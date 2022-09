Les passagers des trains ont été avertis de ne pas voyager demain alors que le réseau ferroviaire britannique est décimé lors de la plus grande grève depuis 40 ans

Le réseau ferroviaire britannique sera décimé demain en raison de la plus grande grève depuis 40 ans.

Les passagers ont été avertis de ne pas voyager car seulement 11% des services normaux fonctionneront et il n’y aura pas de trains dans de nombreuses régions.

Des perturbations peuvent également être attendues les jours entre les dates de grève lorsque les travailleurs reprennent leurs fonctions Crédit : Getty

Les lignes seront fermées toute la journée entre Londres et plusieurs grandes villes comme Birmingham, Édimbourg, Liverpool, Newcastle, Norwich et Manchester.

Le directeur général de Network Rail, Andrew Haines, a déclaré: “Les passagers qui souhaitent voyager ce samedi, et même mercredi prochain et samedi prochain, ne sont invités à le faire qu’en cas d’absolue nécessité.

“Ceux qui doivent voyager doivent s’attendre à des perturbations et s’assurer qu’ils vérifient quand leur dernier train partira.”

Les perturbations seront pires que les précédentes grèves ferroviaires de cette année, car c’est la première fois que des membres des syndicats RMT, Aslef et TSSA se retirent le même jour.

Avanti West Coast n’exploitera aucun train et il n’y aura aucun service entre l’Angleterre et le Pays de Galles.

Les trains qui circulent commenceront plus tard et finiront plus tôt que d’habitude.

Les exemples des derniers trains directs de Londres incluent 15h06 à Leeds, 15h32 à Sheffield et 16h33 à Bristol.

Les passagers sont invités à consulter National Rail Enquiries ou le site Web de leur opérateur ferroviaire pour les mises à jour.

Les services commenceront plus tard que d’habitude le dimanche matin lorsque les travailleurs reprendront leurs fonctions.

Des grèves sont également prévues les mercredi 5 et samedi 8 octobre.

Les passagers avec un billet pour le samedi dont le voyage est annulé ou reporté ont droit à un remboursement.

Alternativement, ils peuvent voyager le vendredi ou un autre jour jusqu’au mardi 4 octobre inclus.

Les détenteurs d’abonnements ont droit à une indemnisation par le biais du système de remboursement de retard.