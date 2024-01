Les passagers d’EasyJet se retrouvent à Paris plutôt qu’à Bristol et n’ont que des sandwichs au thon à manger

Une passagère qui prenait un vol à destination de Bristol mais qui s’est retrouvée en France pendant le chaos de la tempête Isha a parlé du stress qu’elle a enduré. Le vol d’Édimbourg a été détourné vers Paris en raison des intempéries causées par la tempête Isha, certains passagers dormant par terre dans la « zone de transfert » de l’aéroport, car beaucoup n’avaient pas de passeport avec eux.

Une femme qui devait rentrer à Bristol dimanche soir (21 janvier) a décrit comment on leur avait dit qu’elles seraient toutes détournées vers Paris pendant leur vol. Après une nuit blanche, la passagère, qui souhaite rester anonyme, était toujours bloquée à Paris aujourd’hui à midi, son vol de retour ayant également été retardé.









Le passager, qui a manqué une journée de travail en raison du déroutement, a déclaré Bristol en direct: “Notre vol a décollé d’Edimbourg avec plus d’une heure de retard car ils n’avaient pas réussi à trouver un deuxième pilote pour l’avion. Si nous avions décollé à temps, ils auraient probablement pu atterrir.

“Lorsque nous avons décollé, le pilote a dit que l’atterrissage pourrait être difficile, mais il pensait clairement que nous allions atterrir. Une fois dans le vol, nous n’avons reçu l’information qu’il y avait un problème qu’après l’heure à laquelle nous aurions dû atterrir.

« A leur honneur, l’équipe à bord de l’avion a été géniale et le commandant de bord nous a tenus informés au maximum. Ils nous ont ensuite informés que nous étions déroutés vers Paris. J’ai cru qu’ils plaisantaient !

“Il y avait beaucoup d’émotions mitigées à bord. Un bon nombre d’entre nous n’avaient pas de passeport, y compris des passagers plus âgés qui auraient dû bénéficier de l’assistance de l’aéroport. Il y avait aussi des gens à bord qui étaient censés récupérer leurs enfants, alors Il y avait beaucoup de stress car nous ne pouvions appeler personne en l’air. »

L’avion a finalement atterri à l’aéroport Paris Charles de Gaulle peu après 18h30, heure du Royaume-Uni (19h30 à Paris) et le passager affirme avoir été retenu dans l’avion jusqu’à 23 heures. Elle a ajouté : “Comme je n’avais pas de passeport, aux côtés d’autres passagers, le personnel au sol nous a dit que nous devions rester à l’aéroport.

“Nous avons dû passer à nouveau le contrôle de sécurité vers minuit, sans aucune information sur ce qui allait se passer ensuite. Nous sommes restés dans la zone de transfert pendant la nuit. On nous a proposé des sandwichs au thon, que de nombreux passagers ne pouvaient pas manger – et aucune autre option. Il n’y avait pas de cafés ouverts.”

Elle a ajouté que les passagers du vol étaient restés pendant la nuit et qu’ils n’avaient reçu aucune autre information directe à leur réveil ce matin. Elle a déclaré : “J’avais l’impression que l’équipe ici s’en fichait, même si j’imagine qu’elle est confrontée à de nombreux problèmes.





« Pour avoir des informations, nous devions aller interroger individuellement les équipes au sol au fur et à mesure de leur passage. Finalement, ils ont offert des bons de nourriture aux personnes qui le demandaient directement, mais je ne pense pas que cela ait été donné à tout le monde.

“Ça a été vraiment fatiguant. Je n’ai pas vraiment dormi de la nuit et nous attendons d’embarquer pour retourner à Bristol. Obtenir des cartes d’embarquement sans passeport a aussi été intéressant !

“Je pense qu’ils avaient un plan, mais ils n’ont vraiment pas fourni d’informations, ce qui doit être très difficile pour quiconque ayant des besoins ou des responsabilités supplémentaires. Bravo à l’équipage de l’avion cependant, ils ont vraiment fourni autant de soutien qu’ils pouvaient. “.

Un porte-parole d’easyJet a déclaré : « En raison des conditions météorologiques défavorables de la nuit dernière, qui ont limité le fonctionnement des aéroports britanniques, le vol EZY319 d’Édimbourg à Bristol a dû être dérouté vers Paris Charles de Gaulle.

?La météo n’étant pas amenée à s’améliorer, le vol [was] retardé du jour au lendemain et nous avons fait tout notre possible pour minimiser l’impact sur nos clients, en leur fournissant l’hébergement et les repas à l’hôtel. Certains clients ne possédant pas de passeport ont été contraints par les autorités françaises de rester à l’aéroport et nous avons donc travaillé avec l’aéroport pour les rendre aussi confortables que possible.





“Bien que les circonstances soient hors de notre contrôle, nous sommes vraiment désolés pour les désagréments causés par la météo.”

D’autres Bristoliens ont eu leur part de problèmes sur les vols dimanche soir, de nombreux autres vols devant être déroutés vers d’autres aéroports du Royaume-Uni et d’Europe. Un vol d’Alicante à Bristol a été contraint d’être dérouté vers l’aéroport de Gatwick à Londres, où les passagers sont restés dans l’avion pendant plus de quatre heures avant de retourner à Bristol juste avant minuit.

Mise à jour: Selon un proche de la passagère qui espérait se rendre à Bristol après une nuit à Paris (à 15h18 le lundi 22 janvier) : “Elle a finalement regagné sa voiture à Bristol à 15h. L’avion en provenance de Paris a atterri à Bristol à 13 h 43. Les passagers sans passeport ont dû attendre d’être autorisés par l’immigration, même s’ils n’étaient pas autorisés à quitter le terminal de Paris. Ainsi, plus de 24 heures d’Edimbourg à Bristol, mais elle est rentrée chez elle saine et sauve “.