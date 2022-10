Les passagers du bus bondé du Chili restent debout pour laisser le chien faire la sieste paisiblement sur les sièges

Twitter est toujours une excellente plateforme pour tomber sur les incidents les plus chauds. Dans le même ordre d’idées, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait un chien endormi occupant deux sièges vides dans un bus bondé au Chili, en Amérique du Sud. La vidéo réconfortante montrait qu’il y avait un certain nombre de passagers dans le véhicule attendant de s’asseoir, mais personne n’a dérangé le chien endormi. La vidéo s’ouvrait sur la vue d’un bus bondé avec plusieurs passagers à l’intérieur, assis et debout.

Alors que la caméra fait un panoramique, nous voyons un chien dormir paisiblement sur deux sièges, alors que les passagers autour de lui sont debout. Il y avait un certain nombre de passagers dans le véhicule qui attendaient de s’asseoir, mais personne n’a dérangé le chien endormi. La vidéo désormais virale a été publiée sur Twitter par Stefano S Magi avec une légende qui disait : “Bien que le wagon était bondé et qu’il occupait 2 sièges, personne n’a dérangé son repos.”

Jetez un oeil à l’adorable vidéo ici.

Bien que le wagon était bondé et qu’il occupait 2 sièges, personne n’a dérangé son repos❣️ 📹via Karen Olave

🎵Laurasia Mattingly•Choisissez la gentillesse pic.twitter.com/mboB6Nj4KC — Stefano S.Magi (@myworld2121) 5 octobre 2022

En arrière-plan de la chanson, Choose Kindness de Laurasia Mattingly a joué mélodieusement, capturant avec justesse l’ambiance de la vidéo. C’était rafraîchissant de voir les navetteurs faire preuve d’une gentillesse exceptionnelle envers le chien endormi, même si plusieurs d’entre eux attendaient des sièges pour s’asseoir pendant le voyage. La vidéo Twitter a maintenant gagné plus de 49,3k vues et 857 retweets, au moment du dépôt de ce rapport.

Les internautes ont adoré la vidéo et le message qu’elle véhiculait. Plusieurs d’entre eux ont laissé de doux messages et des mots d’appréciation pour les personnes à l’intérieur du bus. Un utilisateur a déclaré: «Laissez les chiens endormis mentir. Que chaque être vivant endormi dorme dans la paix et l’amour. Soyez #gentil” tandis qu’un deuxième utilisateur a dit : “Wow, la gentillesse est toujours vivante dans ce mot méchant !”. Un troisième utilisateur a déclaré : « Wow, c’est quelque chose ! Cela fait certainement chaud au cœur ! »

