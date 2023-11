Les passagers de la croisière Saga frappée par la tempête se souviennent de leur épreuve de 18 heures alors que des vagues de 30 pieds déchiraient le bateau

Par Iwan Stone, Elena Salvoni et Ben Endley





Jan Bendall a déclaré que le navire était resté « au milieu de la tempête » pendant des heures.

Richard Reynolds, 60 ans, affirme que les meubles et le verre volaient dans toutes les directions







Les passagers de la croisière Saga, frappée par la tempête, ont raconté leur horreur alors que les vacanciers se retrouvaient éparpillés sur le navire avec des os brisés et que des personnes étaient réanimées dans des scènes terrifiantes alors qu’il était battu par des vagues de 30 pieds.

Le Spirit of Discovery a écourté son voyage de deux semaines et est rentré à Portsmouth samedi alors que les vacanciers craignaient pour leur vie au milieu de la terrifiante tempête dans le golfe de Gascogne.

Environ 100 des 1 000 personnes à bord ont été blessées, la majorité d’entre elles lorsque le système de sécurité du navire a été activé, le faisant virer et s’arrêter de façon spectaculaire, selon Saga.

Mais ceux à bord qui ont vu le carnage de leurs propres yeux préviennent que le nombre de blessés pourrait être plus proche de 150.

Des témoins affirment qu’une personne a été évacuée du navire par avion, tandis que huit ambulances attendaient le navire amarré au port international de Portsmouth tandis que quatre personnes étaient transportées à l’hôpital, a rapporté The News.

Alors que le bateau de croisière était frappé sans relâche pendant 18 heures, certains passagers désespérés ont écrit des notes à leurs proches au cas où ils ne rentreraient pas chez eux – tandis que d’autres voyageurs traumatisés portaient des gilets de sauvetage pendant deux jours d’affilée.

Un témoin oculaire de l’horreur, âgé de 58 ans, a raconté les scènes terrifiantes à bord alors qu’elle sortait du carnage avec son mari et ses parents.

« On pouvait entendre les plaques s’écraser, puis il y a eu une annonce du capitaine qui a crié à travers le système tannoy alors que le navire virait. La panique dans sa voix a fait paniquer tout le monde”, a-t-elle déclaré à The News.

« Les médecins ont été débordés. Ma mère a vu quelqu’un être réanimé, il y avait des os cassés, des gens sur des civières et des gens qui pleuraient, y compris l’équipage qui courait frénétiquement pour essayer d’aider tout le monde. C’était pétrifiant.

« Les gens dormaient avec des gilets de sauvetage et écrivaient des messages à leurs proches au cas où nous ne reviendrions pas. Nous sommes heureux d’être en vie.

Le navire est resté immobile à la merci des vagues imposantes pendant 18 heures, les passagers affirmant que les vagues atteignaient 54 pieds de hauteur, soit plus hautes que trois bus à impériale.

Et d’autres passagers ont parlé du chaos à bord du navire alors que l’équipage tentait d’attendre la fin de la tempête.

«Nous ne pouvions pas croire à quelle hauteur nous étions projetés lorsque les vagues de 54 pieds frappaient. Des gens étaient ramassés sur le sol”, a déclaré Peter Sawyerl, 76 ans, de Christchurch, au journal de Portsmouth.

Le patron de la compagnie de croisière a admis que l’expérience était « extrêmement effrayante » pour les passagers – car il insiste sur le fait qu’ils « sont restés en sécurité » à bord.

Dans une lettre aux clients, Nigel Blanks a déclaré qu’ils publieraient les détails de l’indemnisation au cours des prochains jours en raison de la « fin décevante de votre croisière ».

Cette horrible épreuve a contraint une partie de la salle à manger à être transformée en « zone médicale de fortune » et les passagers ont été invités à rester dans leur cabine pour le reste du samedi et tout le dimanche.

Les passagers ont décrit des personnes « projetées » par la force du dispositif d’arrêt d’urgence et des photos montrent des livres, des tables et d’autres meubles jetés au sol alors que l’intense tempête s’emparait du navire.

