent à ce que leurs services incluent les personnes handicapées et soient conformes aux lignes directrices énoncées dans la Loi canadienne sur l’accessibilité», a déclaré Qualtrough dans un communiqué envoyé à CTV News.

Certains défenseurs des personnes handicapées vont jusqu’à demander des changements obligeant les compagnies aériennes à autoriser les passagers à apporter leurs fauteuils roulants personnels dans la cabine et à s’y asseoir au lieu de les ranger dans le fret.

Une organisation appelée All Wheels Up a effectué des tests de collision de fauteuils roulants et a étudié des moyens de les fixer en toute sécurité au sol d’un avion.

Le groupe américain All Wheels Up propose que les fauteuils roulants personnels soient transportés dans la cabine et fixés au sol au lieu d’être rangés dans la soute.

Plus tôt cette année, le secrétaire du département américain des Transports, Pete Buttigieg, s’est engagé à travailler pour obliger les compagnies aériennes à autoriser les passagers à rester dans leur fauteuil roulant personnel.

“Nous savons que cela n’arrivera pas du jour au lendemain, mais c’est un objectif que nous devons travailler pour atteindre”, a déclaré Buttigieg.

“J’aimerais pouvoir m’asseoir dans mon propre fauteuil roulant dans l’avion”, a déclaré Ziv. «Je peux m’asseoir dans un train, sur des bateaux de croisière. En fait, il n’y a en fait aucun autre moyen de transport où je dois sortir de mon fauteuil roulant.

Avec des fichiers de Shannon Paterson de CTV News Vancouver