Les partisans d’une taxe exceptionnelle sur le secteur pétrolier et gazier peuvent désormais s’inspirer de l’UE – Kelowna Capital News

Les partisans de l’imposition d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels à l’industrie pétrolière et gazière canadienne ont maintenant une autre puissance mondiale qui crée un précédent pour la politique.

Mercredi, la Commission européenne a proposé de prélever une telle taxe sur le secteur de l’énergie et de rediriger les fonds vers les ménages et les entreprises aux prises avec une inflation élevée. Il estime que la politique rapporterait 140 millions d’euros (environ 186 millions de dollars) de revenus.

L’Union européenne n’est pas la seule juridiction à poursuivre une taxe supplémentaire sur le secteur de l’énergie. Plus tôt cette année, le Royaume-Uni a imposé une taxe exceptionnelle aux producteurs de pétrole et de gaz. Depuis lors, cependant, la nouvelle première ministre Liz Truss s’est prononcée contre la politique et a indiqué qu’elle n’introduirait pas de nouvelles taxes exceptionnelles.

Les progressistes aux États-Unis ont également fait campagne pour une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières dans un contexte de hausse de l’inflation.

La poussée mondiale en faveur des impôts sur les bénéfices exceptionnels survient alors que certaines entreprises, en particulier celles du secteur pétrolier et gazier, ont enregistré des bénéfices records depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Au Canada, le dernier rapport trimestriel sur le produit intérieur brut de Statistique Canada indique que les sociétés non financières ont profité de la vigueur des prix de l’énergie. Selon l’agence fédérale, les dividendes versés par ces sociétés ont augmenté de 9,1 % au deuxième trimestre de 2022. Pendant ce temps, l’indemnisation des travailleurs au Canada a augmenté de 2 %.

L’économiste principal David Macdonald du Centre canadien de politiques alternatives s’est récemment penché sur la part du produit intérieur brut que représentent les bénéfices des entreprises. Son analyse a révélé que les bénéfices des sociétés après impôt ont atteint un pourcentage historiquement élevé de la production totale de l’économie canadienne au deuxième trimestre de cette année.

En revanche, Macdonald a constaté que la rémunération des travailleurs en tant que part du produit intérieur brut était tombée à son plus bas niveau depuis 2006. “La période d’inflation a été une période extrêmement bonne pour les bénéfices des entreprises, moins pour les salaires des travailleurs.”

Macdonald est favorable à l’imposition de taxes exceptionnelles pour contrer cette tendance.

Le NPD a demandé au gouvernement fédéral d’étendre la taxe sur les bénéfices exceptionnels prélevée sur les institutions financières plus tôt cette année au secteur pétrolier et gazier ainsi qu’aux magasins à grande surface. Le parti a fait valoir que les fonds collectés grâce à l’extension de la taxe sur les bénéfices exceptionnels pourraient être utilisés pour envoyer plus d’argent aux familles à revenu faible et modeste aux prises avec une inflation élevée.

Sur cette dernière proposition, le NPD a affiché une victoire lorsque les libéraux ont annoncé mardi qu’ils doubleraient le remboursement de la TPS pendant six mois. Quant à la prolongation de la taxe sur les bénéfices exceptionnels, le porte-parole du NPD en matière de finances, Daniel Blaikie, a déclaré qu’il n’avait reçu aucune indication de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qu’elle était sur la table.

“Nous allons continuer à pousser ces choses”, a déclaré Blaikie. “Et je pense que l’annonce du remboursement de la TPS est une source d’optimisme que même lorsque le gouvernement se trompe dès le départ, nous pouvons les faire changer de cap.”

Le ministère des Finances a refusé de dire s’il envisageait d’étendre la politique fiscale sur les bénéfices exceptionnels.

De nombreux économistes s’opposent aux impôts exceptionnels, craignant qu’ils ne découragent les investissements des entreprises.

Michael Smart, professeur d’économie à l’Université de Toronto et codirecteur du projet Finances of the Nation, a déclaré que la poursuite par l’UE d’une taxe exceptionnelle reflète une situation unique dans cette région, les prix de l’énergie ayant considérablement augmenté.

“Nous ne sommes pas tout à fait confrontés à la même situation ici”, a déclaré Smart, ajoutant que les taxes sur les bénéfices exceptionnels sont difficiles à mettre en œuvre et devraient être rarement utilisées.

“Je ne pense pas que ce soit justifié (ici).”

Mostafa Askari, économiste en chef à l’Institut des études fiscales et de la démocratie, a déclaré que si le gouvernement devait poursuivre une taxe exceptionnelle, il devrait d’abord décider de son objectif.

“Cibler (le) secteur de l’énergie, pour moi, c’est un peu étrange, à moins qu’il y ait un besoin désespéré de financement supplémentaire pour le gouvernement”, a-t-il déclaré.

Étant donné que les revenus du gouvernement ont augmenté en raison de la forte inflation, Askari a déclaré que les arguments en faveur d’un financement supplémentaire n’étaient pas là. L’autre préoccupation, a-t-il dit, est que les sociétés pétrolières et gazières pourraient être en mesure de répercuter ces taxes supplémentaires sur les consommateurs par le biais de prix plus élevés.

Cependant, malgré le désaccord entre les économistes sur la politique, les sondages suggèrent que l’écrasante majorité des Canadiens sont favorables à une taxe sur les entreprises dont les bénéfices étaient extraordinairement élevés pendant la pandémie. Un sondage mené par Abacus Data pour le compte de l’Institut Broadbent et de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada en juillet 2021 a révélé que 87 % des Canadiens étaient en faveur de la politique.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1 500 adultes canadiens du 13 au 19 juillet 2021. On ne peut pas lui attribuer de marge d’erreur, car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.

Blaikie a déclaré que le NPD compte sur le soutien du public pour convaincre les libéraux de cette politique.

«Je pense que plus il y a de Canadiens qui réclament ce genre de mesures à nos côtés au NPD, plus nous avons de chances de voir un résultat positif.»

Nojoud Al Mallees, La Presse Canadienne