Le passager Richard Reynolds a déclaré à MailOnline que les personnes à bord criaient pour leur vie alors que des vagues de 30 pieds frappaient les fenêtres. Il a décrit la traversée comme l’une des choses les plus traumatisantes qu’il ait jamais vécues.

L’homme de 60 ans se trouvait à bord du navire avec sa femme et ses parents âgés.

Sa mère, 84 ans, a été blessée lorsque le navire a basculé et elle a été jetée au sol alors que lui et d’autres étaient confinés dans leurs cabines où les passagers écrivaient leurs derniers messages aux membres de leur famille sur leur téléphone et portaient des gilets de sauvetage sans arrêt pendant deux jours au cas où le navire se briserait. le navire a chaviré.

Richard et sa famille ont dépensé 19 000 £ pour la croisière et il envisage une action en justice contre Saga.

Il a déclaré à MailOnline : « Nous n’avons pas revu le capitaine depuis cet incident – ​​normalement, ils disaient au revoir à ses passagers.

“Tout ce que nous avons reçu, c’est une lettre du PDG Nigel Blanks s’excusant, ce qui était une bêtise normale d’entreprise, disant qu’ils seraient en contact dans une semaine au sujet de l’indemnisation.”

Il a ajouté : « Toute l’expérience a été horrible. Les vagues montaient jusqu’aux fenêtres du cinquième étage, les gens criaient et les meubles, les assiettes et les verres volaient dans toutes les directions.

«Je suis un ancien militaire et pompier et j’ai fait face à de nombreuses expériences traumatisantes au cours de ma carrière, mais celle-ci est parmi les pires d’entre elles.

« Les gens criaient pour sauver leur vie, des objets cognaient et s’écrasaient autour de nous et ils pensaient qu’ils allaient mourir.

«Nous avons été confinés dans nos cabines pendant deux jours, nous étions allongés dans notre lit, entièrement habillés, avec des gilets de sauvetage.

«Je sais que d’autres passagers ont écrit des notes sur leur téléphone à leurs proches parce qu’ils ne pensaient pas s’en sortir.»

Le système de sécurité automatique du navire a été activé, provoquant le déclenchement des moteurs du navire et le poussant dans un virage serré, ce qui aurait causé des blessures, mais M. Reynolds affirme que de nombreux passagers avaient été blessés avant que cela ne se produise.

« Nous étions là pour chaperonner mes parents âgés, ma mère était au service médical parce qu’elle avait fait une chute. Ils étaient tellement débordés qu’ils ont dû transformer la salle à manger principale en zone de secours de fortune, car elle était complètement envahie.

“Elle a vu quelqu’un être réanimé par trois membres du personnel et ils disent qu’il n’y a eu que des blessures mineures ?”

Il a également déclaré qu’il pensait que le nombre réel de blessés était plus proche de 150 que de 100.

Il a ajouté : « Il y avait 980 passagers à bord et nous avons appris que plus de 150 personnes ont été blessées, soit 15 % des passagers alors que la moyenne d’âge était de 76 ans.

“Les gens avaient des hanches cassées, ma mère est tombée et, heureusement, elle allait bien, mais elle a été gardée dans l’infirmerie où quelqu’un a dû être réanimé devant elle. Ce n’étaient pas des blessures mineures.

“Soumettre les passagers à ces conditions extrêmes et ensuite blanchir ce qui se passe est totalement inacceptable.”

Les cinq passagers les plus grièvement blessés ont été soignés au centre médical du navire et ont été transportés à l’hôpital hier soir par mesure de précaution après que le navire soit finalement arrivé au port de Portsmouth.

La compagnie maintient que le navire était adéquatement préparé pour faire face aux conditions difficiles prévues.

Répondant aux questions sur la décision de retourner au Royaume-Uni via le golfe de Gascogne, Saga a affirmé que continuer la tournée initiale ou choisir un itinéraire alternatif aurait signifié affronter la tempête de front.

L’équipage avait initialement prévu d’amarrer au port de La Corogne, dans le nord-ouest de l’Espagne, mais a été informé en cours de route que le port avait été fermé en raison du mauvais temps, les obligeant à continuer vers le nord et à traverser la Biscaye en route vers le Royaume-Uni.

La compagnie maintient que le navire était adéquatement préparé pour les défis prévus…