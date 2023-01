Les passagers de Londres abandonnent les pantalons pour une tradition bizarre

Les navetteurs londoniens profitent du « métro sans pantalon »

C’était une journée normale pour les navetteurs à Londres, juste que beaucoup sont montés à bord du train en sous-vêtements seulement le dimanche 8 janvier. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Eh bien, c’était la « journée sans pantalon dans le métro » et après la même journée, de nombreux passagers ont été vus voyager dans le métro de la capitale sans pantalon, laissant les co-navetteurs déconcertés et confus. C’était la première fois après la pandémie de COVID-19 que des passionnés pouvaient participer à l’événement. Le premier trajet en tube sans pantalon a commencé sur la ligne Elizabeth et, semble-t-il, il n’y avait pas d’adhésion formelle dont on avait besoin pour rejoindre d’autres passionnés.

S’impliquer signifiait seulement profiter du trajet en métro sans pantalon. Ivan Markovic, le fondateur de The Stiff Upper Lip Society, qui était également l’organisateur de l’événement, a déclaré à MyLondon que la devise de “No Trousers Tube Ride Day” est uniquement de faire rire les gens. Il a déclaré: “Il n’y a pas d’agenda pour l’événement en dehors d’un désir de faire rire et sourire les autres.” L’organisateur a également précisé qu’il ne collectait pas d’argent ou de sensibilisation : “Nous ne collectons pas d’argent, nous ne sensibilisons pas, nous créons simplement un moment.” Il a expliqué que la philosophie est uniquement de créer une scène pour recueillir des sourires et des réactions positives. L’organisateur pense que si la journée devient affiliée à un organisme de bienfaisance ou collecte de fonds, les gens pourraient avoir des raisons de s’opposer à l’événement.

Plusieurs photos de personnes ayant participé à l’événement sont devenues virales sur internet. Des images fixes montrent des civils partiellement nus montant à bord des stations de métro de Londres, empruntant des escalators et utilisant des distributeurs de billets.

Les photos virales ont fait rire une partie d’Internet, mais beaucoup n’ont pas non plus semblé impressionnés. Un utilisateur a plaisanté en disant que c’était une “bonne journée pour travailler à domicile”.

Bonne journée pour travailler à domicile – Classe moyenne d’âge moyen (@class_age) 9 janvier 2023

Un autre s’est moqué des stations de métro de Londres : “Je suis plus surpris de voir les trains rouler que de voir des voyageurs à moitié nus dans le métro.”

Suis plus surpris de voir les trains rouler que de voir des voyageurs à moitié nus dans le métro 😲— POUND ON GROUND ♿→ (@fredjallen) 8 janvier 2023

Un autre a rejoint, “Comme c’est très, très peu attrayant.”

Comme c’est très, très peu attrayant – Chris Green (@ChrisGr97349115) 8 janvier 2023

Plusieurs ont également fini par demander « À quoi ça sert ? de l’événement. Apparemment, l’idée vient de New York, où les gens ont commencé à monter dans le métro sans pantalon pour marquer “No Pants Subway Ride” en 2002.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici