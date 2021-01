Les passagers clandestins arrêtés pour avoir détourné un pétrolier au large de l’île de Wight ne sont pas poursuivis

Sept hommes détenus par les forces spéciales après le détournement présumé d’un pétrolier au large de l’île de Wight ne feront l’objet d’aucune poursuite pénale, a annoncé la police.

Les hommes, tous originaires du Nigéria, ont été arrêtés par le British Special Boat Service (SBS) après un incident à bord du Nef Andromeda le dimanche 25 octobre.

Deux hommes, Matthew John Okorie, 25 ans, et Sunday Sylvester, 22 ans, avaient déjà été inculpés d’une infraction relative à la conduite mettant en danger des navires en vertu de l’article 58 de la loi de 1995 sur la marine marchande.

Maintenant, le Crown Prosecution Service (CPS) a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre l’affaire ou pour inculper les cinq autres hommes détenus.

La procureure principale du district, Sophie Stevens, a déclaré: « Le CPS a le devoir de garder tous les cas sous examen continu et, après que des preuves supplémentaires d’experts maritimes ont été révélées, nous avons conclu qu’il n’y avait plus de perspective réaliste de condamnation et avons abandonné l’affaire. »

Un porte-parole de la police du Hampshire a déclaré que les sept hommes resteraient détenus sous réserve des procédures d’immigration.

Il a déclaré: « Nous pouvons confirmer que sept hommes, dont deux hommes qui avaient déjà été inculpés et qui avaient comparu devant le tribunal, ne feront plus face à aucune autre action dans le cadre de l’enquête menée par la police du Hampshire sur l’incident de sécurité maritime qui a eu lieu le Montez à bord de la Nef Andromeda au large de l’île de Wight le dimanche 25 octobre.

« Les deux hommes, Matthew John Okorie, 25 ans, et Sunday Sylvester, 22 ans, qui ont été placés en détention provisoire et qui doivent comparaître devant la cour de la couronne de Southampton le 29 janvier 2021, ne feront plus face à aucune autre action pour une infraction relative à la conduite mettant en danger des navires en vertu de la section 58 de la loi de 1995 sur la marine marchande.

«Cette décision a été prise par le Crown Prosecution Service après que des preuves supplémentaires aient été révélées dans le cadre de l’enquête.

«Cinq autres hommes, qui ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir saisi ou exercé le contrôle d’un navire en recourant à des menaces ou à la force, sont restés sous caution de la police jusqu’au 25 janvier 2021.

« Ils ne devront plus faire face à aucune autre action en relation avec l’enquête menée par la police du Hampshire.

« Ils resteront détenus sous les pouvoirs d’immigration conformément aux processus publiés. »

Le raid du SBS a été autorisé par le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le ministre de l’Intérieur Priti Patel après une impasse de 10 heures alors que le pétrolier est resté au large de l’île de Wight.

La Nave Andromeda de 748 pieds (228 m) se dirigeait vers Southampton, après avoir quitté Lagos au Nigeria.

L’opérateur du navire, Navios Tanker Management, a déclaré que les passagers clandestins avaient «arraisonné illégalement» le pétrolier battant pavillon libérien à Lagos.