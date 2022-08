Les passagers à destination de Winnipeg ont reçu des tapis et sont restés dormir par terre à l’aéroport Pearson de Toronto

Après plusieurs retards de vol, les passagers en partance de l’aéroport Pearson de Toronto ont reçu des matelas et ont dormi par terre lorsque leurs vols vers Winnipeg ont finalement été annulés – et beaucoup ont déclaré que la compagnie aérienne n’offrait pas du tout d’hébergement approprié.

Fatima Sherefa, 17 ans, revenait d’un voyage à Ann Arbor, dans le Michigan. On lui a dit que son vol de correspondance de 15 h à Toronto avait été retardé.

“Nous sommes debout autour des agents pour demander, vous savez, ce qui se passe”, a-t-elle déclaré. “Ils disent que le vol a été reprogrammé, comme … ‘Restez calme, vous allez monter dans l’avion.'”

Sherefa a dit qu’elle devenait anxieuse à mesure que la nuit avançait et qu’elle se demandait comment elle allait expliquer le retard à ses parents – qui ont dit qu’ils étaient restés éveillés toute la nuit en attendant des nouvelles de son retour à la maison.

“J’aurais aimé que plus de soutien soit fourni pour apaiser les inquiétudes que j’aurais eues, en particulier, en tant que mineur. Mais cela ne s’est pas produit non plus.”

Sherafa tient le petit tapis de yoga sur lequel on lui a donné pour dormir la nuit à l’aéroport Pearson de Toronto après l’annulation de son vol vers Winnipeg. (Kevin Nepitabo/CBC)

Sherefa a déclaré que lorsque le vol a été annulé juste après minuit, dimanche matin, le personnel de l’aéroport a dit aux passagers qu’ils ne pouvaient pas offrir d’hébergement à l’hôtel ni de compensation.

Elle a dit qu’on ne lui avait pas non plus offert de bons alimentaires tout au long de la journée. Au lieu de cela, les passagers ont reçu de petits tapis de yoga pour dormir et ont été invités à consulter le site Web d’Air Canada pour plus d’informations.

“Nous avons besoin d’une aide réelle pour passer la nuit. Par exemple, qu’allons-nous faire ? Pas de bons, pas d’hôtel, rien… nous laissant simplement bloqués”, a-t-elle déclaré.

Sherefa a fini par dormir dans une chambre d’infirmières pour femmes, qu’elle a pu fermer à clé.

“C’était super à l’étroit”, a-t-elle dit, “mais c’était mieux que rien à ce moment-là.”

Bryce Kuharski avait un vol différent vers Winnipeg depuis Toronto à 19 h. Il a dit que son vol avait été retardé plusieurs fois.

“Chaque fois que nous leur demandions, ils disaient simplement:” Eh bien, nous ne pouvons pas vérifier l’avion pour des raisons de sécurité. Mais ils n’ont pas donné de détails”, a-t-il dit.

Kuharski a déclaré qu’après deux changements de vol, il est monté à bord d’un troisième avion pendant environ une demi-heure, mais les passagers ont été informés qu’il y avait un problème de sécurité et qu’ils devraient embarquer dans un autre avion.

Le nouvel avion n’est jamais arrivé et son vol a finalement été annulé.

Air Canada “a affirmé qu’aucun hôtel n’était disponible”, a-t-il déclaré.

À ce moment-là, il était trop tard pour envisager d’aller où que ce soit, a-t-il déclaré.

« Pour quitter l’aéroport, rejoindre votre hôtel, vous installer, dormir… partir, faire vos valises, revenir [and] passez la sécurité, il n’y a aucun moyen que vous dormiez suffisamment », a-t-il déclaré.

CBC News a demandé des commentaires à Air Canada sur toutes les annulations, mais n’a reçu qu’une déclaration par courriel de la compagnie aérienne concernant l’un des vols, qui devait quitter Toronto à 18 h.

La société a déclaré qu’elle avait été initialement retardée en raison d’un problème mécanique avec l’avion et reportée à plusieurs reprises dans l’espoir que les réparations pourraient être terminées. Lorsque cela n’a pas été possible, un deuxième avion a été amené, ce qui, malheureusement, a également développé des problèmes. Au moment où le vol a été annulé, il n’y avait plus de chambres d’hôtel disponibles.

Air Canada a déclaré qu’elle assurerait le suivi directement auprès des clients concernés, au besoin.

Les passagers reçoivent des tapis de yoga, pas des hôtels

Julie Yumin a dormi sur un banc de restaurant à l’aéroport après l’annulation de son vol de 19 h vers Winnipeg.

Comme Kuharski, elle a dit qu’elle était frustrée parce qu’Air Canada continuait de retarder le vol toutes les 30 minutes et au moment où le vol a été officiellement annulé, elle était pratiquement bloquée.

“Nous avons appelé cinq ou six hôtels, et ils étaient tous complets”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que ce n’est que lorsqu’elle s’est renseignée pour obtenir des lits qu’Air Canada a finalement fourni une dizaine de tapis de yoga aux passagers.

“Tout le monde était juste par terre”, a-t-elle déclaré.

Bryce Kuharski a déclaré que son vol de Toronto à Winnipeg avait été retardé à plusieurs reprises avant d’être finalement annulé juste après minuit dimanche matin. (Fern Detillieux/Radio Canada)

Kuharski a déclaré avoir également été témoin d’un comportement flagrant de la part du personnel d’Air Canada au terminal. Il a dit qu’une fois les bons de nourriture distribués, il a vu une femme qui utilisait un fauteuil roulant demander au personnel d’Air Canada s’il pouvait l’aider à utiliser son bon de nourriture.

“Le personnel de la porte a dit:” Vous devrez vous y rendre. Je ne peux pas vous aider “”, a-t-il déclaré. “Heureusement, l’un des autres invités juste à côté d’elle a proposé de la déplacer immédiatement.”

La passagère Julie Yumin a déclaré qu’elle et d’autres passagers avaient pu dormir dans des cabines de restaurant. Mais la plupart des passagers ont dû dormir sur le sol de l’aéroport. (Soumis par Julie Yumin)

Les passagers des vols retardés de Toronto ont commencé à arriver à Winnipeg en milieu de matinée dimanche.

Sherefa a déclaré que l’expérience l’avait laissée engourdie. Elle va essayer d’obtenir une indemnisation, mais a déclaré qu’Air Canada n’avait jamais offert d’indemnisation pour l’annulation ou le retard du vol.

“Je ne veux pas trop y penser, mais en même temps, je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre traverse ça”, a-t-elle déclaré.