Les passagers du Boeing 787 “ont crié et vomi de terreur” alors qu’un jet bondé plongeait à 1 000 pieds vers la mer dans une horreur proche de la catastrophe

Les PASSAGERS auraient crié de terreur et vomi lorsque leur avion a chuté de 1000 pieds, ont déclaré des témoins.

Le vol de Qatar Airways est arrivé à moins de 850 pieds des eaux à côté de l’aéroport d’où il a décollé.

Ce graphique montre la forte baisse d’altitude subie par l’avion après le décollage Crédit : FLIGHTRADAR24

Ce visuel montre la chute brutale d’altitude du jet Boeing Crédit : flightradar24

Le vol a décollé de l’aéroport international de Hamad le 10 janvier à 2 heures du matin, à destination du Danemark.

Le contrôleur aérien Lucas Andersson était sur le vol avec sa femme et ses deux fils lorsque l’avion a chuté.

Lucas a déclaré à MailOnline: “Après environ 70 secondes de vol et de nulle part, il y a ce bruit fort alors que l’avion passe de tangage à très fort.”

Lucas et sa famille terrifiée se sont préparés au pire alors que le vol bondé autour d’eux criait.

Un passager aurait vomi à cause de la chute soudaine de la pression.

Lucas a poursuivi: “Étant dans l’industrie aéronautique, je sais à quel point la phase de départ est critique et descendre avec un taux aussi élevé à cette altitude n’est jamais une bonne chose.

“C’était très effrayant. J’avais l’impression que l’avion était projeté vers le sol.”

L’avion a repris de l’altitude rapidement après l’incident effrayant, mais les personnes à bord n’auraient apparemment pas reçu d’explication pour la baisse d’altitude.

Lucas a rappelé: “C’est l’une des choses qui, au moment de l’incident, était vraiment bouleversante. Pas un seul mot du cockpit par la suite, alors les gens ont plutôt confronté les agents de bord, qui ont juste dit que tout était normal et nous avons survolé certains temps inattendu.

“Ils ne savaient probablement pas non plus ce qui s’était passé et ont juste essayé de calmer les gens.”

Qatar Airways a lancé une enquête après que des passagers ont signalé le quasi-accident.

Des rapports récents ont révélé que le premier officier aux commandes de l’avion avait perdu 1000 pieds d’altitude en 24 secondes.

L’officier aurait volé manuellement sans instructions du “directeur de vol” automatisé.

Le premier pilote a souffert d’une “perte de conscience de la situation”, entraînant une descente rapide qui “a dépassé la limite de vitesse des volets”

L’avion a poursuivi son voyage vers Copenhague après l’instance terrifiante.

Qatar Airways a déclaré à MailOnline que l’incident avait été immédiatement signalé aux autorités, et la compagnie aérienne populaire a publié une déclaration.

Ils ont déclaré: “Qatar Airways est au courant d’un événement lié au vol QR161 opérant de Doha à Copenhague le 10 janvier 2023.

“Cela a été immédiatement signalé aux autorités et une enquête interne est en cours.

Un rapport de 2021 a révélé que les Boeing Dreamliners sont parmi les avions les plus sûrs au monde en termes d’accidents.

Il n’y a eu aucun décès ou événement impliquant des dommages importants pendant plus d’une décennie de vols utilisant le modèle.

La compagnie aérienne hautement cotée enquête sur l’incident et a présenté ses excuses aux passagers Crédit : Getty – Contributeur