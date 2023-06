Les passagers d’Air Canada frustrés après un problème informatique

Les problèmes techniques de la semaine dernière chez Air Canada ont causé des retards et des annulations et laissé des centaines de Canadiens bloqués et frustrés.

Derrick Ash, un voyageur fréquent d’Air Canada, était l’une des personnes touchées par le problème. Il devait rentrer chez lui à Calgary, en Alberta. de Deer Lake, T.-N.-L., le vendredi 2 juin. Cependant, la panne informatique de jeudi a entraîné l’annulation de deux de ses vols du matin, des escales manquées et un total de trois jours bloqués sans hébergement ni compensation de la part de la compagnie aérienne.

Le membre d’AÉROPLAN a dit qu’il « a eu de la chance » et a payé de sa poche une famille locale pour l’héberger et le nourrir pendant un week-end.

« Je ne me soucie pas vraiment de l’argent. C’est vraiment le principal. Vous avez laissé un client dans le froid, et vous n’en avez vraiment rien à foutre », a déclaré Ash à CTVNews.ca mardi.

Lorsque Ash est allé déposer une demande d’indemnisation sur le site Web de la compagnie aérienne en utilisant son numéro de référence de réservation et son numéro de billet, un message intimidant est apparu : aucune correspondance trouvée.

« C’est ridicule », a déclaré le voyageur passionné qui vole avec la compagnie aérienne depuis 1997.

La Presse canadienne a rapporté vendredi que la compagnie aérienne basée à Montréal a déclaré que les premières réponses refusant les compensations découlaient d’une erreur.

« Air Canada offre une indemnisation conforme aux niveaux d’indemnisation APPR (Air Passenger Protection Regulations) pour les vols qui ont été touchés par la panne informatique. Certains passagers avaient reçu des réponses erronées de notre part, et nous sommes en train de les recontacter avec le réponses correctes », a déclaré la porte-parole Angela Mah à la Presse canadienne.

Monique et Allan O’Donnell ont déclaré à CTVNews.ca dans un courriel qu’ils avaient traversé quatre vols retardés et une annulation avant de rentrer chez eux de la Barbade.

Alors qu’ils étaient bloqués sur l’île tropicale pendant deux jours, le couple a reçu un bon de repas de 14 $ US chacun d’un représentant du service à la clientèle d’Air Canada qui a dit que « c’était suffisant », a déclaré Monique à CTVNews.ca jeudi.

« Nous sommes plus que frustrés à ce stade. Nous ne devrions pas avoir à subir le stress supplémentaire de nous battre pour une indemnisation… après quelques jours d’enfer. »

Le plus grand transporteur aérien du pays a été aux prises avec des problèmes informatiques intermittents au cours des dernières semaines.

Le 25 mai, elle a retardé plus de la moitié de ses vols en raison d’un « problème technique » avec le système que la compagnie aérienne utilise pour communiquer avec les avions et surveiller leurs performances.

Selon le service de suivi FlightAware, le 1er juin, il a retardé ou annulé plus de 500 vols – plus des trois quarts de ses voyages ce jour-là – en raison de « problèmes informatiques ». Au moins 144 de ses vols, soit 27% de la charge prévue de la compagnie aérienne, avaient été retardés en fin d’après-midi le 2 juin, ainsi que 33 annulations.

Le 1er juin, le ministre des Transports Omar Alghabra a souligné les responsabilités d’indemnisation du transporteur envers ses invités.

« Air Canada a des obligations envers les passagers qui sont touchés parce que cela est causé par des choses sur lesquelles la compagnie aérienne a le contrôle », a-t-il déclaré aux journalistes le 1er juin, quelques heures après que les problèmes informatiques ont refait surface.

La porte-parole d’Alghabra, Nadine Ramadan, a déclaré vendredi dans un e-mail que le bureau du ministre avait été en contact avec la compagnie, qui leur a assuré qu’elle indemniserait les passagers concernés.

Jesse Battista et sa femme Tashae ont demandé une indemnisation après que son vol ait eu trois heures de retard vers sa destination finale le 1er juin.

Dans un premier temps, la compagnie aérienne a refusé leur demande d’indemnisation et a offert une réduction de 15 % sur tout vol à venir en guise de « geste de bonne volonté ».

Vendredi après-midi, une semaine après l’incident, le couple a reçu un courriel de suivi de la compagnie aérienne basée à Montréal s’excusant de ne pas leur avoir donné la «réponse appropriée» et offrant 400 $ en règlement.

Mah d’Air Canada a déclaré à La Presse canadienne que la compagnie aérienne « enquêterait pour déterminer la cause profonde de l’annulation et agirait en conséquence ».

CTVNews.ca a contacté Air Canada pour commentaires et attend toujours une réponse.



–Avec des fichiers de La Presse canadienne