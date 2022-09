Les partisans et les détracteurs de UpRising Bakery se sont rendus à 80 personnes lors de la réunion du village de Lake in the Hills – Shaw Local

Il n’y avait de places debout que mardi soir lors de la réunion du conseil d’administration de Lake in the Hills Village alors que plus de 80 personnes sont venues manifester leur soutien ou leur opposition à UpRising Bakery and Cafe.

La réunion était la dernière d’une saga qui a commencé après que la boulangerie locale a attiré l’attention pour avoir organisé des spectacles de dragsters et d’autres événements ouverts aux enfants et a inclus le harcèlement et le vandalisme de la boulangerie et de ses employés.

Les employés ont démissionné à la suite du harcèlement et la propriétaire de la boulangerie, Corinna Bendel-Sac, a depuis déclaré qu’elle craignait pour son entreprise et sa vie. Bendel-Sac était présente mardi et avait une bannière avec un drapeau américain arc-en-ciel avec elle.

Parmi les 10 commentaires publics donnés, il a été divisé entre ceux qui sont favorables et ceux qui s’y opposent.

Les partisans ont abordé des thèmes de tolérance et ont exprimé à plusieurs reprises l’idée que si quelqu’un n’aimait pas les événements, il n’était pas obligé d’y assister tandis que les détracteurs ont déclaré qu’ils cherchaient à protéger les enfants et ont soulevé des inquiétudes quant à savoir si les événements étaient autorisés en vertu des règles de zonage.

Le partisan Eric Willoughby a déclaré que ceux qui s’opposaient à la boulangerie «répandaient des complots» selon lesquels les membres de la communauté LGBTQ toilettent les enfants et essayaient de semer la peur. Il a qualifié leur opposition de «terroriste» et a appelé le conseil du village à condamner ceux qui protestaient contre la boulangerie.

Eric Willoughby donne son avis sur UpRising Bakery and Cafe et sur les événements qu’il organise lors de la réunion du conseil d’administration du village de Lake in the Hills le mardi 20 septembre 2022. Willoughby soutient la boulangerie. (James Norman)

“Nous ne reculerons pas”, a déclaré Willoughby. “Nous n’allons pas rentrer nos queues entre nos jambes et nous enfuir.”

Pour le résident Ted Shew, le problème était les enfants et la limitation de ce à quoi ils sont exposés. Il a déclaré que les enfants éprouvaient déjà des niveaux élevés d’anxiété, de dépression et de pensées suicidaires.

“Les désaccords ne sont pas de la haine”, a déclaré Shew en réponse à Willoughby. Shew a dit qu’il avait une fille transgenre et qu’il n’avait pas à être d’accord avec elle pour l’aimer.

“Y a-t-il une limite à ce à quoi nous allons exposer les enfants ?” a demandé Shew. « Avons-nous le droit de créer des limites à ce à quoi les enfants sont exposés ?

James Gustafson agite un drapeau qui dit “Jésus notre seul espoir” à l’extérieur de UpRising Bakery à Lake in the Hills le samedi 17 septembre 2022. (James Norman)

La réunion de mardi fait suite au rassemblement quotidien de manifestants la semaine dernière en tant que manifestants, ce qui a déclenché des contre-manifestants qui, samedi après-midi, étaient plus nombreux que ceux qui s’opposaient à UpRising.

Les manifestants ont apporté des drapeaux sur Jésus et la protection des enfants, tandis que les soutiens de la boulangerie ont brandi des drapeaux arc-en-ciel de la fierté gay et ont appelé à la tolérance. Les deux parties ont alors commencé à demander aux autres habitants d’assister à la réunion du village de mardi.

Des contre-manifestants bordent le côté opposé de l’entrée du centre du Strip qui abrite UpRising pour montrer leur soutien à la boulangerie le samedi 17 septembre 2022, à Lake in the Hills. (James Norman)

James Gustafson, un ancien résident de Lake in the Hills qui vit actuellement en Arizona, était à la manifestation de samedi et à la réunion de mardi.

Il a dit qu’il ne pense pas que le contenu affiché à la boulangerie soit quelque chose que les jeunes enfants devraient voir, le comparant à un “quartier rouge”. Il a réitéré son intention de camper à la boulangerie tous les jours jusqu’en mars.

« J’ai été assermenté. J’ai été menacé », a-t-il déclaré. “Si l’amour est vraiment l’amour, je n’ai pas vu cela affiché par les clients de la boulangerie.”

La résidente Lynn Royales a déclaré qu’elle était également présente samedi et a déclaré que les deux parties étaient “incroyablement respectueuses l’une de l’autre”. Elle a ajouté qu’elle pensait que tout ce qui se passait dans la boulangerie était “comique et bizarre”, et que ceux qui s’y opposaient ne devraient tout simplement pas fréquenter la boulangerie.

“Lorsque [William] Les pièces de Shakespeare ont été jouées pour la première fois, il n’y avait pas d’interprètes de sexe féminin à la naissance », a-t-elle déclaré. “Juliette était un homme en drag, embrassant Roméo, un autre homme à la naissance.”

Plus de 80 personnes ont assisté à la réunion du conseil d’administration du village de Lake in the Hills le mardi 20 septembre 2022 à la suite de la controverse entourant UpRising Bakery and Cafe. (James Norman)

Les opposants à la boulangerie ont également demandé pourquoi la boulangerie était toujours autorisée à organiser des événements alors que le village lui avait initialement ordonné de ne plus le faire, affirmant qu’elle violait le code de zonage du village.

Le village et l’entreprise sont finalement parvenus à un accord et la boulangerie a organisé le brunch reporté en août. D’autres événements de drag étaient également prévus pour septembre.

Le président du village, Ray Bogdanowski, a déclaré que la boulangerie suivait le code du village et que l’objectif du village était de promouvoir la sécurité des résidents.

“Nos préoccupations précédentes que nous avions avec le propriétaire de la boulangerie ont été résolues”, a-t-il déclaré. “Peu importe de quel côté du problème vous vous trouvez … notre objectif principal [is safety].”

L’administrateur Stephen Harlfinger a pris la parole à la fin de la réunion après le départ de presque tous les participants. Il a fait écho aux commentaires de Bogdanowski, mais a ajouté que le village ne peut rien faire pour les deux côtés de la question, car les deux exercent leurs droits constitutionnels.

“Les diverses querelles de va-et-vient, … les gens sont tellement préoccupés par ce qui se passe avec les enfants, leurs actions qui ne montrent pas … d’influence positive sur les enfants”, a-t-il déclaré.