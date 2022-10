Les passagers des accidents mortels du Boeing 737 MAX sont des “victimes d’actes criminels”, selon un juge américain

Un juge américain du Texas a statué vendredi que les personnes tuées dans deux accidents de Boeing (BA) 737 MAX sont légalement considérées comme des «victimes d’actes criminels», une désignation qui déterminera les réparations à imposer.

En décembre, des proches de victimes de l’accident ont déclaré que le ministère américain de la Justice avait violé leurs droits légaux lorsqu’il avait conclu un accord de poursuites différées en janvier 2021 avec l’avionneur pour deux accidents qui avaient tué 346 personnes.

Les familles ont fait valoir que le gouvernement “avait menti et violé leurs droits par le biais d’un processus secret” et ont demandé au juge de district américain Reed O’Connor d’annuler l’immunité de Boeing contre les poursuites pénales – qui faisait partie de l’accord de 2,5 milliards de dollars – et d’ordonner que l’avionneur soit publiquement poursuivi pour crime. des charges.

O’Connor a statué vendredi qu'”en somme, sans le complot criminel de Boeing pour frauder la (Federal Aviation Administration), 346 personnes n’auraient pas perdu la vie dans les accidents”.

Paul Cassell, un avocat des familles, a déclaré que la décision “est une formidable victoire” et “prépare le terrain pour une audience cruciale, où nous présenterons des propositions de recours qui permettront aux poursuites pénales de tenir Boeing pleinement responsable”.

Boeing n’a pas immédiatement commenté.

Après que les familles ont intenté une action en justice en affirmant que leurs droits avaient été violés en vertu de la loi sur les droits des victimes d’actes criminels, le procureur général Merrick Garland a rencontré certains d’entre eux, mais a maintenu l’accord de plaidoyer, qui comprenait une amende de 244 millions de dollars, une indemnisation de 1,77 milliard de dollars pour les compagnies aériennes et un Fonds de 500 millions de dollars pour les victimes de l’accident.

L’accord a clôturé une enquête de 21 mois sur la conception et le développement du 737 MAX à la suite des accidents mortels en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019.

Boeing n’a pas divulgué à la FAA les détails clés d’un système de sécurité appelé MCAS, qui était lié à la fois aux accidents mortels et conçu pour aider à contrer une tendance du MAX à s’enfoncer. “Si Boeing n’avait pas commis son crime”, les pilotes en Éthiopie et en Indonésie auraient “reçu une formation adéquate pour répondre à l’activation du MCAS qui s’est produite sur les deux avions”, a déclaré O’Connor.

Les accidents, qui ont coûté à Boeing plus de 20 milliards de dollars en indemnisations, en coûts de production et en amendes, et ont conduit à l’immobilisation de 20 mois de l’avion le plus vendu, ont incité le Congrès à adopter une législation réformant la certification des avions de la FAA.

Boeing veut que le Congrès renonce à un délai de décembre imposé par la législation pour que la FAA certifie les MAX 7 et MAX 10. Après cette date, tous les avions doivent être équipés de systèmes d’alerte de cockpit modernes, ce que les 737 avions n’ont pas.

Le mois dernier, Boeing a payé 200 millions de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission, selon lesquelles il aurait induit les investisseurs en erreur au sujet du MAX.