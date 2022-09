Les passagers des vols Ryanair atterrissent en Espagne au lieu du Portugal, découvrez toute l’histoire

C’est inimaginable de prendre un vol pour un pays et de se retrouver dans un autre, n’est-ce pas ? Les différents contrôles de billetterie et de sécurité, ainsi que les appels d’embarquement, garantissent que nous ne nous retrouvons pas sur le mauvais vol. Mais que faites-vous lorsque vous vous retrouvez à une autre destination alors que vous êtes dans le bon avion ? Quelque chose de similaire est arrivé à tous les passagers du vol Ryanair, qui s’est retrouvé en Espagne au lieu du Portugal.

Le 17 septembre, les passagers du vol Ryanair de Dublin au Portugal ont atterri de manière inattendue en Espagne, après quoi ils ont été transportés vers leur destination d’origine. The Lad Bible a rapporté la nouvelle via les tweets de l’utilisateur de Twitter Barry Masterson à propos de l’incident. Barry était l’un des nombreux passagers qui s’attendaient à atterrir à Faro, au Portugal, pour leurs voyages d’affaires et leurs vacances.

Monté sur un @Ryanair vol pour Faro et je suis à Malaga les gars, vous ne pouviez pas inventer ça 😂😭😭 – Barry Masterson (@BarryMasterson) 17 septembre 2022

Le premier tweet disait : « J’ai pris un vol Ryanair pour Faro et je suis à Malaga les gars, vous ne pouviez pas inventer ça. Il a révélé ce qui est arrivé aux passagers.

Le moral est au plus bas, certaines personnes réalisent à peine que nous sommes en Espagne 🥲 Le personnel de bord essaie de calmer la foule avec la promesse de la boîte mystère de réponses que quelqu’un d’autre fournira lorsque nous arriverons à l’aéroport 😂 – Barry Masterson (@BarryMasterson) 17 septembre 2022

Il a en outre expliqué que beaucoup de gens ont réalisé qu’ils étaient en Espagne longtemps après l’atterrissage du vol. Des passagers désemparés posaient des questions sur la raison pour laquelle le vol avait été réacheminé. Il a tweeté : « Le moral est bas, certaines personnes réalisent à peine que nous sommes en Espagne. Le personnel de bord essaie de calmer la foule avec la promesse de la boîte mystère de réponses que quelqu’un d’autre nous fournira lorsque nous arriverons à l’aéroport.

Top showsha vidéo

Le personnel de Ryanair a précisé dans une déclaration donnée à Lad Bible que le vol avait été dérouté entre-temps en raison de la frappe aérienne du contrôle aérien français. Un porte-parole a déclaré au média: «Ce vol de Dublin à Faro (16 septembre) a été détourné vers Malaga après avoir manqué le couvre-feu de l’aéroport de Faro en raison de la perturbation de la grève du contrôle du trafic aérien français (ATC), qui était entièrement hors de notre contrôle et a touché toutes les compagnies aériennes. vol vers/depuis/au-dessus de la France ce jour-là. Afin de minimiser les perturbations pour les passagers, Ryanair a rapidement pris des dispositions pour qu’un autocar transporte les passagers de l’aéroport de Malaga à leur destination finale. Ryanair présente ses sincères excuses aux passagers pour les désagréments causés à la suite de cette grève injustifiée de l’ATC français.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici