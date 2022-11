Les parts de Coinbase chutent à mesure que le bitcoin glisse, les inquiétudes liées à FTX augmentent

Coinbase les actions ont chuté de plus de 8% lundi, prolongeant une chute qui a poussé l’échange de crypto à son plus bas depuis ses débuts sur le marché en avril 2021. La baisse survient alors que les bitcoins La crise se poursuit et les investisseurs s’inquiètent de la contagion de l’effondrement spectaculaire de FTX au début du mois.

Dix-neuf mois après son introduction en bourse avec une capitalisation boursière de plus de 85 milliards de dollars, Coinbase est tombé sous la barre des 10 milliards de dollars et a perdu plus du quart de sa valeur au cours des quatre dernières séances de bourse.

Des questions ont tourbillonné sur la santé des échanges rivaux de FTX, provoquant des ventes à l’échelle de l’industrie qui ont amené certaines entreprises à suspendre temporairement les échanges et d’autres à préparer d’éventuels dépôts de bilan. Les analystes de Mizuho ont écrit vendredi dans une note que les volumes quotidiens de l’industrie étaient de 30 à 40 % inférieurs à leur moyenne de l’année.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré dans un éditorial pour CNBC le 11 novembre que son entreprise n’avait “aucune exposition matérielle à FTX”, mais qu’il avait “de la sympathie pour toutes les personnes impliquées”. Les actions de Coinbase ont baissé de plus de 83 % jusqu’à présent cette année.

“C’est stressant chaque fois qu’il y a un potentiel de perte de clients dans notre industrie, et beaucoup de gens perdent beaucoup d’argent à cause des difficultés de FTX”, a déclaré Armstrong.

Bank of America a déclassé Coinbase vendredi, invoquant un “risque de contagion” pour la plate-forme d’échange de crypto-monnaie, même s’il ne s’agit pas d’un “autre FTX”.

“Cela ne les met pas à l’abri des retombées plus larges au sein de l’écosystème crypto”, a écrit Jason Kupferberg de Bank of America.

Avant la descente de FTX, le marché était au milieu d’un hiver cryptographique qui avait envoyé les prix du bitcoin et éthéré dégringolade et contraint un certain nombre d’entreprises à la faillite. Plus tôt ce mois-ci, Coinbase a annoncé une chute des revenus de plus de 50 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, et une perte de 545 millions de dollars. En juin, l’échange crypto a réduit de 18% ses effectifs.

La vente qui a suivi a été encore plus extrême, le bitcoin ayant chuté de plus de 3 % lundi pour atteindre son plus bas niveau en plus de deux ans. Ethereum a chuté de plus de 6% lundi. Solana, une pièce qui a été vantée et soutenue par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a perdu plus des deux tiers de sa valeur en deux semaines.

En quelques jours, FTX est passé d’une valorisation de 32 milliards de dollars à la faillite alors que la liquidité s’est tarie, les clients ont exigé des retraits et l’échange rival Binance a déchiré son accord non contraignant pour acheter l’entreprise. FTX a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 le 11 novembre.

Bankman-Fried a déclaré que les actifs de la société étaient “bien” deux jours avant qu’il ne cherche désespérément un sauvetage. Il a depuis déclaré dans des tweets qu’il essayait de récupérer les dépôts des clients de l’entreprise.

REGARDEZ: Entretien complet de CNBC avec le PDG de Coinbase, Brian Armstrong