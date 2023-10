basculer la légende David Zalubowski/AP

Les minutes comptent lorsque vous essayez de déplacer chaque jour des centaines de milliers de passagers aériens. United Airlines modifie donc sa politique d’embarquement dans l’espoir d’accélérer les choses à l’aéroport.

À partir du 26 octobre, les détenteurs d’un billet en classe économique de base, les passagers assis à la fenêtre embarqueront en premier, puis ceux occupant les sièges du milieu, suivis par les passagers assis dans le couloir. On estime que ce changement réduira le temps d’embarquement jusqu’à deux minutes, a déclaré United à NPR jeudi.

Le processus de pré-embarquement pour les groupes, tels que les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les familles avec de jeunes enfants et les militaires en service actif, ne changera pas. Le processus reste également inchangé pour les groupes d’embarquement un à trois (le groupe trois comprend généralement ceux qui ont des sièges côté fenêtre et des sièges dans les rangées de sortie).

Mais le groupe quatre sera désormais réservé aux passagers occupant des sièges centraux et le groupe cinq sera exclusivement réservé à ceux occupant des sièges côté couloir. La révision s’applique aux vols intérieurs américains et aux vols en provenance des États-Unis vers les Caraïbes, le Canada et certaines villes d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

United ajoute un sixième groupe d’embarquement pour les vols intérieurs et les vols vers les Caraïbes et l’Amérique centrale pour les clients en classe économique de base qui n’ont pas de numéro de groupe sur leur carte d’embarquement.

United a déclaré que ses temps d’embarquement avaient augmenté jusqu’à deux minutes depuis 2019. L’entreprise a testé la nouvelle politique, connue sous le nom de WILMA, dans cinq aéroports et a constaté qu’elle était plus rapide.