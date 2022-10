Les partisans sont plus nombreux que les manifestants à l’extérieur de l’heure du conte des drag queens de Winnipeg

Un groupe de près de 200 contre-manifestants se tenait devant un café de Winnipeg samedi matin alors qu’une heure du conte drag queen avait lieu à l’intérieur – un événement qui a attiré environ 40 manifestants et une présence policière, après que le propriétaire du lieu ait reçu des messages menaçants.

Les manifestants “ne savent même pas de quoi ils se plaignent réellement”, a déclaré Katrina Tessier, propriétaire de Scout Coffee and Tea.

Elle dit que trois drag queens locales l’ont approchée pour organiser une heure du conte sur le thème d’Halloween pour les enfants à son emplacement sur la rue Rothesay, dans le nord-est de Winnipeg.

Bien que Scout ait organisé de nombreux événements de contes dans le passé, aucun n’impliquait de drag queens, a déclaré Tessier.

“Nous pensions que ce serait un événement formidable à organiser”, a-t-elle déclaré à CBC samedi.

Mais elle a commencé à recevoir des appels, des e-mails et des messages sur les réseaux sociaux critiquant l’événement, a déclaré Tessier. Parmi eux se trouvaient des messages de menaces de personnes qui disaient espérer que le magasin brûle pendant l’heure du conte et que Tessier soit frappé au visage.

“Si vous étiez si préoccupé par les enfants, pourquoi voudriez-vous … [those violent things] se passe-t-il dans un espace avec des enfants ? » a demandé Tessier.

La police a été informée des menaces et était sur place lors de l’événement, a-t-elle déclaré.

Les manifestants sont photographiés en face du café. (Anne-Louise Michel/Radio-Canada)

Les événements de dragsters familiaux à travers le Canada ont été la cible de commentaires et de menaces haineux au cours des dernières années, ce qui a suscité de multiples enquêtes policières et de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité de la communauté LGBTQ.

Ceux qui ont protesté contre l’événement de samedi à Winnipeg ont déclaré qu’ils pensaient que les enfants ne devraient pas être exposés à des événements de drag.

“Je me fiche de ce qu’ils font quand ils ont 18 ans, mais les enfants n’ont pas du tout leur place dans un monde d’adultes”, a déclaré Janice Smaha, qui a brandi une pancarte disant : “Seulement deux sexes, éloignez-vous de nos enfants .”

“Je ne crois pas que ce soit acceptable avec des enfants. Cela devrait être illégal, comprenez-vous? Non accepté, illégal.”

Après avoir pris connaissance de la manifestation prévue, Alex Krosney a organisé un “comité d’accueil” pour que les participants à l’heure de l’histoire de dragsters de samedi se sentent en sécurité. Ce groupe était clairement plus nombreux que les manifestants à l’extérieur de l’événement samedi.

Un «comité d’accueil» a été organisé en dehors de l’événement pour que les participants se sentent en sécurité, a déclaré l’organisateur Alex Krosney. (Anne-Louise Michel/Radio-Canada)

Krosney avait un message simple pour ceux qui protestaient : restez chez vous.

“Si l’heure du conte drag queen n’est pas pour vous, ne venez pas”, a-t-elle dit.

Les manifestants “choisissent de se taire et d’être haineux”, a-t-elle dit, “au lieu d’essayer d’ouvrir leur esprit et d’être solidaires et aimants”.

“Ce n’est pas l’expérience que nous voulons pour les gens qui viennent à cet événement.”

Krosney a déclaré qu’elle avait organisé son groupe pour soutenir les enfants qui assistaient à l’heure du conte.

“Les personnes queer n’apparaissent pas comme par magie comme des adultes”, a-t-elle déclaré. “Certains des enfants ici aujourd’hui pourraient être homosexuels.”

“Ce ne sont pas leurs enfants”

Shane Lawson a amené ses deux jeunes enfants à l’événement, qui, selon lui, visait à montrer son soutien.

En tant que père gay, il dit qu’il voulait qu’ils aient l’impression de faire partie de sa communauté.

“Nous ne vivons plus à l’âge des ténèbres. … Ils vont y être exposés de toute façon. Pourquoi ne pas le faire dans un endroit amusant, inclusif et axé sur les enfants?” Lawson a déclaré à CBC.

Shane Lawson a amené ses deux enfants à l’événement drag storytime. Il dit qu’en tant que père gay, il veut que ses enfants sentent qu’ils font partie de sa communauté. (Kevin Nepitabo/CBC)

En fin de compte, il dit que ceux qui protestent contre les heures d’histoire de la drag queen diffusent le mauvais message.

“Ce ne sont pas leurs enfants. Ce n’est pas leur choix”, a-t-il déclaré. “Ils font la promotion de la haine, et ce n’est pas OK.”

Le café n’autorisait que les personnes munies de billets à l’événement, et les 50 billets ont été vendus, a déclaré Tessier.

Les personnes qui ont commandé des plats à emporter ont été invitées à attendre à la porte, mais Tessier a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de sécurité en premier lieu.

Elle dit qu’elle a essayé d’éduquer les critiques des heures d’histoire de drag queen sur ce qui se passe réellement lors des événements.

“Ils voient des drag queens et ils pensent automatiquement que ce sera un spectacle de club”, a-t-elle déclaré. “Vous devez vraiment réaliser que ces interprètes peuvent se produire à différents niveaux.”

L’une des drag queens qui ont participé à l’événement de l’heure du conte, Rose Mortel, a déclaré qu’elle avait reçu des menaces de mort et des menaces de violence physique, elle était donc soulagée que l’événement ait été réussi et pacifique.

“C’est bien de voir que le soutien de notre côté est grand et de l’autre côté c’est assez petit”, a-t-elle déclaré samedi.

La drag queen Rose Mortel et d’autres reines ont lu des livres pour enfants sur le partage, la fierté, l’habillage et un livre sur Dolly Parton au Scout Coffee and Tea samedi. (Dwayne Larson Photographie)

Lors de l’événement, “Nous avons lu un livre sur le déguisement, nous avons lu un livre sur le partage, nous avons lu un livre sur la fierté, nous avons lu un livre sur Dolly Parton qui était une histoire pour enfants – donc c’était à peu près tout”, a déclaré Mortel.

Tessier est heureux que le groupe de Krosney ait été organisé pour que les participants se sentent en sécurité lors de l’événement.

“Je préférerais que ces personnes prennent le contrôle de cet espace, afin que lorsque les familles viennent, elles n’aient pas l’impression que les manifestants prennent le contrôle.”