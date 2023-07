Les partisans tiennent bon au blocus du site d’enfouissement de Winnipeg alors que l’heure limite de midi pour partir passe

Des dizaines de personnes à l’extérieur du site d’enfouissement de Brady Road à Winnipeg ont construit des barricades et signalent leur refus de partir, malgré l’heure limite à midi de la ville pour quitter la zone et la possibilité d’une action en justice.

Cambria Harris, dont on pense que les restes de la mère se trouvent dans la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg, est l’une des personnes qui ont appelé à l’érection du blocus et à la participation d’autres personnes à la manifestation à la décharge de Brady Road.

Le blocus de la décharge municipale de Brady Road a commencé jeudi après que la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que la province ne soutiendrait pas une perquisition dans la décharge privée de Prairie Green, au nord de la ville, où les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran auraient été largué l’année dernière.

« Lorsque vous dites que vous n’allez pas poursuivre les recherches, vous dites à ma communauté que tout va bien et que vous tolérez le dumping continu des femmes autochtones », a déclaré Harris lors d’une entrevue lundi.

Lundi, les gens se tiennent en demi-cercle autour d’une fresque rendant hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées. (Anne-Charlotte Carignan)

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans ces décès, ainsi que dans la mort de Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés l’année dernière à Brady Road, et d’une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Buffalo Woman et dont les restes ont pas été trouvé.

À la fin de la semaine dernière, la ville de Winnipeg a donné l’ordre aux manifestants de quitter la zone avant midi lundi, mais le directeur général Michael Jack a déclaré lors d’une conférence de presse à l’heure limite que la ville ne bougerait pas pour expulser les gens de force.

« Nous allons évaluer quelles autres discussions pourraient avoir lieu aujourd’hui … et si nous ne pouvons pas parvenir à une résolution, nous devrons alors intensifier nos propres efforts. Cela signifie très probablement s’adresser au tribunal », a déclaré Jack.

Il existe des risques environnementaux, tels que la lixiviation de matières toxiques dans le sol, liés à toute interruption des opérations d’enfouissement, a déclaré Jack.

Il a déclaré que la ville pourrait bientôt risquer de violer ses licences environnementales et de polluer les environs.

La ville n’a pas encore demandé d’injonction, mais c’est quelque chose que la municipalité « envisage fortement », a déclaré Jack.

« Se battre pour une cause »

La pression pour fouiller la décharge de Prairie Green dure depuis des mois, et le gouvernement fédéral a financé cette année une étude qui a conclu qu’une prospection du site était faisable.

L’étude a averti qu’il existe des risques dus à l’exposition à des produits chimiques toxiques et à l’amiante. La recherche pourrait prendre jusqu’à trois ans et coûter 184 millions de dollars sans garantie de succès. Cependant, le rapport indique également que renoncer à une recherche pourrait être plus préjudiciable pour les familles des femmes.

Cela inclut Cambria Harris.

« Nous nous battons pour une cause. Nous nous battons pour ramener ces femmes à la maison. Pourquoi êtes-vous si contre cela ? Pourquoi ne reconnaissez-vous même pas les familles, leurs cris et leurs supplications ? » dit Harris. « C’est franchement irrespectueux. »

De la machinerie lourde est vue au site d’enfouissement de Prairie Green au nord de Winnipeg plus tôt ce mois-ci. L’établissement privé a bouclé les zones censées contenir les restes de deux femmes des Premières Nations qui auraient été tuées par le même homme l’année dernière. (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

La tante de Harris, Melissa Robinson, a déclaré que ce qui se passait n’était pas acceptable.

« Nous parlons de nos femmes allongées dans des décharges. Vous n’y mettez pas un dollar – absolument pas. Je me fiche que cela coûte 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, elles doivent aller les chercher. Je suis Je ne vais pas laisser mes nièces aller s’asseoir dans une décharge pour rendre visite à leur mère pour le reste de l’éternité. C’est faux.

Jack a déclaré que la décharge avait besoin que son entrée principale soit à nouveau opérationnelle, car l’entrée arrière n’est pas fiable et est infranchissable en cas d’événement météorologique violent, comme celui qui a provoqué la fermeture de la décharge vendredi.

Bien qu’un porte-parole de la ville ait déclaré à l’époque que la fermeture était due au blocus, Jack a précisé lundi que les fortes pluies de jeudi soir avaient emporté la seule route restante menant à la décharge et qu’il avait fallu quelques jours pour la réparer.

Le gouvernement fédéral n’a toujours pas confirmé s’il paierait pour une recherche de la décharge de Prairie Green, mais un porte-parole du bureau du ministre des Relations Couronne-Autochtones a déclaré lundi qu’il avait reçu la proposition d’excavation de l’Assemblée des chefs du Manitoba. et l’examinent.

Cambria Harris est vue lors d’une manifestation au Leaf à Winnipeg le 10 juillet 2023. Elle et ses partisans demandent au gouvernement provincial de financer une recherche de la décharge de Prairie Green pour les restes de la mère de Harris, ainsi que les restes de Marcedes Myran . (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

Les manifestants se rendent à la réunion des premiers ministres

Certains membres du groupe de manifestants à la décharge se sont rendus au Leaf – un conservatoire du parc Assiniboine, où le premier ministre du Manitoba accueille des représentants de sept provinces – lundi après-midi.

Portant des tambours et un mégaphone, les personnes ont nommé les femmes disparues et ont scandé « Nous ne sommes pas des ordures », tout en exigeant que Stefanson revienne sur sa décision.

Après que des discours aient été prononcés par des membres du groupe, ils sont partis pacifiquement.

REGARDER | Les chants « Nous ne sommes pas des ordures » remplissent The Leaf :

Des manifestants se rendent à The Leaf pour demander au premier ministre du Manitoba de fouiller une décharge Un groupe de personnes s’est rendu à The Leaf, où la première ministre Heather Stefanson accueillait des représentants de sept provinces, pour lui demander de fouiller un site d’enfouissement au nord de Winnipeg pour les restes de deux femmes des Premières Nations. Stefanson a précédemment déclaré qu’elle ne soutiendrait pas une recherche en raison des risques encourus, mais Cambria Harris suggère que le premier ministre n’a pas entièrement lu le rapport de faisabilité.

On pense que les restes de la nièce de Sue Caribou, Tanya Nepinak, ont été jetés à la décharge de Brady Road en 2011, mais aucun n’a été retrouvé après une recherche de six jours par la police.

Caribou veut voir toutes les décharges fouillées pour les restes de femmes autochtones disparues.

« Nous voulons que nos proches rentrent chez eux. Nous voulons la fermeture », a-t-elle déclaré.

« Aucun être humain n’a sa place à la poubelle. »