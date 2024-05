Les passagers décrivent le vol de Singapore Airlines frappé par des turbulences

BANGKOK (AP) — Les passagers du vol de Singapore Airlines qui ont fortement chuté après avoir heurté fortes turbulences a décrit la « pure terreur » des tremblements de l’avion, des objets volants et des personnes si gravement tordues que 20 personnes sont restées mercredi en soins intensifs.

« De retour à l’aéroport, je ne pouvais pas m’empêcher de vomir. Je ne pouvais pas marcher, c’était assez grave », a déclaré Josh Silverstone, 24 ans, qui est sorti de l’hôpital avec une coupure à l’œil et une dent ébréchée. Il a dit que cela aurait pu être « bien pire ».

Le Britannique a déclaré qu’il avait tellement peur qu’il a acheté un accès Internet à bord du vol pour envoyer un message à sa mère : « Je n’essayais pas de lui faire peur, mais j’ai dit ‘Je t’aime' ».

On ne sait toujours pas exactement ce qui a causé les turbulences qui ont envoyé le Boeing 777 transportant 211 passagers et 18 membres d’équipage dans une descente de 6 000 pieds (environ 1 800 mètres) en trois minutes environ mardi. Le vol de Londres à Singapour a été détourné vers la Thaïlande. Un Britannique est décédé, probablement d’une crise cardiaque.

Les enquêteurs de l’aviation sont arrivés à Bangkok mercredi. Le ministre des Transports de Singapour, Chee Hong Tat, a déclaré que le National Transportation Safety Board des États-Unis envoyait des conseillers techniques car l’incident impliquait un avion Boeing.

Singapore Airlines a déclaré que 131 passagers et 12 membres d’équipage du vol SQ321, en assez bonne santé pour voyager, avaient été récupérés sur un vol spécial et sont arrivés tôt mercredi à l’aéroport Changi de Singapour.

Six membres d’équipage et 79 passagers sont restés à Bangkok, où la majorité est restée à l’hôpital, a déclaré Goh Choon Phong, PDG de Singapore Airlines.

Dans une interview accordée à l’AP, Anita Mendiratta, experte en voyages et tourisme, a déclaré qu’il était clair qu’il s’agissait d’un incident météorologique qui allait affecter toute compagnie aérienne qui le traverserait.

L’hôpital Samitivej Srinakarin, où la plupart des blessés ont été transportés, a déclaré que les 20 personnes en soins intensifs comprennent six Britanniques, six Malaisiens, trois Australiens, deux Singapouriens et une personne de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et des Philippines.

La passagère Beverley Mayers, qui n’a pas été blessée, a qualifié la situation à l’intérieur de l’avion de « pure terreur ».

« Tout l’avion tremblait… de gros morceaux tombaient et tombaient sur le sol, des gens étaient touchés à la tête », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision australienne Channel 9 à son arrivée à l’aéroport de Sydney.

Les autorités thaïlandaises n’ont pas divulgué le nom de l’homme décédé, mais les médias britanniques l’ont identifié comme étant Geoffrey Kitchen, 73 ans, qui partait en vacances pendant six semaines avec sa femme. Un responsable de l’aéroport thaïlandais a déclaré que Kitchen pourrait avoir eu une crise cardiaque, bien que cela n’ait pas été confirmé.

Les nouveaux mariés Ali et Ramiza Bukhari, qui revenaient de leur lune de miel, ont déclaré aux journalistes à l’aéroport de Sydney qu’ils étaient soulagés d’être de retour chez eux.

« Ce fut une expérience très, très traumatisante », a déclaré Ali Bukhari.

La plupart des gens associent les turbulences aux fortes tempêtes, mais le type le plus dangereux est ce qu’on appelle la turbulence en air clair. Le cisaillement du vent peut se produire dans des cirrus vaporeux ou même dans de l’air clair à proximité d’orages, car les différences de température et de pression créent de puissants courants d’air se déplaçant rapidement.

L’Association of Flight Attendants, basée aux États-Unis, a déclaré que les turbulences en air clair sont pratiquement indétectables avec la technologie actuelle. « Une seconde, vous naviguez en douceur ; le lendemain, les passagers, l’équipage et les chariots ou autres objets non sécurisés sont projetés dans la cabine », a-t-il déclaré.

« Suivez toujours les instructions de l’équipage et portez votre ceinture de sécurité lorsque vous êtes assis. C’est une question de vie ou de mort », ajoute-t-il.

——-

La rédactrice d’Associated Press, Eileen Ng, de Kuala Lumpur, en Malaisie, a contribué à ce rapport.