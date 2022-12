Les passagers disent que les aéroports “étaient meilleurs que jamais”, l’armée prenant en charge le personnel en grève des forces frontalières

Hier, les passagers de l’AÉROPORT se rendant en vacances à Noël ont déclaré que le service était “meilleur que jamais” – l’armée couvrant le personnel en grève des forces frontalières.

Hier, environ 1 000 membres du Syndicat des services publics et commerciaux ont abattu des outils dans les aéroports d’Heathrow, de Birmingham, de Cardiff, de Gatwick, de Glasgow et de Manchester au sujet des salaires et des pensions.

Le ministère de l’Intérieur a appelé cette semaine 625 membres de l’armée, de la Royal Navy, de la Royal Air Force et des fonctionnaires pour aider à combattre les effets de la grève des forces frontalières britanniques. 1 crédit

Le différend est apparu après que 100 000 membres du PCS dans 214 ministères et autres organismes publics ont voté pour prendre des mesures en faveur d’une augmentation de salaire de 10 %. Crédit : EPA

Les patrons des syndicats militants ont averti que les grèves pourraient durer six mois s’ils n’obtenaient pas ce qu’ils voulaient. Crédit : Reuters

Les patrons syndicaux ont averti que les grèves pourraient durer six mois si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Le personnel était également en grève au port de Newhaven dans l’East Sussex.

Les passagers de l’aéroport avaient été avertis de s’attendre à d’énormes retards et au chaos aux portes, mais ils ont massivement félicité les membres des forces armées amenés pour aider.

Ils ont continué leur travail avec joie – malgré des revenus de plusieurs milliers d’euros par an de moins que le personnel en grève.

Ils ont vérifié les passeports à l’arrivée de 250 000 passagers sur 1 290 vols et ont veillé à ce que tout se passe bien.

Les files d’attente pour les départs d’Heathrow hier matin étaient d’environ 30 minutes à certaines portes, mais beaucoup d’autres semblaient presque vides.

Le directeur de la restauration, Simon Charlton, 44 ans, revenait du Canada après une pause hivernale et a déclaré que cela avait été une « brise » pour passer.

Simon, de Brighton, a déclaré au Sun : « Je m’attendais à un chaos total à Heathrow. J’étais éveillé à l’idée de la gravité des files d’attente et des retards, mais cela s’est vraiment bien passé.

« Cela a été plus rapide que d’habitude, mais toujours avec des vérifications approfondies. C’est mieux que jamais. Peut-être que c’est l’avenir.

Le personnel des Forces armées s’est présenté et s’est contenté de faire son travail – bien qu’il gagne des milliers de moins par an que le personnel en grève Crédit : Doug Seeburg

Le personnel de l’armée à l’aéroport d’Heathrow en route pour travailler sur le contrôle des frontières, à la suite d’une grève violente 1 crédit

Le gestionnaire immobilier Patrick McIntosh, 40 ans, s’est envolé pour Heathrow depuis New York pour passer du temps avec des parents à Broadstairs, dans le Kent.

Il a dit : « L’armée a été brillante.

“Le syndicat a l’air très idiot maintenant parce qu’il a été bien mieux géré que je ne l’ai jamais vu auparavant.”

Un passager volant à Manchester n’a subi aucun retard et a affirmé que son pilote easyJet lui avait dit : “C’est plus rapide que la normale.”

Des grèves sont prévues tous les jours pendant le reste de l’année, sauf le 27 décembre.

Et le chef du PCS, le pessimiste, Mark Serwotka, a averti que l’action revendicative pourrait durer jusqu’en mai.

Le différend a commencé après que 100 000 membres du PCS dans 214 ministères et autres organismes publics ont voté pour prendre des mesures en faveur d’une augmentation de salaire de 10 %.

Ils veulent également une meilleure sécurité de l’emploi et aucune réduction des conditions de licenciement.

Mais les ministres ont refusé d’améliorer une offre salariale de 2%.

Le salaire de départ moyen d’un soldat dans l’armée est de 15 985 £, tandis qu’une note de la Royal Navy peut gagner aussi peu que 14 700 £ pour commencer.

Dans la RAF, un nouveau starter gagne 16 235 £.

Cependant, les recrues de Border Force sont payées en moyenne 21 431 £.

Le ministère de l’Intérieur a fait appel à 625 membres des forces armées et fonctionnaires pour l’aider dans le cadre de ses plans d’urgence.

Ils recevront une prime de 20 £ pour chaque jour de travail pendant la période des fêtes.

L’ancien ministre conservateur Brendan Clarke-Smith a salué leurs efforts en déclarant: “Tout ce que certains grévistes démontrent, c’est que nous pouvons parfaitement nous débrouiller sans eux.”

Le patron de la Border Force, Steve Dann, avait averti que les remplaçants de l’armée et de la fonction publique “ne pourraient pas fonctionner avec la même efficacité” que ses employés habituels.

Mais même le personnel en grève à Heathrow – où le député travailliste et l’ancien chancelier fantôme John McDonnell a rejoint le piquet de grève – aurait dit aux passagers inquiets de retrouver leur famille pour Noël que cela avait été plus efficace que d’habitude.