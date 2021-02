Les passagers d’Heathrow pourraient faire face à des files d’attente plus longues à l’aéroport alors que le personnel de contrôle des passeports votera en faveur de l’interdiction d’échanger des quarts de travail.

Le Syndicat des services publics et commerciaux – le plus grand organe représentatif du personnel des forces frontalières – a voté parmi ses membres 96 pour cent de ceux qui ont voté en faveur de la grève.

Les passagers arrivant au Royaume-Uni font face à des files d’attente d’une heure après l’introduction de nouvelles mesures contre les coronavirus au début du mois.

Il y a deux semaines, le gouvernement a annoncé que les passagers se rendant au Royaume-Uni doivent subir un test Covid négatif avant de quitter leur emplacement d’origine et doivent remplir un formulaire de localisation de passagers.

Ceux qui ne disposent pas des documents appropriés encourent des amendes allant jusqu’à 500 £.

En conséquence, Border Force a intensifié l’application de la loi, ce qui a provoqué de longues files d’attente pour des centaines de passagers arrivant à Heathrow.

Les passagers d’Heathrow pourraient faire face à des files d’attente plus longues au contrôle des passeports si l’action revendicative du personnel des forces frontalières se poursuivait en raison de l’interdiction de l’échange de quart de travail. Sur la photo: Heathrow la semaine dernière

Des images choquantes partagées sur les médias sociaux la semaine dernière ont montré de grandes foules de voyageurs – y compris des enfants et des personnes âgées – faisant la queue sans distanciation sociale.

Des témoins ont déclaré que les files d’attente avaient mis au moins une heure à se libérer, car les agents des forces frontalières vérifiaient la preuve de chaque passager d’un test PCR négatif et leur formulaire de localisation.

On craint qu’une action revendicative, qui pourrait avoir lieu dans quelques jours, aggravera la situation.

La grève potentielle est le résultat de listes «impraticables» introduites à la fin de l’année dernière.

Alors que le personnel était auparavant en mesure d’échanger des quarts de travail et de demander certains jours ouvrables, les changements signifient maintenant qu’un roulement fixe a été introduit.

Le syndicat PCS a affirmé que les nouvelles mesures empêchent le personnel de changer de quart de travail pour éviter les mélanges inutiles entre les employés et maintenir les bulles sécurisées par Covid.

Le Syndicat des services publics et commerciaux a déclaré que l’interdiction de changer de poste a mis en colère le personnel qui craint pour sa sécurité d’emploi s’il n’y a pas de flexibilité dans l’allocation. Sur la photo: files d’attente au contrôle des passeports

Le syndicat affirme que le résultat de ces changements et la manière dont ils ont été imposés ont «mis le personnel en colère».

Il a ajouté: « Beaucoup sont inquiets pour leurs perspectives de travail futures dans les forces frontalières s’il n’y a pas de flexibilité dans l’attribution des équipes. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: « Ces changements temporaires impliquent des agents des forces frontalières travaillant dans des bulles pour se protéger et protéger le public contre le coronavirus. »

Un porte-parole du syndicat a déclaré que les dates de grève seraient annoncées en temps voulu.

Ce n’est que la dernière action de grève à frapper l’aéroport ces dernières semaines, les manutentionnaires de British Airways déclarant neuf jours de grève.

Il a commencé le 25 décembre et s’est terminé le 2 janvier après que le syndicat Unite a déclaré que ses 840 membres devaient faire face à des réductions de salaire et à des modifications de leurs conditions générales.

Le Home Office affirme que les mesures font partie de la pratique de Covid-secure pour minimiser le mélange de personnel

Cela intervient alors que le gouvernement a lancé de nouvelles mesures pour mettre en quarantaine les voyageurs d’un certain nombre de pays jugés à haut risque pour Covid.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que les Britanniques revenant d’une trentaine de pays Covid de la «liste rouge» seront contraints de mettre en quarantaine dans les hôtels pendant 10 jours à leurs propres frais.

MailOnline comprend que des centaines d’arrivées chaque jour devraient être escortées directement des aéroports aux chambres, où elles devront rester pendant la durée de leur isolement et payer une facture estimée à 1500 £ – bien que les ministres espèrent que les chiffres « tomberont à travers étage »car les gens évitent de venir au Royaume-Uni.

Cela n’affectera que les voyageurs britanniques, car les citoyens étrangers qui ont séjourné dans le pays sont déjà totalement interdits d’entrée.

On pense que Mme Patel elle-même a fait pression pour un régime beaucoup plus dur aux côtés de Matt Hancock et Michael Gove, mais a été rejetée après la résistance de Rishi Sunak, Dominic Raab et Grant Shapps, et les avertissements qu’il « tuerait » l’industrie aéronautique.