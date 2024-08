Les partisans d’une augmentation de la taxe hôtelière à OKC affirment que cela favoriserait le tourisme. Est-ce que cela sera suffisant ?

Les électeurs d’Oklahoma City décideront mardi s’ils augmentent la taxe d’occupation des hôtels locaux afin de générer davantage de fonds pour promouvoir l’industrie touristique de la ville.

Si elle est adoptée, la taxe passerait de son taux actuel de 5,50 % à 9,25 %, à compter du 1er octobre. L’augmentation de la taxe serait facturée aux personnes passant la nuit dans un hôtel ou louant des propriétés en colocation, comme Airbnb, à Oklahoma City.

Les partisans de l’augmentation de la taxe hôtelière, dont le maire d’Oklahoma City, David Holt, affirment que l’augmentation de 3,5 % du financement serait cruciale pour aider à attirer plus de visiteurs dans la ville en élargissant les efforts de marketing et en soutenant les grands événements.

« Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’en coulisses, lorsqu’il s’agit de grands événements, il y a souvent une forme d’incitation, comme c’est le cas pour le développement économique », a déclaré Holt aux journalistes peu après le vote anticipé de jeudi. « Il faut disposer de ressources pour cela, et il faut disposer de ressources qui soient proportionnelles à celles des villes comparables. »

Les habitants d’Oklahoma City ont envisagé pour la dernière fois d’augmenter le taux de la taxe hôtelière en décembre 2004. Cette proposition adopté avec 89,4 % d’approbationet Holt estime que ce niveau de soutien inhabituellement élevé est dû au fait que la taxe est payée presque entièrement par les visiteurs de la ville.

« Les visiteurs sont en quelque sorte les meilleurs contribuables qui soient : ils viennent ici, ils utilisent à peine les services de la ville, mais ils paient des taxes de vente et des taxes hôtelières, et ils contribuent de manière significative à nos services de base », a déclaré Holt. « La police, les pompiers, les rues… les visiteurs paient beaucoup de ces taxes, et nous voulons donc attirer plus de visiteurs. Nous avons construit une ville qui peut gérer cela, mais nous devons faire de la publicité. »

Que changerait-il aux taxes hôtelières à OKC si la mesure de mardi était adoptée ?

L’augmentation de la taxe hôtelière s’ajouterait à la taxe de vente de 4,5 % de l’État, à la taxe hôtelière actuelle de 5,5 % et à la taxe de vente de 4,125 % de la ville, ce qui donnerait une taxe totale sur les chambres d’hôtel de 17,875 %. La taxe totale actuelle sur les chambres d’hôtel est de 14,13 %.

Les élections de mardi pourraient également modifier la manière dont les recettes de la taxe hôtelière sont dépensées. La promotion du tourisme serait affectée à 75 % et 13,3 % au parrainage d’événements. Environ 6,7 % seraient également utilisés pour financer des améliorations d’équipement. au parc des expositions d’OKCet 5 % seraient destinés à des améliorations à le centre de congrès d’Oklahoma City, sous la marque MAPS 3.

Actuellement, 55 % de la taxe hôtelière est destinée aux parcs d’exposition, 36 % financent directement la promotion du tourisme et 9 % servent au parrainage d’événements.

Zac Craig, président de Visit OKC, a déclaré que, grâce aux initiatives MAPS de la villele tourisme est devenu un élément vital de l’économie locale, mais il a également déclaré que davantage de financement serait nécessaire pour stimuler les efforts de promotion afin de remplir les chambres d’hôtel, les restaurants et les salles de spectacle.

« OKC a investi des milliards dans des infrastructures et des installations de classe mondiale, mais nous devons également intensifier nos efforts de marketing de destination alors que nous sommes en concurrence avec des villes homologues plus grandes pour attirer les visiteurs de loisirs, de congrès et de sports », a déclaré Craig dans un communiqué.

Craig et Holt ont déclaré que les hôteliers locaux étaient favorables à l’augmentation de la taxe. Si elle était approuvée par les électeurs, la taxe serait toujours inférieure à celle appliquée dans des villes comparables comme Kansas City, San Antonio et Memphis.

« Les hôteliers… sont vraiment le seul groupe qui serait très sensible à ce sujet parce qu’ils s’inquiéteraient potentiellement de l’impact sur leur activité et leur compétitivité », a déclaré Holt. « Mais comme le taux est déjà si bas, ce qu’ils comprennent parfaitement, ils ne croient pas que cela nuise à la compétitivité et ils voient les avantages que ces ressources apportent à leur activité. »

Soutien et critique de l’augmentation de la taxe hôtelière à OKC

Mais un autre groupe a exprimé ces dernières semaines ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles de l’augmentation de la taxe hôtelière. La Homeless Alliance, une association à but non lucratif qui fournit des ressources aux sans-abri de la ville, s’inquiète de la manière dont la hausse de la taxe pourrait affecter les personnes sans domicile qui utilisent les chambres d’hôtel locales bien plus que le résident moyen.

