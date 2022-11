Les passagers de WestJet et d’Air Canada sont déconcertés après que les partenaires de voyage aient indemnisé 1 000 $, mais ils ont eu zéro

Frederik van der Veen était convaincu qu’il serait indemnisé pour son vol WestJet annulé, qui a causé un retard de 12 heures lors du vol de retour à Montréal depuis Puerto Vallarta, au Mexique, en juillet.

Après tout, sa femme et partenaire de voyage, Irma De La Luz Perez, avait déjà demandé et reçu une indemnisation de 1 000 $ pour le même vol. Mais, à sa grande surprise, WestJet a rejeté la réclamation de van der Veen, déclarant que la perturbation du vol était “due à un problème opérationnel” hors du contrôle de la compagnie aérienne.

“[I’m] déçu et un peu perplexe », a-t-il dit. « Pourquoi paieraient-ils l’un et pas l’autre si nous sommes sur le même vol ?

CBC News a interviewé trois passagers de WestJet et deux d’Air Canada qui, lorsqu’ils ont demandé une indemnisation, ont été catégoriquement refusés – même si leur partenaire de voyage a reçu 1 000 $ pour la même interruption de vol.

“Les règles ne fonctionnent pas”, a déclaré Dave Marrone, passager d’Air Canada.

À la suite d’une annulation de vol en août, l’épouse et partenaire de voyage de Marrone, Kielyn, a obtenu une indemnisation de 1 000 $ pour ce qui a entraîné un retard de 19 heures dans leur voyage de retour de Londres à Sudbury, en Ontario.

Mais Air Canada a rejeté la réclamation de Marrone pour le même vol, lui disant que l’annulation était soit indépendante de la volonté de la compagnie aérienne, soit liée à la sécurité.

“Il semble que ce soit une sorte de sac à main sur la façon dont il est appliqué, comment il fonctionne et qui est indemnisé”, a déclaré Marrone, qui vit juste à l’extérieur d’Espanola, en Ontario.

Kielyn et Dave Marrone ont été retardés de 19 heures lorsqu’ils sont rentrés chez eux après un voyage au Royaume-Uni en août. Lorsqu’ils ont demandé une indemnisation à Air Canada, seule Kielyn a reçu 1 000 $. (Dave Marrone)

En vertu des règles fédérales, les compagnies aériennes ne doivent verser une indemnisation – jusqu’à 1 000 $ – que si un retard ou une annulation de vol est sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité.

Suite au chaos des voyages du printemps et de l’été qui a provoqué de nombreux retards et annulations de vols, de nombreux passagers se sont plaints à CBC News qu’on leur a injustement refusé une indemnisation. Depuis avril, plus de 19 000 passagers aériens ont déposé des plaintes auprès de l’Office des transports du Canada (OTC) concernant des perturbations de vol, selon l’agence.

Le flot de plaintes a incité le ministre des Transports Omar Alghabra à avertir à plusieurs reprises les transporteurs de respecter les règles.

“Les compagnies aériennes doivent respecter les droits des voyageurs et indemniser les voyageurs éligibles”, a-t-il déclaré lors d’une audition du comité des transports en août.

Les compagnies aériennes répondent

Air Canada et WestJet ont déclaré à plusieurs reprises à CBC News qu’ils respectaient la réglementation sur les passagers aériens.

Environ deux heures après que CBC News se soit renseignée sur le cas de Marrone, Air Canada l’a informé qu’elle avait réévalué sa réclamation et qu’il recevrait une indemnisation de 1 000 $.

Dans un autre cas, Air Canada a indemnisé le passager Bob Hays la semaine dernière – quatre mois après qu’il se soit plaint de s’être vu refuser une indemnisation même si son fiancé avait reçu 1 000 $ pour le même retard de vol de 24 heures en juin.

“C’était frustrant”, a déclaré Hays, qui vit à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. “C’est presque comique, mais ce n’est pas comique que deux personnes puissent être sur le même vol et obtenir des décisions différentes.”

Dans un courriel, le porte-parole d’Air Canada, Peter Fitzpatrick, a imputé les deux discordances à “une erreur de traitement”.

