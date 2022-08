Les parts de Snowflake augmentent de 20 % après la hausse des revenus

Une bannière pour Snowflake est affichée le jour de son introduction en bourse à la Bourse de New York le 16 septembre 2020.

Les actions de Snowflake ont bondi de 20% tôt jeudi, un jour après que la société a publié des résultats du deuxième trimestre qui ont battu sur la ligne du haut.

Le fournisseur de plate-forme de données cloud a déclaré un chiffre d’affaires de 497 millions de dollars pour le trimestre, soit plus que les 467 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv. La plus grande partie des ventes de Snowflake, les revenus des produits, a augmenté de 83 % d’une année sur l’autre pour atteindre 466,3 millions de dollars.

Les analystes de Canaccord Genuity ont déclaré qu’il s’agissait “d’un autre excellent trimestre” pour Snowflake, et bien qu’ils aient déclaré que les dirigeants avaient fait preuve d’une certaine prudence face à l’environnement macroéconomique incertain, il semble que les affaires se déroulent comme d’habitude dans l’entreprise.

“Les actions SNOW ne sont pas bon marché”, ont-ils écrit dans une note du jeudi, “mais il s’agit d’une entreprise leader dans sa catégorie qui se développe beaucoup plus rapidement que presque n’importe quoi d’autre dans le domaine des logiciels et qui le fait de manière très rentable grâce à l’amélioration des marges de trésorerie.”

Les analystes de Loop Capital ont également été encouragés par les résultats “exceptionnellement bons” de Snowflake.

Ils ont déclaré que le succès de l’entreprise était dû à une montée en gamme continue, à une exécution solide, à la migration continue de l’entrepôt de données vers le cloud et à l’ajout de plus de produits et de cas d’utilisation.

“Dans cet esprit, nous pensons que SNOW est encore au début de son énorme opportunité de marché, en particulier avec les grandes organisations qui mènent des initiatives pluriannuelles de migration des charges de travail vers le cloud”, ont-ils écrit dans une note de jeudi.

Snowflake a déclaré qu’il prévoyait que les revenus des produits se situeraient entre 500 et 505 millions de dollars au troisième trimestre, et entre 1,91 et 1,92 milliard de dollars pour l’année complète.