« En tant que prestataires de services, nous savons à quel point le cycle hôtelier est réel pour nos voisins sans abri », a déclaré Meghan Mueller, PDG de l’Alliance des sans-abria déclaré le 30 juillet dans un communiqué. « Les chambres d’hôtel sont souvent une option à court terme pour les personnes qui n’ont pas d’autre endroit où loger, mais elles peuvent engloutir le peu de revenus dont dispose la personne pour se loger, la laissant incapable de payer une caution et le premier mois de loyer pour un appartement. »

« L’augmentation des frais associés au séjour dans un hôtel pourrait potentiellement perpétuer davantage ce cycle de personnes coincées dans des hôtels sans les ressources nécessaires pour déménager », a conclu Mueller.

Dans une autre déclaration vendredi, Mueller a maintenu ses commentaires précédents, mais a déclaré que l’organisation à but non lucratif avait depuis rencontré la Chambre de commerce du Grand Oklahoma Cityune organisation qui a mené des campagnes de grande envergure pour diverses initiatives locales et qui milite en faveur de l’augmentation des impôts.

« Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que nous avons pu partager ces préoccupations avec la Chambre de commerce et reconnaître un terrain d’entente », a-t-elle déclaré.

Les porte-parole de la campagne « PromoteOKC » ont également déclaré au journal The Oklahoman vendredi : « La meilleure façon pour notre communauté d’améliorer les services aux sans-abri est d’augmenter nos impôts, de créer de nouveaux emplois et de développer notre économie, afin que nous puissions fournir les services dont ils ont besoin. »

Au moins un membre du conseil municipal d’Oklahoma City a déclaré que ses problèmes avec l’augmentation d’impôt proposée persistaient. Dans un fil de discussion détaillant le raisonnement derrière sa décision sur X (le site anciennement connu sous le nom de Twitter)La conseillère municipale du quartier 6, JoBeth Hamon, a déclaré qu’elle voterait « non ».

« J’ai voté pour que le sujet soit soumis à un vote, et je regrette un peu de ne pas en avoir davantage parlé à l’époque, mais après y avoir réfléchi davantage, la manière dont le sujet est arrivé au Conseil m’a semblé précipitée et peu réfléchie », a déclaré M. Hamon.

Un débat a eu lieu parmi les membres du conseil lorsque la proposition d’ordonnance a été introduite en maiet certains se sont même demandé pourquoi les améliorations d’équipement du centre de congrès et du parc des expositions bénéficieraient d’un financement supplémentaire provenant de l’augmentation des impôts, alors que d’autres projets ne bénéficiaient pas d’une priorité similaire.

Hamon soutient que le conseil n’a pas reçu beaucoup d’informations sur la part de la taxe hôtelière réellement collectée auprès des personnes visitant la ville par rapport aux habitants locaux confrontés à l’insécurité du logement et vivant dans des motels, bien qu’elle ait admis qu’il y aurait probablement des problèmes avec la collecte de ce type de données de toute façon.

« De plus, je pense que nous pourrions faire un meilleur travail pour nous assurer que notre économie touristique soutient réellement des emplois de qualité et fiables pour les locaux (et) promeut nos quartiers commerciaux de manière plus vigoureuse », a déclaré Hamon. « Lorsque cette idée nous a été présentée, les Jeux olympiques (2028) n’étaient pas une conversation « La plupart des membres du Conseil étaient au courant à l’époque, mais j’aurais préféré que nous sachions que c’était une considération, étant donné le montant du financement local qui nous sera demandé de contribuer à la préparation des installations pour les Jeux olympiques. »

En fin de compte, a déclaré Hamon, elle pensait qu’une discussion plus approfondie sur la façon dont l’augmentation des impôts serait dépensée aurait pu avoir lieu « au-delà d’une demande » de la division Visit OKC de la Chambre, également connu sous le nom de Bureau des congrès et des visiteurs.

« Je soutiens le concept d’une taxe sur les hôtels et les motels qui pourrait aider les touristes à payer pour des choses qui favorisent l’économie du tourisme », a déclaré Hamon, « mais je pense que cette proposition aurait pu être plus réfléchie dans son processus et il vaut la peine de dire au Conseil (et) au CVB de reconsidérer la façon dont nous administrons cette taxe. »

Les bureaux de vote seront ouverts de 7h à 19h mardi. Ce jour-là, les services de bus EMBARK, RAPID et OKC Streetcar seront gratuits sur tous les trajets pour aider les électeurs inscrits à se rendre aux urnes.

