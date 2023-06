Les passagers d’Air India à destination des États-Unis sont restés bloqués en Russie : que s’est-il passé ?

Commentez cette histoire Commentaire

Quand Ashok Ramchandra, 51 ans, est monté à bord d’un vol de New Delhi à San Francisco mardi, il est rentré chez lui à temps pour faire la remise des diplômes de cinquième année de son fils vendredi. Puis, après environ neuf heures dans les airs, le commandant de bord du vol 173 d’Air India a annoncé qu’il y avait un problème avec le moteur et qu’il fallait se dérouter. Ils ont donc viré vers le sud, vers Magadan, en Russie, une petite ville à des milliers de kilomètres à l’est de Moscou avec des hivers rigoureux, une histoire d’extraction d’or et l’aéroport le plus proche pouvant accueillir le Boeing 777.

L’atterrissage imprévu du vol 173 à l’aéroport de Sokol a laissé 16 membres d’équipage et plus de 200 passagers – dont des dizaines d’Américains – temporairement bloqués dans l’Extrême-Orient russe à un moment où les tensions entre le Kremlin et Washington ont atteint leur pire point depuis le froid Guerre.

Sans avertissement, des citoyens américains tels que Ramchandra se sont retrouvés coincés dans une zone « ne pas voyager » désignée par le Département d’État qu’ils n’avaient pas l’intention de visiter, soumis aux caprices d’un gouvernement qui considère Washington comme hostile. Depuis l’invasion, la Russie a détenu des Américains pour des infractions mineures – voire inexistantes – à la loi, et a saisi des avions de fabrication occidentale en représailles contre les sanctions aériennes, a rapporté le Washington Post.

L’incident de mardi a de nouveau braqué les projecteurs sur l’espace aérien russe. Le Kremlin a interdit aux transporteurs américains et européens de survoler le pays transcontinental depuis les premiers jours de la guerre, obligeant de nombreux pilotes à emprunter de longues routes sinueuses sur des vols reliant l’Occident et l’Asie. (Les compagnies aériennes russes sont également exclues de la plupart des espaces aériens occidentaux.)

Alors que l’Inde a réprimandé la Russie pour la guerre, New Delhi s’est abstenue de se joindre aux sanctions internationales et achète toujours de l’énergie et des armes à Moscou. Les transporteurs indiens continuent de survoler l’espace aérien russe, profitant de temps de vol plus courts. Le directeur général d’Air India, Campbell Wilson, a défendu la décision de continuer à survoler la Russie cette semaine avant l’incident, notant que le transporteur opère dans le « cadre de ce que les nations nous fournissent ».

Cela n’a guère réconforté certains à bord, qui ont poussé un passager, un médecin résident de 28 ans, pour cacher son passeport américain. « Je ne pense pas que cela fonctionne comme ça », se souvient le médecin. Il a parlé sous couvert d’anonymat parce que son employeur ne l’a pas autorisé à parler aux médias.

Bientôt, ils ont compris que cela n’allait pas être une solution miracle. L’aéroport ne dessert généralement pas les grands vols internationaux et les ingénieurs locaux ne pouvaient pas aider aux réparations.

Air India a déclaré qu’elle n’avait pas de personnel « dans la ville éloignée de Magadan » et que son soutien était le « meilleur possible dans cette circonstance inhabituelle grâce à notre liaison 24 heures sur 24 » avec les autorités indiennes et russes, ainsi qu’avec les assistants au sol à l’aéroport.

Après le débarquement, les passagers ont été divisés en deux groupes : les adultes avec enfants et ceux sans. Ramchandra et le médecin, tous deux voyageurs en solo, ont été parqués dans des bus et amenés dans une école clôturée en béton, entourée de gardes russes, avec des montagnes enneigées à l’horizon. Le médecin l’a comparé à un étrange camp d’été.

Il n’y avait qu’une poignée de salles de bains pour les nombreux invités. Ils dormaient dans un gymnase, équipé de filets de basket et de ballons de football, sur des matelas posés à même le sol.

