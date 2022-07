Les passagers de British Airways ont envoyé un e-mail en vol disant que la deuxième étape de leur vol était annulée

Les passagers de British Airways ont reçu un e-mail en vol indiquant que leur vol de correspondance avait été annulé.

Le personnel n’a pas pu localiser leurs bagages à Heathrow et ils ont dû se rendre à Édimbourg sans sacs.

Heathrow a demandé aux compagnies aériennes d’annuler les vols de dernière minute en raison d’un manque de capacité.

Trois passagers de British Airlines ont déclaré avoir reçu un e-mail en vol les informant que leur vol de correspondance avait été annulé.

Les passagers ont déclaré à Insider que leurs vols des États-Unis à Édimbourg, en Écosse, pour assister au tournoi de golf de l’Open britannique, avaient été touchés par la vague d’annulations affectant les compagnies aériennes du monde entier.

Raynee Graeff, Victoria Esparza et Robert Esparza ont quitté Austin, Texas dimanche soir pour Londres-Heathrow, où ils devaient prendre un autre vol pour Edimbourg en Ecosse. Ils avaient réservé leurs billets via American Airlines, mais les vols étaient opérés par British Airways – l’un de ses partenaires en partage de code dans l’alliance OneWorld.

Cependant, Robert Esparza a déclaré qu’ils avaient reçu un e-mail alors qu’ils étaient en route pour Heathrow disant que le vol pour Édimbourg qui devait partir à 11 h 45, heure du Royaume-Uni, avait été annulé. L’e-mail envoyé par American Airlines à Graeff a été envoyé à 18h43, heure d’Austin, juste après le décollage de leur vol.

Ils n’ont pas reçu l’e-mail avant d’atterrir à Heathrow vers 9 h 50, soit deux heures seulement avant le départ prévu du deuxième vol.

L’objet de l’e-mail était le suivant : “Veuillez appeler pour réserver un nouveau vol.”

“L’un de vos vols a été annulé et nous n’avons pas pu réserver votre voyage de LHR à EDI”, a déclaré American Airlines dans l’e-mail, qui a été consulté par Insider. L’e-mail n’a pas donné de raison pour l’annulation. “Nous sommes désolés pour la modification de vos plans de voyage.”

American Airlines a déclaré que les passagers pouvaient appeler leur service d’assistance pour réserver à nouveau leur vol, demander un remboursement ou utiliser la valeur de leur billet comme crédit pour un futur voyage.

En Lundi, Heathrow a demandé aux compagnies aériennes d’annuler 61 vols prévus ce jour-làaffirmant qu’il s’attendait à plus de passagers qu’il ne pouvait en accueillir aux terminaux 3 et 5. British Airways utilise le terminal 5 comme base principale.

Graeff avait réservé son voyage en novembre et dépensé 1 291 $ sur les vols aller-retour, selon sa confirmation de réservation consultée par Insider.

Les passagers ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu réserver de sièges sur un autre vol à destination d’Édimbourg et avaient plutôt pris un train, arrivant à leur logement vers 1 h du matin. 12 vols BA de Heathrow à Édimbourg le lundicinq ont été annulés et un seul est parti à temps.

Les trois passagers ont déclaré à Insider qu’ils n’avaient pas non plus reçu leur bagage en soute après avoir atterri à Heathrow et qu’ils avaient dû se rendre à Édimbourg sans celui-ci.

Graeff a déclaré qu’on leur avait dit qu’ils seraient remboursés pour le vol annulé, les billets de train, les vêtements et les cosmétiques, dans des limites raisonnables, mais qu’elle n’avait encore reçu aucune compensation.

Séparément, deux autres passagers voyageant avec deux jeunes enfants ont déclaré à Insider que BA avait annulé leur vol du lundi d’Heathrow à Francfort, où ils devaient prendre un vol pour Hong Kong, avec seulement quelques heures de préavis.

Ils ont dit que c’était la deuxième fois que BA annulait une partie de leur vol de retour vers Hong Kong, bien qu’ils aient été prévenus à l’avance de la première annulation.

Les passagers ont déclaré que BA n’avait pas d’autres vols disponibles et ont donc été obligés de réserver avec Turkish Airlines via Istanbul. British Airways’ Suivi des vols montre que trois de ses cinq vols de Heathrow à Francfort lundi ont été annulés.