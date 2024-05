Les États-Unis et l’Allemagne sont « très sceptiques » quant au rapprochement de l’Ukraine vers l’adhésion à l’OTAN, selon le rapport.

L’Occident a clairement fait savoir à l’Ukraine qu’elle ne devrait pas espérer rejoindre l’OTAN dans les mois à venir, a rapporté mardi le Daily Telegraph, citant des sources. L’une des principales préoccupations des pays occidentaux est que l’adhésion de Kiev au bloc pourrait l’entraîner dans un conflit avec la Russie.

Selon une source proche de l’administration du président Joe Biden, les États-Unis et l’Allemagne font partie des pays qui s’opposent avec véhémence à l’établissement d’un calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine avant le sommet de l’OTAN à Washington en juillet. Ces pays sont « très sceptique quant à la possibilité d’amener l’Ukraine plus loin sur la voie de l’adhésion à part entière à l’OTAN cette année », il ajouta.

Le document note que même si la question ne préoccupe pas autant les États-Unis que l’Allemagne, les deux « vous vous inquiétez de la menace que représente la Russie pour le reste de l’alliance. » Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas l’intention d’attaquer le bloc militaire dirigé par les États-Unis, rejetant les spéculations à ce sujet. « absurdité. »

Le Telegraph a suggéré que cette position « frustrer » Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, à qui ses soutiens occidentaux auraient demandé de ne pas demander le « impossible » d'eux.















Le rapport du Telegraph fait écho à un article de Foreign Policy de janvier, qui citait des dizaines de responsables occidentaux affirmant que la question de l’adhésion de l’Ukraine avait provoqué une fracture entre les pays de l’OTAN. Alors que Washington et Berlin estimaient qu’il était trop tôt pour lancer le processus d’adhésion de l’Ukraine alors que son conflit avec la Russie est en cours, la Pologne et les États baltes auraient insisté sur le fait que l’adhésion de Kiev à l’OTAN serait le moyen le plus efficace de dissuader Moscou.

Les responsables américains et allemands ont déclaré publiquement qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’Ukraine rejoigne l’OTAN dans un avenir proche, le chancelier allemand Olaf Scholz affirmant que cela était peu probable. « pendant encore au moins 30 ans ».

L’OTAN avait initialement promis que l’Ukraine pourrait adhérer à l’OTAN en 2008, mais s’est depuis abstenue de donner un calendrier précis, affirmant seulement que cela se produirait lorsque tous les membres seraient d’accord. En 2019, Kiev a officiellement désigné l’adhésion à l’OTAN et à l’UE comme objectif stratégique de sa politique étrangère. L’Ukraine a officiellement demandé à rejoindre le bloc militaire en septembre 2022, après que quatre de ses anciennes régions ont voté en faveur de l’adhésion à la Russie.

Moscou envisage depuis des décennies l’expansion de l’OTAN – ce qu’elle qualifie de « outil de confrontation » – vers ses frontières comme une menace existentielle. Le président russe Vladimir Poutine a également déclaré que la volonté de l’Ukraine de rejoindre le bloc militaire était l’une des principales raisons du conflit actuel.