Et ils se sont réveillés le lendemain matin, pris entre la Russie qu’ils attendaient et celle qu’ils allaient vivre.

Ramchandra a déclaré que ses rencontres avec des Russes locaux qui se sont portés volontaires dans l’enceinte étaient positives. « L’impression que nous avons en Occident est comme oh, ce n’est pas aussi amical et ainsi de suite. Mais les populations locales sont complètement différentes », a-t-il déclaré.

Une femme russe, qu’il a décrite comme une volontaire des services d’urgence, parlait anglais et l’a exhorté : « Emmenez-moi en Californie ! Je suis prêt à venir maintenant ! il a rappelé.

Sans visa, les passagers ne pouvaient pas quitter l’enceinte. Mais les volontaires se sont avérés être de bons intendants et sensibles aux besoins de leurs invités accidentels. Ils ont apporté des brosses à dents, des collations et des rallonges pour que les passagers puissent recharger leurs téléphones. Ils s’occupaient des personnes âgées, dont beaucoup avaient des problèmes de santé.

Lorsqu’ils ont sorti des saucisses pour le petit-déjeuner et que la nourriture est restée en grande partie intacte – de nombreuses personnes en Inde ne mangent pas de viande – les volontaires ont réorganisé leur menu déjà impromptu pour qu’il soit plus convivial pour les végétariens.

La communication d’Air India a été peu, selon les deux passagers. L’équipage avait disparu, bien qu’un responsable de la compagnie aérienne qui se trouvait sur le vol 173 ait transmis des informations. Les rumeurs circulaient, les questions se multipliaient, les heures s’écoulaient.

Air India n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les problèmes de communication.

MISE À JOUR : VOL FERRY VERS MAGADAN AÉROPORTÉ Notre vol ferry AI195 de Mumbai (BOM) à Magadan, Russie (GDX) est maintenant en vol et devrait arriver à GDX à 06h30 (heure locale) le 08 juin 2023. Une équipe d’Air India est à bord du vol pour fournir tout le soutien que le… pic.twitter.com/oIwrqrF3po – Air India (@airindia) 7 juin 2023

Pour passer le temps, Ramchandra a joué au volley-ball avec un groupe de passagers à l’extérieur, mais il revenait sans cesse aux mêmes pensées : « Quelle est ma fin de partie ? Quand est-ce que ce vol va arriver ? »

Le médecin a erré dans l’école toute la nuit, qui n’était pas particulièrement sombre. Le soleil ne se couche que quelques heures dans le nord de la Russie à cette période de l’année. « Cela fait une grande différence », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas déprimant ou quoi que ce soit. »

Il s’est lié d’amitié avec ses anciens compagnons de siège, a aidé les personnes âgées à trouver les meilleurs endroits pour dormir et a aidé à traduire pour les passagers parlant le télougou.

Et à la fin, le médecin était étrangement reconnaissant pour le séjour communautaire. Au lieu d’être isolés dans des chambres d’hôtel, c’était comme si « nous étions tous dans le même bateau », a-t-il déclaré.

Ramchandra a déclaré que rencontrer des Russes individuellement compliquait sa vision de la guerre en Ukraine. « Les gens sont les gens. Ils ont leurs propres difficultés à mener leur vie quotidienne », a-t-il dit. « La guerre est quelque chose qui se passe juste en arrière-plan. »

Le Washington Post a rapporté six mois après le début de la guerre que l’opinion publique en Russie – qui est largement façonnée par les médias contrôlés par le Kremlin – reste massivement favorable à l’invasion. Quelque 360 ​​000 personnes ont été tuées et blessées depuis le début de la guerre, selon un décompte de mai des dernières évaluations occidentales rendues publiques.

Après environ 40 heures à Magadan, il semblait que Ramchandra ferait la cérémonie de son fils en Californie. L’avion de remplacement est finalement arrivé, et jeudi matin en Russie, les passagers étaient de nouveau à destination de San Francisco.