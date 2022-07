Les passagers des compagnies aériennes causent des retards en emportant plus de sacs et de liquides sur les vols, déclare le patron d’Heathrow

Les gens attendent dans de longues files d’attente pour la sécurité à l’aéroport d’Heathrow le 1er juin. Carl Court/Getty Images.

Le PDG de l’aéroport d’Heathrow a déclaré à LBC que les retards étaient dus au fait que les passagers emportaient plus de sacs et de liquides sur les vols.

Il a dit que les gens emballaient plus de liquides par crainte de perdre leurs bagages enregistrés.

Les problèmes de personnel aggravent également les retards dans les aéroports, a déclaré John Holland-Kaye à LBC.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Selon le PDG de l’un des aéroports les plus fréquentés d’Europe, les retards dans les aéroports sont le résultat du fait que les passagers apportent plus de bagages et de liquides aux contrôles de sécurité.

Les passagers voyageant cet été depuis l’aéroport de Londres Heathrow, une importante plaque tournante mondiale du voyage au Royaume-Uni, ont précédemment déclaré Initié sur leurs retards de vol, annulations et bagage perdu cauchemars.

John Holland-Kaye, patron d’Heathrow, a déclaré au Diriger la conversation britannique (LBC) mardi que les longues files d’attente à l’aéroport étaient causées par des passagers “voyageant plus qu’ils ne le feraient normalement”.

Il a déclaré à LBC que les gens mettaient également “plus de liquides dans leurs sacs, ce qui prend un peu plus de temps”.

Interrogé sur la raison pour laquelle les passagers transportent plus de liquides, Holland-Kaye a déclaré à LBC: “Beaucoup de gens sont découragés de vérifier tout leur maquillage, par exemple, parce qu’ils s’inquiètent de savoir si leur sac fera le voyage avec eux.”

Au cours du mois dernier, de nombreux passagers aériens ont signalé que leurs bagages avaient disparu. L’un d’eux a dit à Insider que leur sac manquant contenait leur les cendres des parentstandis qu’un autre lui a dit robe de mariée était dans sa valise perdue.

Au sujet des retards, Holland-Kaye a déclaré à LBC que les gens doivent être informés de ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas emporter dans leurs bagages à main lorsqu’ils prennent un vol. Le gouvernement britannique règles déclarent que chaque passager a droit à un sac transparent d’un litre pour y mettre ses liquides, a-t-il déclaré lors de l’interview. Certaines personnes oublient que le maquillage appartient à la catégorie des liquides, a-t-il ajouté.

En plus des bagages et des liquides supplémentaires, les problèmes de personnel sont également un facteur à l’origine des retards à l’aéroport, a déclaré Holland-Kaye à LBC. Heathrow a connu une vague d’embauches et compte désormais le même nombre de travailleurs dans la sécurité des aéroports qu’il avait avant la pandémie, a-t-il déclaré dans l’interview.

“Beaucoup d’entre eux sont nouveaux, ils prennent donc le temps de s’installer”, a déclaré Holland-Kaye à LBC.

Cela dit, Holland-Kaye a déclaré à LBC qu’il n’y avait pas assez bagagistes pour répondre à la forte demande actuelle, ajoutant que ce sont les compagnies aériennes qui décident avec quelles sociétés d’assistance en escale travailler, et non l’aéroport.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Rendez-vous sur la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.