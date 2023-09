Les partisans républicains de l’Ukraine poussent Biden et la Maison Blanche à rendre le travail de vente plus difficile

« La Maison Blanche doit se montrer plus avant-gardiste », a déclaré le représentant. Mike Rogers (R-Ala.), qui préside le Comité des services armés et a été en contact avec de hauts responsables de Biden.

Rogers a critiqué la Maison Blanche pour son angoisse face aux décisions à court terme en matière d’assistance militaire sans avoir une idée claire de ce qui les rapprocherait de la fin de la guerre. « [Biden] prend toujours la bonne décision, trois à six mois seulement après les faits, et c’est là le problème inhérent », a-t-il déclaré.

Mercredi, McConnell a fustigé le message public de Biden sur l’Ukraine, le qualifiant d’« insuffisant » et révélateur d’un « leadership timide » sur la question.

Biden « a l’obligation de parler à tous les Américains. Mais la plupart de ses messages sur des principes nobles et abstraits semblent adaptés aux groupes de réflexion de Washington », a déclaré McConnell au Sénat, faisant écho aux sentiments qu’il avait exprimés en privé à Sullivan et au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, selon un haut collaborateur républicain.

Parmi les messages que McConnell souhaite voir insister par la Maison Blanche figurent les raisons pratiques du soutien continu des États-Unis à l’Ukraine, l’importance d’une victoire de l’Ukraine pour la sécurité européenne et la concurrence américaine avec la Chine.

Les leaders parlementaires ont livré un message similaire lors d’une réunion privée la semaine dernière avec Sullivan, l’exhortant à définir plus clairement le montant de l’aide qui sera nécessaire pour garantir que l’Ukraine puisse gagner la guerre, plutôt que de simplement la maintenir, selon un législateur présent dans la salle.

« Nos membres se demandent : hé, quel est notre objectif ? » a déclaré le législateur, qui a bénéficié de l’anonymat pour discuter librement de la séance à huis clos, à laquelle participait le président. Kévin McCarthypremier démocrate Hakeem Jeffrieset les dirigeants de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants Michael McCaulrépublicain et démocrate Grégory Meeks. « Et combien de fois allons-nous devoir faire ça ?

L’angoisse bouillonne également parmi les démocrates. Plusieurs législateurs ont exprimé leurs craintes que, à moins d’une vision plus claire de la Maison Blanche ou de progrès majeurs soudains sur le champ de bataille, les principaux partenaires du Parti républicain qui soutiennent l’Ukraine finissent par décider que la pression politique de la base républicaine pour refuser davantage d’aide est trop lourde à supporter.

Une telle évolution paralyserait Biden, qui s’est largement appuyé sur les législateurs républicains pour convaincre leurs électeurs de la nécessité d’un financement continu. Cela pourrait également transformer le sort de l’Ukraine en un débat profondément partisan.

« S’il y a vraiment une lutte morale dans le monde, c’est bien celle-là », a déclaré le représentant. Gerry Connolly (D-Va.), l’un des alliés de Biden qui se sont hérissés du vœu répété du président de soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ».

« N’est-ce pas un combat qui vaut la peine d’être mené, en tant qu’Américains ? Cela devrait être le cas de la Maison Blanche. Nous avons besoin de cette passion. Nous avons besoin de cette articulation.

Les responsables de la Maison Blanche ont défendu la stratégie de l’administration et son engagement auprès de la Colline, insistant sur le fait qu’ils ont donné au Congrès le même nombre de briefings avec le même niveau d’informations que les demandes supplémentaires précédentes. Ils ont également déclaré qu’ils avaient répondu aux questions de suivi et aux demandes d’informations supplémentaires.

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons régulièrement informé les membres du Congrès des deux chambres et des deux partis du soutien à l’Ukraine (…) à plusieurs reprises dans un cadre confidentiel », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. « Ainsi, tout membre du Congrès qui souhaite des informations supplémentaires n’aura aucune difficulté à les obtenir de cette administration. »

La Maison Blanche a utilisé la chaire des tyrans à certains moments pour parler de l’Ukraine, comme aux Nations Unies cette semaine et lors du voyage en train de Biden vers le pays en février. En outre, les responsables de l’administration parlent de l’Ukraine depuis des mois lors de points de presse et lors d’entretiens télévisés.

« Cela a été une priorité pour le président et l’administration de faire valoir auprès du peuple américain pourquoi c’est si important », a déclaré un responsable de la Maison Blanche ayant requis l’anonymat pour discuter de stratégie.

Lors des réunions à huis clos, les partisans ukrainiens les plus fervents de la Colline ont souligné la nécessité pour la Maison Blanche d’être plus ouverte avec les membres de la Chambre sur sa vision à long terme de la guerre, plutôt que d’exiger brusquement plus d’argent tous les quelques mois.

« Nous sommes le pouvoir fondamental de la bourse », a déclaré un haut législateur républicain de la Chambre des représentants, qui a averti que sans une nouvelle initiative de la Maison Blanche, approuver une aide supplémentaire au-delà de la demande actuelle « serait très difficile. Et je pense que tout le monde comprend cela.

La plupart des sondages suggèrent qu’une majorité d’Américains restent favorables à l’aide à l’Ukraine. Mais un sondage CNN réalisé en août, qui montrait que 55 % des personnes interrogées s’opposaient à l’autorisation de financements supplémentaires, a secoué les législateurs et les experts en politique étrangère, qui soutiennent que l’administration Biden doit réinitialiser son message et souligner à nouveau les enjeux.

Les responsables de la Maison Blanche ont largement présenté le conflit comme une bataille entre le bien et le mal, les États-Unis étant fermement du bon côté de l’histoire. Mais à mesure que de plus en plus d’argent circule, certains ont exhorté l’administration à adopter une approche plus pragmatique : présenter la guerre en Ukraine comme un investissement dans le renforcement de la propre sécurité des Américains.

Le sénateur Ben Cardin s’exprime au Prince George’s Community College, Center for the Performing Arts, le 14 septembre 2023, à Largo, Maryland | Alex Brandon/AP Photo

« À quoi ressembleront les 12 prochains mois ? Où pouvons-nous être réalistes ? » Le sénateur Ben Cardin (D-Md.) a parlé des questions auxquelles l’administration doit répondre de manière plus explicite. « Ils ont réussi à maintenir le soutien du public. Mais nous savons que plus cela dure, plus cela devient difficile. »

La demande de 26 milliards de dollars de l’administration pour l’Ukraine est liée à des batailles plus larges sur un projet de loi de dépenses gouvernementales. Les responsables de la Maison Blanche et les collaborateurs des deux partis se sont dits convaincus que la demande serait finalement satisfaite, même si certains ont laissé entendre que cela ne serait pas fait avant la fin du mois ou qu’il serait divisé en deux.

Les appels en faveur d’un message présidentiel plus énergique précèdent la visite de Zelensky à Washington jeudi, lorsqu’il rencontrera des sénateurs dans l’ancienne salle du Sénat, des responsables de la Défense au Pentagone, puis plus tard avec Biden à la Maison Blanche. Alors que l’Assemblée générale des Nations Unies – la raison de la visite de Zelensky aux États-Unis – était prévue bien avant la demande de financement, la visite du président ukrainien est considérée par les responsables de l’administration comme utile pour renforcer le soutien politique en sa faveur.

Le soutien à l’Ukraine – bien que relativement fort – se durcit lorsqu’il y a un événement médiatique très médiatisé dans la bataille ou avec Zelensky.

« J’encourage tout membre du Congrès qui a des doutes sur cette voie à s’assurer qu’il se mettra à la disposition du président Zelensky » jeudi, a déclaré Kirby.

Zelensky parsème régulièrement ses discours de récits de la brutalité de la Russie et de sa menace immédiate pour le monde entier, et les critiques hors de la Colline affirment que Biden doit également parler des implications du monde réel.

« Parler de « l’ordre international libéral » me fait écarquiller les yeux lorsque les gens en parlent et je suis au moins en partie un universitaire », a déclaré Eric Edelman, responsable de la défense de l’administration George W. Bush.

« Il doit réellement parler des dangers d’un monde dans lequel l’agression est laissée libre de suivre son cours, des liens entre cela et la paix et la sécurité du peuple américain, pas seulement en Europe, mais dans l’Indo-Pacifique et au-delà. Il a présenté tous ces arguments de manière fragmentaire, mais pas de manière concertée pour attirer l’attention du public américain.»