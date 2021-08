Les passagers de Spirit Airlines expriment leur fureur et accusent la compagnie de mentir alors que des CENTAINES de vols supplémentaires sont annulés pour le quatrième jour

SPIRIT Airlines est accusée d’avoir menti à ses passagers bloqués après avoir annulé la moitié de ses vols réguliers le quatrième jour consécutif de désarroi.

Depuis dimanche, des centaines de vols Spirit ont été retardés ou annulés et les clients fulminent, accusant la compagnie aérienne d’esquiver la vérité ou d’ignorer leurs griefs.

Les voyageurs spirituels à Philadelphie ont été contraints de dormir sur des sièges de billetterie après que la compagnie aérienne ait coupé 60% de ses vols depuis dimanche, affirmant que la météo, les pannes technologiques et le chevauchement du personnel étaient à blâmer Crédit : AP

À Los Angeles, de gros signaux ont gonflé à la billetterie de Spirit en raison des retards et des annulations Crédit : Getty

MENTI ET IGNORÉ

« Le nerf de vous tous », a écrit T. Kirkland dans un tweet. « Ma mère handicapée et ma fille de 6 ans [were] bloqué pendant des heures à la fois à la FLL et à la TPA ce week-end.

Elle a affirmé que la compagnie aérienne avait servi un énorme pour les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas décoller.

« [The] les mensonges d’avoir perdu 1 hôtesse de l’air sur les deux voyages étaient scandaleux ! C’était absurde.

« Je ne serai pas surpris si un recours collectif s’ensuit. »

Allie Coughlin a accusé Spirit de lui avoir raccroché au nez pour tenter d’obtenir des réponses.

« Un de vos représentants nous a raccroché au nez alors que nous essayions d’obtenir des informations sur notre vol qui a été annulé », elle a écrit. « Service client horrible. »

Jusqu’à présent mercredi, Spirit est responsable de la majorité du total des 660 annulations américaines, selon FlightAware.

Les difficultés de la compagnie aérienne ont d’abord été attribuées aux tempêtes estivales, aux problèmes de chevauchement avec les pénuries de personnel et aux pannes technologiques.

L’ESPRIT DIT DÉSOLÉ

Mercredi, Spirit a présenté ses excuses à son personnel et à ses passagers dont les voyages réservés ont continué d’être réduits de Philadelphie à Los Angeles.

Il a promis que les annulations « diminueraient progressivement dans les jours à venir ».

« Les trois derniers jours ont été extrêmement difficiles pour nos invités et les membres de l’équipe, et pour cela, nous nous excusons sincèrement », indique le communiqué fourni par le porte-parole de Spirit, Field Sutton, selon USA Today.

« Nous continuons à travailler 24 heures sur 24 pour amener nos clients là où ils doivent être. »

Il a poursuivi: « Nous comprenons à quel point il est frustrant pour nos clients lorsque les plans changent de manière inattendue.

« Nous nous efforçons de rembourser les annulations et, dans la mesure du possible, de ré-héberger nos clients. »

Les excuses sont venues après que l’explication initiale de la compagnie aérienne pour le chaos dans les déclarations précédentes semblaient avoir échoué.

« En répondant à ces défis, Spirit a de nouveau mis en place des annulations proactives aujourd’hui pour réinitialiser nos opérations », lit-on dans un communiqué de lundi.

L’entreprise a fait un suivi avec un tweet suggérant qu’elle « relevait des défis opérationnels ».

La compagnie aérienne avait averti les voyageurs de tenir compte des avis et des e-mails avant de s’aventurer à l’aéroport.

« Nous travaillons sans relâche pour nous remettre sur les rails à la suite de certaines perturbations de voyage au cours du week-end en raison d’une série de défis opérationnels », a initialement déclaré la compagnie aérienne.

COMME UNE REPRISE D’OURAGAN

Les 4 500 agents de bord Spirit de Spirit sont représentés par l’Association of Flight Attendants-CWA.

Le syndicat a confirmé que ses responsables avaient rencontré le PDG de Spirit, Ted Christie, et le chef de l’exploitation, John Bendoraitis, lors d’une réunion mardi pour revenir à la normale, a rapporté USA Today.

Le syndicat a comparé la situation difficile de Spirit à la récupération d’un ouragan.

Il a également confirmé qu’en dépit des annulations qui, selon lui, devaient avoir lieu pour un redémarrage propre des opérations, il offrait un « salaire de prime » aux travailleurs pour pouvoir faire face à la demande croissante.

« Dans une panne opérationnelle comme celle-ci, la compagnie aérienne doit » réinitialiser « afin de récupérer plus rapidement et d’éviter de nouvelles perturbations qui pourraient durer des semaines », a indiqué l’AFA à la publication.

« La réinitialisation entraînera des annulations importantes à court terme, mais évitez les perturbations à long terme. »

Les problèmes de la compagnie aérienne connue pour ses jets jaunes et ses tarifs abordables ne semblaient pas se dissiper mercredi.

«J’ai appelé hier soir et j’ai été en attente pendant 42 minutes, mais j’ai pensé qu’ils étaient fermés. Ce matin, je suis allée à l’aéroport pour parler à quelqu’un, mais le kiosque Spirit était vide », a déclaré Brenda Deleon dans une interview au Daily Mail, admettant qu’elle avait dû débourser 1 000 $ pour prolonger leur séjour portoricain de deux jours.

Une fois qu’elle a été alertée mardi soir de l’annulation de son vol, Deleon a tenté de joindre un représentant du service client de Spirit, mais sans succès, a rapporté la publication.

Un client nommé Nanitha Nanithag a publié une capture d’écran d’un chat en ligne raté avec Spirit.

« Réponse à votre chat en ligne, nous ne pouvons obtenir de réponse de quelque manière que ce soit », a-t-elle écrit.

La future mère Robin Wilson a déclaré que son départ direct de Cleveland à Atlanta l’avait en quelque sorte redirigée vers l’aéroport international de Los Angeles.

« Je n’ai définitivement pas de vol de LAX à Cleveland avant jeudi. [I have] aucun logement du tout », a déclaré la femme bloquée à Fox5DC.

« Je suis enceinte de sept mois, je suis à haut risque. »

Robin Wilson a déclaré qu’elle était enceinte et qu’elle était bloquée à Los Angeles après avoir tenté de voler de Cleveland à Atlanta Crédit : KTTV

La compagnie aérienne à bas prix travaille avec son syndicat pour aider à payer des salaires supplémentaires au personnel afin de répondre à la demande croissante Crédit : AFP

De longues files d’attente se sont formées alors que les clients se connectaient en ligne contre Spirit Airlines pour avoir réduit leurs vols à travers les États-Unis Crédit : AP