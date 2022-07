Les parts des croisiéristes bondissent après la fin du programme Covid-19 par CDC

NEW YORK, États-Unis – 10 juillet : Une vue aérienne du bateau de croisière “Norwegian Joy” remonte le fleuve Hudson devant la ligne d’horizon de Manhattan au coucher du soleil à New York, États-Unis, le 10 juillet 2022.

Les actions des compagnies de croisières, dont Carnival, Royal Caribbean et Norwegian, ont augmenté mardi après que le US Center for Disease Control a mis fin à son programme Covid-19 pour les navires de croisière.

Le programme du CDC pour les navires de croisière, qui est devenu volontaire plus tôt cette année, exigeait que tous les passagers soient testés, encourageait les vaccinations du personnel et des passagers et décrivait des procédures de quarantaine spécifiques en cas d’épidémie.

Le CDC a déclaré qu’il fournirait toujours des conseils aux navires de croisière traitant les cas de Covid-19, mais que les entreprises peuvent désormais utiliser leurs propres stratégies pour atténuer la propagation du virus. Cela signifie que les compagnies de croisière peuvent établir leurs propres politiques concernant les exigences de vaccination, de test et de quarantaine.

Les actions de Carnival ont augmenté d’environ 7 % à 10,35 $ en fin d’après-midi, tandis que les actions de Royal Caribbean ont augmenté de 6 % à 36,54 $ et les actions norvégiennes ont augmenté de 4 % à 12,88 $.

Le changement du CDC devrait donner aux paquebots de croisière plus de flexibilité, ce qui pourrait permettre plus de voyageurs sur les navires et réduire les coûts pour l’industrie.

“Alors que nous nous attendons à ce que les croisiéristes continuent d’obliger les passagers à se faire vacciner avant de partir”, a écrit Steven M. Wieczynski, analyste du Stifel. “Nous pensons que les nouvelles d’aujourd’hui donneront aux croisiéristes plus de flexibilité concernant l’inclusion des jeunes.”

Un représentant de Royal Caribbean a déclaré que la société attendait de nouvelles directives du CDC avant de définir ses propres politiques.

L’industrie des croisières est sous le choc depuis le début de la pandémie et s’est plus récemment efforcée de rétablir les activités vers les niveaux d’avant 2020.