REGARDER | Les compagnies aériennes lancent une bataille juridique sur les décisions d’indemnisation des clients : Air Canada et WestJet contestent les décisions d’indemnisation des clients WestJet et Air Canada lancent des batailles juridiques pour faire appel de récentes décisions leur ordonnant d’indemniser les passagers. Les experts disent que si les compagnies aériennes réussissent, cela pourrait avoir un impact sur d’autres revendications.

WestJet a déclaré qu’elle s’était trompée dans le cas des trois passagers interrogés par CBC News, mais que dans deux cas, dont celui de van der Veen, la compagnie aérienne avait versé par erreur 1 000 $ aux partenaires de voyage des passagers.

“Nous nous excusons pour la confusion et comprenons la frustration que toute divergence a pu causer”, a déclaré la porte-parole Madison Kruger dans un e-mail.

Cela signifie que van der Veen ne recevra pas d’argent. Cependant, il croit toujours qu’il doit une indemnisation, car WestJet n’a jamais fourni de détails sur le “problème opérationnel” indépendant de sa volonté qui a causé l’annulation de son vol.

“De quoi parlent-ils?” dit van der Veen. “C’est un peu un spectacle de gong.”

Paul Stephenson et Lisa Head ont tous deux été retardés de 18 heures lors de leur vol de retour de Londres. Lorsqu’ils ont demandé une indemnisation à Air Canada, seul Head a reçu 1 000 $. (Paul Stephenson)

À la suite de l’enquête de CBC News cette semaine, un passager de WestJet a reçu une indemnisation de 1 000 $ : Paul Stephenson de Salt Spring Island, en Colombie-Britannique. Auparavant, seule sa partenaire de voyage, Lisa Head, était indemnisée. pour le retard de 19 heures qu’ils ont subi lors du vol de Londres à Victoria en janvier.

En mars, WestJet a dit à Stephenson qu’il n’était pas admissible à une indemnisation parce que l’interruption de son vol avait été affectée par les conditions météorologiques. Puis en avril, après avoir souligné que son partenaire avait obtenu une indemnisation pour le même vol, WestJet a de nouveau rejeté la demande de Stephenson et a déclaré que l’affaire était close.

“C’est un service client assez médiocre”, a-t-il déclaré. “L’Office des transports du Canada doit sévir beaucoup plus contre les compagnies aériennes et faire respecter la réglementation en matière d’indemnisation.”

WestJet écope d’amendes

En septembre, l’OTC – l’organisme de réglementation des transports du Canada – a infligé ses premières amendes à une compagnie aérienne pour avoir enfreint les règlements sur l’indemnisation. Le destinataire, WestJet, a été condamné à une amende pour 55 infractions en janvier pour avoir omis de fournir une indemnisation ou d’expliquer pourquoi l’indemnisation a été refusée dans les 30 jours suivant la réclamation d’un passager.

Les 55 amendes (200 $ chacune) totalisaient 11 000 $. L’ancien dirigeant d’Air Canada, John Gradek, soutient que ce n’est pas assez dissuasif pour une grande compagnie aérienne.

“Ce n’est vraiment qu’une tape sur la main symbolique pour dire en gros:” Vous êtes des vilains garçons – ou des filles “”, a déclaré Gradek, chargé de cours et coordonnateur du programme de gestion de l’aviation à l’Université McGill.

Il a déclaré que l’OTC devrait se tourner vers le département américain des Transports, qui cette semaine a annoncé qu’il imposait plus de 7,25 millions de dollars US en pénalités contre six compagnies aériennes pour “retards extrêmes” dans le remboursement des vols.

“Vous devez attirer l’attention des compagnies aériennes”, a déclaré Gradek. “Le département américain des Transports dit maintenant : ‘OK, nous jouons dur.'”

WestJet n’a pas commenté les amendes.

La CTA a déclaré que si la compagnie aérienne commettait à nouveau la même infraction au cours des quatre prochaines années, elle s’exposerait à des sanctions plus sévères. L’agence a ajouté qu’en matière de protection des consommateurs, son objectif principal est de résoudre les plaintes des passagers pour les aider à obtenir ce à quoi ils ont droit.

Van der Veen a déposé une plainte avec le CTA et espère qu’il obtiendra enfin l’indemnisation qu’il estime lui être due.