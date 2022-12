Les passagers de Viking Polaris s’expriment après qu’une “vague scélérate” a frappé un bateau de croisière en Antarctique, tuant une Américaine

Les passagers à bord du navire de croisière Viking Polaris qui a été frappé par une “vague scélérate” lors d’un voyage en Antarctique, tuant une Américaine, s’expriment maintenant, affirmant qu’un “mur d’eau de mer” est venu sur le navire.

Sheri Zhu, 62 ans, a été identifiée par ABC News comme la personne décédée lors de l’incident de mardi dernier, citant la secrétaire de la Cour fédérale d’Ushuaia, Melina Rodriguez. Le navire se rendait à Ushuaia, en Argentine, lorsqu’il a été heurté et Fox News Digital a contacté le gouvernement pour obtenir de plus amples commentaires.

“Si quelqu’un m’avait dit que nous avions heurté un iceberg, je l’aurais cru”, a déclaré Tamarah Castaneda, une passagère de San Diego à bord du Polaris, à l’émission “Good Morning America” ​​d’ABC.

“Les fenêtres se sont effondrées, il y a eu ce mur d’eau de mer qui est entré”, a-t-elle ajouté. “Les lits étaient poussés contre les portes afin qu’ils ne puissent pas sortir de leurs chambres.”

UNE FEMME AMÉRICAINE TUÉE LORSQUE LA ‘ROGUE WAVE’ FRAPPE UN NAVIRE DE CROISIÈRE ANTARCTIQUE

Beverly Spiker de Californie a également déclaré à ABC News qu’un “énorme fracas” contre la fenêtre de la cabine dans laquelle elle et son mari séjournaient a fait éclater le cadre, ajoutant : “Beaucoup d’eau est arrivée”.

L’incident se serait produit vers 22 h 40, heure locale, alors que le navire naviguait dans le passage de Drake – une traversée entre la pointe sud de l’Amérique du Sud et l’Antarctique connue pour ses eaux agitées.

Les autorités argentines ont déclaré que la femme décédée avait été touchée par des éclats de verre lorsque la vague a brisé les fenêtres de la cabine. Le navire a subi des dommages limités et est arrivé à Ushuaia, à 1 926 milles au sud de Buenos Aires, le lendemain.

“C’est avec une grande tristesse que nous avons confirmé qu’un invité est décédé à la suite de l’incident”, a déclaré Viking Cruises dans un communiqué. “Nous avons informé la famille de l’invité et partagé nos plus sincères condoléances.”

Quatre passagers blessés ont été soignés à bord du navire par un médecin et du personnel médical pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a indiqué la compagnie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, les vagues scélérates, également appelées “ondes de tempête extrêmes” par les scientifiques, sont plus de deux fois plus grandes que les vagues environnantes et proviennent souvent de manière inattendue de directions autres que le vent et les vagues dominants.

Louis Casiano de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.